Cae en la EBAU ‘La casa de Bernarda Alba’, un tema que iba a salir "sí o sí"

Desde hoy, 7 de julio, y hasta este viernes se celebran las pruebas extraordinarias de la EBAU. Muchos estudiantes se presentan solo a subir nota en la fase de opción específica (pueden, incluso mantener la calificación general desde dos años antes); otros no superaron la convocatoria de junio y quieren aprobar y hay un tercer grupo que no tituló Bachiller en su momento y no se pudieron presentar en junio tampoco. Los exámenes del primer día fueron de asignaturas comunes para todos.

El primero tuvo lugar a las 9.30 horas y englobó Lengua Castellana y Literatura. El segundo, a las 12.00 y fue para Lengua Extranjera, incluyendo la elección de inglés, alemán y francés. El tercero, a las 16.00, abarcó la evaluación de la Historia de España. Mañana, siguiendo el mismo horario, se examinan todos de Matemáticas, Latín o Fundamentos del Arte y después comienzan las pruebas opcionales: Química, Diseño o Historia de la Filosofía y más tarde, Cultura Audiovisual, Física o Geografía. El viernes habrá que elegir entre: Artes Escénicas, Griego, Geología, Dibujo Técnico o Economía de la Empresa, y luego, Historia del Arte o Biología.

En la sede de Tafira se presentan alrededor de 450 estudiantes, en el sur y Lanzarote, unos 140 y en Fuerteventura, 65. «Los alumnos se han comportado como en la Ebau de junio, siempre muy respetuosos, en general y con las normas covid», destaca David Sánchez, vicerrector de estudiantes de la ULPGC.

El examen de Lengua Castellana y Literatura incluyó cuatro opciones, entre las que se podía elegir comentar un texto publicado en El País sobre cómo han cambiado las prioridades para los ciudadanos con la pandemia; un poema de Antonio Machado procedente de Campos de Castilla, un fragmento de Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, o un fragmento de los diálogos de La casa de Bernarda Alba de García Lorca.

Los estudiantes se decantaron por elegir inglés como idioma obligatorio y francés como opción

El examen de inglés abarcó dos opciones de lectura con sus correspondientes preguntas al respecto y dos partes de composición escrita, bien sobre juegos en línea o sobre animales y plantas.

El test de Historia de España resultó el más complejo para los estudiantes quienes señalaron que las pruebas de junio fueron más sencillas. En este caso, se podía elegir entre comentar la pintura cantábrica y levantina; la resolución de la ONU para negar a España su ingreso por pertenecer al Gobierno fascista de Franco; los sistemas de repoblación del país; y la disidencia y subversión a finales del franquismo en busca de un nuevo régimen.

Los alumnos se decantaron, en la mayoría de los casos, por elegir el texto de La casa de Bernarda Alba por ser un tema muy recurrente que podía caer en estos exámenes y que no figuró en las pruebas de junio. Elena Yanad, de 17 años y procedente del IES La Aldea de San Nicolás, suspendió la Ebau ordinaria y por eso se presentó a las tres pruebas de hoy. «Lengua y Literatura e inglés me salieron bien e Historia, más o menos. Me pareció más fácil el test de la convocatoria ordinaria en esta asignatura. Elegí a Bernarda Alba donde había que hablar del autor y comentar el texto».

Los alumnos destacaron que el test de la historia de nuestro país fue más fácil en junio

Even Raúl Rodríguez, de 17 años y estudiante del IES La Aldea de San Nicolás, se presenta a la Ebau, a las asignaturas obligatorias, «no porque me haga falta, sino para adquirir experiencia porque voy a hacer un ciclo superior, no voy a ir a la universidad. Pensaba que los exámenes me iban a salir mal, pero me fue bien, sobre todo Lengua, donde también escogí La casa de Bernarda Alba. En inglés me defendí como pude e Historia lo suspendo seguro porque había muchos bloques y no estudié demasiado».

María Rosales, de 18 años, procede del IES Lomo de la Herradura en Telde. «He tenido que repetir las pruebas porque suspendí la convocatoria ordinaria. Elegí el texto de García Lorca porque sabía que caería sí o sí y me salió estupendamente el examen. De primera lengua me presenté a inglés y francés como optativo porque sube dos puntos. Los textos británicos de lectura me parecieron muy largos y algo complejos, más difíciles que en junio. En Historia imaginé algunas preguntas que podían caer porque no lo habían hecho antes». Yicel Rodríguez, de 17 años y del mismo instituto, eligió «el expositivo argumentativo en Lengua, el artículo de El País, porque lo prefería a tener que contar biografías de escritores».