El Grupo Social ONCE garantiza su inversión social destinada a personas ciegas o con discapacidad y el mantenimiento del empleo, apoyado en el positivo comportamiento del ejercicio 2019, lo que ahora permite afrontar con menor riesgo los efectos de la pandemia para las personas que más lo necesitan en Canarias. Esta es la principal conclusión del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2019 (ONCE+Fundación ONCE+Ilunion), en el que su presidente, Miguel Carballeda, destaca la "capacidad de ser capaces" de los hombres y mujeres de la Organización para superar realidades adversas "unidos".

Y subraya cómo el Grupo Social ONCE ha llegado hasta las 72.000 personas ciegas afiliadas para cubrir situaciones de dificultad (especialmente 14.000 mayores que viven solos). En Canarias contamos con 3.534 personas ciegas a las que hemos llegado y, especialmente a los 414 mayores que viven solos. Se ha facilitado cobertura a 7.500 estudiantes, 315 en Canarias, que han finalizado con éxito el curso y casi 100 han superado la EBAU; se ha intensificado el voluntariado desde Fundación ONCE para cubrir necesidades de personas con muchas dificultades de movilidad; y se ha prestado los hoteles Ilunion para sanitarios y enfermos, o acelerado las lavanderías industriales, también de Ilunion, como la ubicada en el Barranco de la Gallina en Telde, para cubrir la demanda de la pandemia.

Con un aumento destacado en el número de voluntarios (externos e internos), el Grupo Social ONCE pudo cubrir las necesidades más destacadas y, conjuntamente con sus equipos, realizó más de 273.000 llamadas telefónicas que, unidas a la atención online, lograron dar cobertura a las personas ciegas o con otra discapacidad con mayores necesidades.

El Grupo Social ONCE logró en 2019 arrancar de la inactividad a un total de 11.340 personas, de las que 10.784 tienen discapacidad y 4.918 son mujeres. Y, además, se realizaron 935 contratos indefinidos para agentes vendedores de la ONCE, todos ellos personas con discapacidad. En total, en Canarias el Grupo Social ONCE ha generado empleo el año pasado para 922 trabajadores y trabajadoras y ha realizado 70 contratos indefinidos a vendedores de loterías de la ONCE.

Al cierre de 2019, el Grupo Social ONCE contaba con 72.693 trabajadores, de los que un 58% tienen discapacidad y un 42% son mujeres, el cuarto mayor empleador estatal no público y, en personas con discapacidad, el primero en España y en el mundo, tras crecer un 3,6% en empleo. En Canarias somos ya 3.552.

El Grupo Social ONCE ha impulsado en la década 2009-2019, con la colaboración de otras empresas y organizaciones, un total de 78.903 puestos de trabajo para quienes lo tienen más difícil, a un ritmo de 22 empleos diarios para personas con discapacidad en los últimos 10 años. En Canarias hemos logrado impulsar 7.890 empleos en este periodo. Todo ello ha sido posible, según un comunicado, gracias al "modelo de gestión de juego responsable, con unos ingresos por venta de productos de lotería que ascienden a 2.255,3 millones de euros, un 4,4% más que en 2018, un 5,42% en Canarias, mientras que la facturación de las empresas sociales agrupadas en Ilunion se incrementó globalmente en un 5,8%, hasta los 978,8 millones, lo que permite afrontar el difícil 2020 con menor riesgo".

De los ingresos procedentes de la venta de loterías, marcados por un sistema de gestión seguro y responsable para los clientes, el 54% se destina directamente a premios (unos 1.218 millones); el 33,6% a salarios y gastos de gestión (unos 758 millones); un 10,1% a inversión social directa (227,5 millones); y un 2,32% a otros gastos. Estos importes, más las inversiones que se realizan desde todo el Grupo Social ONCE, suponen destinar en 2019 un total de 265,1 millones de euros directos a inversión social dirigida a personas ciegas o con otras discapacidades, algo que se pretende mantener en este.

Por áreas, desde ONCE se ha dado acogida a 3.202 personas que perdieron la vista en 2019, a quienes se ha facilitado una atención diseñada a su medida, como ha ocurrido con los 109 Canarios; y se han entregado 131 perros guía sin coste para personas ciegas, 6 en Canarias.

Fundación ONCE ha aprobado durante 2019 un total de 2.116 proyectos de formación, accesibilidad y empleo para personas con discapacidad, de los que 45 han tenido como destino Canarias y distribuido como lluvia fina más de 104 millones de euros para hacerlo posible entre más de 900 entidades y organizaciones sociales repartidas por todo el territorio.

Además, se apoyó a 1.760 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, con más de 600 cursos de orientación laboral y generación de empleo para 148 de ellas. Con todo ello, el Grupo Social ONCE se volcó con la ciudadanía y enlazó gran parte de su actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, especialmente los números 4 (inclusión educativa), número 5 (igualdad de género) y números 10 y 11 (reducción de desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles).