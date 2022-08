Tamara Gorro ha vuelto a sufrir un nuevo revés después de que este jueves falleciese una persona muy especial para ella y a quien considera parte de su familia. Se trata de Valeria, hija de unos amigos suyos, que luchaba contra el cáncer desde hacía varios años.

La influencer se desplazó de madrugada hasta Madrid para decirle adiós por última vez, aunque este sábado ha querido también dedicarle unas emotivas palabras a través de sus redes sociales y compartir con su 'familia virtual' su dolor por la muerte de la pequeña, según recoge Divinity.

"Mi princesa… Mi niña de la eterna sonrisa… Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables", ha comenzado su post, señalando de que durante este tiempo han experimentado "una balanza" en la que hubo "sufrimiento", pero en la que "sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor".

Aunque "te has ido de mi vida, te has ido para siempre", le ha dicho, ha sido "enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa". Por eso, "eres un ejemplo de admiración".

"Mi princesa", como siempre la llamaba, "no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado", ha escrito, apuntando que "hasta nuestra despedida ha sido especial y única".