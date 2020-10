La mitad de las donaciones de sangre del año se produce durante la alarma

Esta es la línea que ha planteado, justamente, la nueva campaña de promoción de la actividad del ICHH que este verano, aprovechando el menor movimiento de los ciudadanos, quiere que la donación se convierta en un hábito de vida saludable, como muchos otros que se han adquirido durante la cuarentena.

E Mantener las buenas costumbres. "Si algo hemos aprendido durante la cuarentena es que las buenas costumbres, como hacer ejercicio, cocinar o dedicarle tiempo a nuestros hijos, no merece la pena perderlas", señaló Teresa Gutiérrez, directora del ICHH. "No basta con hacerlo una vez al año", explicó Gutiérrez, que insistió en que esta campaña está dirigida a toda esa población que se anima a donar una vez pero que luego se olvida durante un largo periodo de tiempo de volver a realizar esta acción altruista. "Queremos despertar en estas personas la conciencia de que no basta con una vez en la vida", señaló Gutiérrez que insistió en que "si todas las personas que podemos donar en Canarias lo hiciéramos con regularidad, 3 o 4 veces al año, el funcionamiento del sistema sanitario estaría totalmente garantizado". Bajo el lema No perdamos las buenas costumbres, el ICHH busca alcanzar diariamente las 300 bolsas necesarias para poder cubrir la demanda de los canarios. Un objetivo que en los últimos días se ha logrado prácticamente todos los días. "En algunos nos hemos quedado por debajo, pero las donaciones en este tiempo han estado estables", afirmó, por su parte, Elsa Brito, responsable de Comunicación, Promoción y Marketing del ICHH.

E Alerta ante la posible bajada. Sin embargo, el ICHH se mantiene alerta a la posible bajada de donaciones, ya que la sangre no se puede elaborar artificialmente ni tampoco guardar durante un largo periodo de tiempo. "Ahora tenemos un bajón por una demanda de A positivo (A+) y 0 negativo (0-) debido a que varios pacientes de este último grupo se han concentrado en los hospitales los últimos días", indicó Brito.

E Cuatro casos en migrantes. Canarias sumó ayer cuatro nuevo casos de coronavirus al añadir los positivos detectados en otra parte de los migrantes llegados a Fuerteventura. En total, el Archipiélago suma ya 2.437 casos de los que el 90,7% se han curado. Concretamente, la Consejería de Sanidad ha dado 2.212 altas a pacientes que han sufrido la Covid-19. Por otro lado, los fallecidos continúan situándose en 162, un número que permanece invariable desde hace 18 días. Por edades de las víctimas de coronavirus, el grupo de más de 80, se ha cobrado 76 fallecidos, seguido del de 70-79, con 47; el de 60-69, con 22; el de 50-59, con diez; el de 30-39, con cuatro; y el de 40-49, con tres.

E Tres hospitalizaciones. De los 63 enfermos en activo de coronavirus, 60 reciben asistencia en sus domicilios. Los hospitalizados son tres, igual que el día anterior, y dos de ellos en la UCI. En cuanto al número de pruebas diagnósticas, hasta el momento se han realizado 150.564 pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) para el diagnóstico del Covid-19.