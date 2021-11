Hipnotizado por el volcán de La Palma

Un señor ataviado con un gorro típico de los agricultores mira hacia el volcán de La Palma, que se muestra en fase efusiva. Petrificado. Sin apenas moverse. Como si estuviera hipnotizado por la lava. Como si en La Palma se hubiera detenido el tiempo. Carlos de Saá, fotoperiodista de la agencia Efe, logró captar esas sensaciones en una sola instantánea que refleja la vulnerabilidad del ser humano frente a la magnitud de la naturaleza. «Hice la foto el segundo día que pasé por esa zona. En la primera ocasión me encontré con una señora que miraba con tanta rabia al volcán, que no me atreví ni a molestarla, pero me fui a dormir con esa imagen en la cabeza», relata. Al día siguiente no pudo evitar la tentación de volver a la iglesia de Tajuya a buscar la foto. «El hombre no se movía nada, casi ni respiraba», apunta De Saá, quien para capturar el instante tuvo que programar el obturador de la cámara con dos segundos de abertura y facilitar así que entrara la luz suficiente. «Si el señor se hubiera movido solo un poco hubiera salido borroso, pero no es el caso. Sale absolutamente nítido», advierte.