Los kioskos del país se han despertado hoy con una inesperada entrevista protagonizada por el grancanario Omar Sánchez y su actual pareja, la 'influencer' andaluza Marina Ruiz, de quien se enamoró perdidamente durante su participación en el reality de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso.

El canario afincado en Pozo Izquierdo ha realizado un reportaje junto a su flamante nuevo amor que ha generado una gran polémica debido a la cantidad de dardos ocultos con su ex mujer, Anabel Pantoja, que esconde esta conversación en exclusiva que ha mantenido con la revista Lecturas.

Sánchez, que parece que no pierde cada oportunidad pública que tiene para recordar lo feliz que está junto a la ex-pretendienta de Mujeres,Hombres y viceversa, ha dado una ingente cantidad de jugosos titulares que han sido entendidos por gran parte del público como una sucesión de pullas contra la mujer con la que compartió seis años de su vida y con la que, además, contrajo matrimonio en la isla de La Graciosa.

¿Qué es lo que ha dicho Omar Sánchez para que su entrevista haya sido entendida como un ataque continuo hacia su anterior vida con Anabel Pantoja?

"Nunca he sentido un amor tan fuerte"

A golpe de pulla, el canario Omar Sánchez no solo ha aprovechado este reportaje para resaltar en infinidad de ocasiones lo enamoradísimo que está de Marina Ruiz sino que, además, ha adelantado qué pasará con su futuro más inmediato junto a la joven. "Soy muy feliz. Llevaba tiempo sin estar tan feliz. Es nuestro momento. Nos gustaría formar una familia, que haya salido mal la primera boda, no significa que vaya a salir mal la segunda (...) No me importaría empezar una nueva vida en Madrid", apunta el canario.

Sobre su relación con Marina, en una clara declaración de intenciones contra Anabel, el joven apunta que "nunca he sentido un amor tan fuerte" y que "no estoy con Marina para fastidiar a Anabel. No utilizo a Marina, mis sentimientos son reales".