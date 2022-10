Los municipios canarios solicitan el 68% de los fondos del Plan Corresponsables. Cinco meses después del comienzo del Plan Corresponsables, que supone el despliegue de medidas para facilitar la conciliación y los cuidados, los ayuntamiento de Canarias han solicitado el 68,07% de los 8.972.809,53 euros con los que cuenta el programa. Es decir, han reclamado 6.107.412,52 euros. El resto del montante que no han solicitado, que asciende a 2.865.397,01 euros se dirigirán al tercer sector y a empresas privadas que desarrollen medidas para poner en marcha una política de cuidados y de conciliación.

El primer peldaño en la ejecución de este proyecto está en los municipios canarios, el segundo en el tercer sector y el tercero y último en el sector privado. La unión de los tres entronca con la idea de establecer este nuevo derecho a los cuidados y la conciliación. Cada año Canarias contará con una ficha financiera de 10 millones de euros.

«Introducir una nueva aportación dineraria en la ejecución de un municipio no es sencillo. No es lo mismo introducir 40.000 euros que un millón de ahí que haya habido municipios, en función de su propia capacidad de administrar, que lo han podido hacer ver con facilidad y otros no. Eso ya estaba previsto en nuestro propio diseño y contábamos un plan B para aquellas cantidades que no pudiesen gestionar directamente. Es el tercer sector en realidad el que termina ejecutando actividades en los municipios, de alguna u otra forma volvemos a regar sobre el espacio que estamos convencidas que es lo que hay que hacer», explica Sylvia Jaén, viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias.

El presupuesto no solicitado por los ayuntamientos se redirigió al tercer sector desarrollando nuevas acciones que pudieran seguir multiplicando el ecosistema social de cuidados en Canarias. De esta manera se están desarrollando servicios de conciliación corresponsables como servicios para menores con actividades lúdicas en el sur de Tenerife, acciones de conciliación en barrios periféricos de la capital grancanaria o ayudas a la Asociación de familias Monoparentales.

Más fondos

A esta cuantía, que emana de lo no solicitado por los ayuntamientos de las Islas, se suma una específica para el tercer sector que asciende a 744.940,05 euros. La cuantía más alta de subvención la tiene el programa Te acompañamos, que despliega el acompañamiento familiar local en municipios del sur de Gran Canaria, con el 22% de esos fondos, le sigue Tribarte con un servicio de conciliación para menores y de encuentro de familias y Radio Ecca con una la Formación Unidad Economía del cuidado: avanzando en Igualdad, ambas con un 20% de esa subvención. Esto son solo algunos de los ejemplos de la red que se está desplegando y que irá a más en los próximos meses.

«En cada Isla y municipios llega de distinta forma, siendo muy conscientes de que el próximo año y el siguiente les será más sencillo y generarán más acciones. En La Laguna, por ejemplo, lo han tejido muy bien con la red de escuelas infantiles y a partir de ahí hacia delante tienen desarrollada una red de corresponsables que en mi opinión está maravillosamente labrada, en Gáldar también tienen. Por tener tenemos hasta actividades en La Graciosa garantizando que este nuevo derecho ciudadano llegue a todas las Islas», detalla Jaén.

Convocatoria

A las partidas solicitadas por lo municipios y a la destinada al tercer sector se suma una tercera vía de financiación de estas acciones mediante una convocatoria en concurrencia competitiva con los remantes de las dos anteriores.

«Eso nos permite tener un ecosistema que realmente garantice que en un lado o en otro van a tener ese derecho de cuidado garantizado. El dinero no se va a perder. Esa nueva red hay que ir regándola sin aturdirla deben ser capaces de ir integrando el dinero con una nueva visión de planificación. Es recibir financiación para generar unos nuevos servicios, incrementar algunos que municipalmente ya teníamos pero estaban deficitarios de financiación e incrementar otros», destaca.

Uno de los tantos objetivos que se marcan con el desarrollo del plan es que en 2025 todos los municipios de Canarias tengan una atención a domicilio para menores de 0 a 6 años o la extensión de la acogida temprana en un centro escolar, esta última la más demandada por las familias.

«También hay un número de familias que tienen cuidados intergeneracionales, que tienen que hacerse cargo de menores y también de personas mayores y tienen que ser capaces de hacer su vida compaginándolo. Hay proyectos también que están generados para fomentar los cuidados intergeneracionales», adelanta.

De momento, el despliegue del Plan Corresponsables en Canarias está cumpliendo con las expectativas pero habrá que esperar al próximo marzo para conocer al detalle su puesta en marcha. «El nivel de implicación y de proyección de la ejecución hay que considerarla muy positiva, así ha sido reconocido por el Ministerio de Igualdad por los informes que hemos ido emitiendo y por el buen recibir que hemos tenido en los municipios, por todos los proyectos que están desarrollando y como en estos meses, sobre todo hasta final de año, es cuando vamos a ver despegar los proyectos en todo el Archipiélago», afirma.