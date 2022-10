La inmunoterapia sitúa al endocrino en primera fila del tratamiento del cáncer

Los avances en los tratamientos de inmunoterapia y la medicina de precisión a través de la utilización de fármacos antidiana que van dirigidos a alteraciones específicas de determinados genes, han supuesto un cambio de paradigma en el abordaje del cáncer, con grandes beneficios para el paciente. No obstante, aunque estas moléculas son relativamente específicas porque tienden a reconocer las células anormales del tumor y no la sanas, el tratamiento no es inocuo. En el caso de nuevas terapias que se están utilizando en el cáncer de mama, uno de los principales efectos secundarios es la hiperglucemia, de ahí que el papel del endocrino sea cada vez más importante en los equipos de oncología médica.

Así lo afirmó Elisenda Llabres, especialista del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil de Las Palmas durante su participación en el 63º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), que ayer concluyó y que ha congregado esta semana en el Palacio de Congresos de Canarias Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, a unos 1.300 especialistas. La oncóloga del Insular participó, junto con Fernando Gómez Peralta, jefe de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital General de Segovia en el debate Hablemos del papel del endocrino en las nuevas terapias del cáncer de mama, donde se puso de manifiesto la importancia de integrar a estos especialistas en los equipos oncológicos. La doctora Llabrés citó como ejemplo un nuevo fármaco para el tratamiento de mujeres con cáncer de mama que presentan la mutación PI3K. «Estas pacientes, que suponen entre el 30 y 40% entre las afectadas por un tumor de mama, progresan a una primera línea de tratamiento con bloqueo hormonal, unos fármacos denominados inhibidores de ciclina que es el estándar en todo el mundo. Ahora tenemos un fármaco que se llama Alpelisib, que lo que hace es ir contra la mutación PI3K, impidiendo que la célula progrese. Es una diana nueva que ya estamos utilizando, y uno de los efectos secundarios que tiene es la elevación de la glucosa en sangre, la hiperglucemia, una toxicidad que aparece de entrada». Los especialistas presentan en el congreso de la SEEN estudios de antidiabéticos orales asociados al Alpelisib para el control glucémico La oncóloga apuntó al respecto que ya existen estudios de antidiabéticos orales que se asocian al Alpelisib para controlar esa hiperglucemia. Y ahí es donde entra en juego el papel del endocrino, y la importancia de que se integre en los equipos oncológicos para avanzar en el trabajo de prevención, control y de apoyo a los nuevos tratamientos. «La valoración multidisciplinar de las pacientes es fundamental para que estén lo mejor tratadas posibles. Y en el caso concreto del endocrino es muy importante, no sólo con este nuevo fármaco, sino en el tratamiento de la inmunoterapia en general, que utilizamos en muchos tumores, porque pueden aparecer efectos secundarios como la alteración del tiroides, puede afectar a hipófisis. En definitiva, el papel del endocrino es cada vez más importante, siempre lo ha sido, pero ahora, con los nuevos tratamientos es fundamental». Elisenda Lladrés confirmó que en el Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil han apostado por los equipos multidisciplinares, sobre todo desde la implantación de la medicina personalizada, donde se incluye a los especialistas de Endocrinología y Nutrición. «Nosotros tenemos el apoyo del endocrino, igual que con Cardiología y otras especialidades, cada vez necesitamos de más especialistas para trabajar mejor». Los oncólogos demandan más ensayos clínicos y agilidad en la gestión del precio reembolso de las nuevas terapias contra el cáncer Además, la oncóloga, destacó la importancia de la investigación en el campo de la oncología, e hizo un llamamiento a las autoridades sanitarias para que apoyen e impulsen más ensayos clínicos, sobre todo en Canarias, de los que se benefician muchísimas pacientes. También reclamó una mayor agilidad en España en el trámite del precio reembolso de los nuevos medicamentos. «El problema que ahora tenemos en oncología, agravado por la pandemia, es que hay fármacos que ya han sido aprobados por las agencias reguladoras, pero que hasta que no tengan precio reembolso no podemos pautarlos». Inteligencia artificial en tiroides Los programas de cribado basados en la inteligencia artificial pueden mejorar la eficiencia en el diagnóstico de los tumores benignos y malignos del tiroides. Además, evitan punciones en la realización de citologías en nódulos que se clasifiquen de bajo riesgo. Igualmente, potencialmente permiten reducir el tiempo de exploración. Esta es una de las conclusiones de la intervención de Jordi Reverter, endocrinólogo del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) en el 63º Congreso de la SEEN, tras evaluar un programa de diagnóstico con inteligencia artificial para el análisis de imágenes ecográficas de nódulos tiroideos.