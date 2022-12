La Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Parlamento de Canarias escuchó esta mañana las peticiones de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria (EASD) al invitar a Pedro López Montesdeoca y Hermes Ortega González, representantes del comité de huelga del ente educativo, a exponer las dificultades que sufren en el día a día para impartir la actividad docente con normalidad. Las inundaciones debido a la lluvia y el incesante ruido que afecta a la instalación volvieron a ser las protagonistas de las quejas que llevan arrastrando en la última década y afecta a una comunidad educativa compuesta por 1.500 alumnos y alumnas y 145 docentes.

"Estamos trabajando en un edificio deficiente desde su origen y lamentable en la actualidad", expuso López Montesdeoca durante su intervención ante los parlamentarios como arquitecto y, a su vez, exdirector de la EASD durante cinco años. "Las tensiones a nivel climático y de ruido afectan a la normalidad de su desarrollo", expuso, remitiendo a lo ocurrido en las pasadas semanas tras la irrupción del ciclón tropical Hermine y las lluvias intensas previas al puente de la Constitución que inhabilitaron el uso de talleres y aulas en donde había ordenadores y equipo técnico pesado y, también, suspendieron las clases. Motivos por los que se manifestaron el pasado 28 de noviembre frente a la sede de la Consejería de Educación en la capital grancanaria.

Entre las deficiencias técnicas enumeradas, destaca la inadecuación histórica del proyecto y ejecución de fachada con respecto al ruido de tráfico que hay frente a la Avenida Marítima con una GC-1 por la que discurren a lo largo del día miles de coches; la falta de previsión de ventilación de aulas a consecuencia de cerrar las ventanas para intentar disminuir las perturbaciones; el empleo durante la construcción de materiales metálicos sensibles a la corrosión por la cercanía al mar; el deficiente aislamiento término que provoca altas temperaturas en el interior; y, sobre todo, la ausencia de mantenimiento durante estos años de la infraestructura.

"Desde hace más de seis años, hemos denunciado la entrada imparable de agua cada vez que llueve por las cubiertas metálicas, las planes, los talleres, sala de máquinas y ordenadores, en aulas y departamentos arrastrando excrementos de gaviota, entra agua en zonas de tránsito con el peligro de resbalamiento hay cortes eléctricos por contacto directo... La lista es interminable".

"Es indigno e inaceptable que no se haya hecho nada todavía", declaró. A su lado, Hermes Ortega ahondó en la cuestión acústica puesto que "no estamos ante un problema de confort acústico, como muchas veces se nos ha dicho", recalcó. "La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en un informe de 2018 que soportar de forma continua niveles de ruido superiores a 53 decibelios supone un riesgo mayor para la salud que el tabaquismo pasivo" y expuso los datos relativos al informe técnico que realizó la propia EASD. "La normativa española establece que los edificios de uso sanitario y educativo un máximo de 40 decibelios y en el exterior no más de 60", detallaron, sin embargo, el registro llega a estar entre los 66 y 76 decibelios.

Enmienda rechazada

"Hemos comunicado durante años esta situación y no hemos recibido ninguna respuesta que dé una solución integral al problema", entre otros, sin actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Consejería de Educación que dirige Manuela de Armas, ausente durante las declaraciones. "El consejo escolar nos ha pedido que no aceptemos nada menor que una solución integral técnicamente sólida y definitiva a este problema", apuntaron. Por el momento, descartan la reubicación en otro inmueble. "La Escuela tiene la determinación de seguir peleando el tiempo que sea necesario hasta que se solucione. Esperamos un plan para afrontar estos problemas, e incluso valoramos la posibilidad de emprender acciones legales contra la Administración", añadió Ortega.

Durante el turno de los parlamentarios, Beatriz Calzada, del grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), recordó que la enmienda hecha a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023 fue rechazada. En la propuesta se presupuestaba 1 millón de euros "para hacer frente al arreglo y la adecuación del edificio que alberga dicha escuela", el cual se retiraba de la Secretaría General Técnica de la Consejería para conferirla a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. Por su parte, Lorena Hernández Labrador, del Partido Popular, pidió un plan "potente" para las infraestructuras educativas, "es la pata por la que más cojea la Consejería de Educación".