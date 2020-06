Las claves de la fase 3 de la desescalada

El Ministerio de Sanidad ha autorizado que el lunes comiencen la fase 3 de desconfinamiento las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, en las que residen 2,1 millones de personas.

De este modo, toda la comunidad autónoma se encontrará ya el lunes en la fase final de la desescalada, en la que los 34.000 canarios que viven en La Gomera, El Hierro y La Graciosa llevan una semana de adelanto.

Estas son las principales medidas que entran en vigor a partir del lunes 8 de junio en los territorios que avanzan a la fase 3:

– Se eliminan las franjas horarias y se permiten grupos de hasta 20 personas.

– Los velatorios podrán realizarse con un límite máximo de 50 personas en espacios al aire libre o 25 personas en espacios cerrados.

– Se permiten las bodas y la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75 % del aforo hasta un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 personas en espacios cerrados.

– Los comercios pueden abrir con un 50 % del aforo.

– Podrán reabrir los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el 50 % de su aforo y se permite consumir en la barra siempre que se garantice una separación mínima de 2 metros.

– En las terrazas al aire libre se limitará el aforo al 75 % de las mesas, con una ocupación máxima de 20 personas.

– En los hoteles se pueden reabrir las zonas comunes siempre que no se supere el 50 % del aforo y las actividades de animación o clases deberán diseñarse con un aforo máximo de 20 personas y preferentemente al aire libre.

– En las bibliotecas podrán realizarse actividades culturales y de estudio, siempre que no se supere el 50 % del aforo.

– En los museos y salas de exposiciones el aforo será del 50 % y las visitas podrán ser de grupos de hasta 20 personas.

– Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares de espectáculos podrán desarrollar su actividad, siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen la mitad del aforo autorizado.

– En las actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse el 50 % del aforo, ni superar las 80 personas.

– Los deportistas de ligas no profesionales federadas podrán realizar entrenamientos en grupos de hasta 20 personas.

– Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta un máximo de 30 personas y se permite la realización de la actividad de guía turístico, mediante cita previa y con grupos de no más de 20 personas.

– Centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios abren con un aforo del 50 % y de un tercio en las atracciones y lugares cerrados.

– Los congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos no podrán superar los 80 asistentes.

– Los establecimientos y locales de juegos y apuestas no podrán superar el 50 % del aforo ni superar las 50 personas en total.

– En cuanto a las actividades de tiempo libre para la población infantil y juvenil no superarán los 200 participantes al aire libre y 80 en espacios cerrados.