Entre dos contenedores almacenados en la explanada de una zona industrial. En ese inhóspito enclave, la fotoperiodista de la agencia Efe Elvira Urquijo encontró el punto en el que disparar su cámara para inmortalizar la batalla entre una palmera y el volcán. La fuerza con la que la lava sale de las entrañas no achanta al árbol que resiste en pie. «Esta foto me la encontré, no la iba buscando», reconoce. El volcán había permanecido adormilado durante unas horas e incluso había dejado de rugir, por lo que no había podido fotografiarlo durante una fase explosiva. Pero, al llegar a El Paso –en un desplazamiento entre Tazacorte y Tajuya–, lo vio. Como si se hubieran abierto las puertas del infierno. «Ya nos íbamos hacia el hotel, pero en una curva vimos la erupción en todo su esplendor», detalla.