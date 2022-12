Canarias perderá a los pediatras de los centros de salud en 10 años

Los 315 pediatras que trabajan hoy en los centros de salud de Canarias corren el riesgo de desaparecer en apenas diez años. Las jubilaciones masivas, la escasez de nuevos especialistas y la sobrecarga laboral a la que están sometidos están desembocando en una verdadera crisis sanitaria que los facultativos insisten que es necesario abordar con urgencia. En Canarias tres de cada diez puestos de pediatría en Atención Primaria están ocupados por médicos cuya especialidad es otra. Una circunstancia que, a ojos de las sociedades científicas, produce una merma progresiva en la atención a los más pequeños así como un aumento innecesario del gasto sanitario.

"Tenemos un verdadero problema con la pediatría en toda España", alerta Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Canarias está sufriendo desde hace años un fenómeno que también se ha producido en el resto del Estado pero que "nadie pone remedio". Ante el aluvión de jubilaciones - que llevan varios años produciéndose- y del progresivo aumento de la población, los gestores sanitarios han decidido ir cubriendo estas bajas con la contratación de facultativos no especialistas en este área (tanto médicos de familia como extracomunitarios) para paliar el déficit de profesionales. "Si bien estos médicos son excelentes en la atención del adulto, creemos que un niño requiere una atención más especializada", explica Ortigosa.

Varios estudios corroboran la importancia de disponer un profesional de este tipo 'a mano' de las familias. "Un pediatra hace menos analíticas, radiografías e indica menos tratamientos con antibióticos", explica Ortigosa, que indica que esto tiene repercusiones tanto en la atención de los niños, como en la satisfacción de las familias y el volumen de gasto sanitario. Los profesionales, además, defienden que la atención pediátrica en los centros de salud de España es única. "Otros países , como Reino Unido o los países nórdicos, carecen de especialistas que atiendan a niños en los centros de salud", recuerda Ortigosa quien, por ello, insiste en la necesidad de cuidar y preservar esta característica de la sanidad española que ofrece una "alta calidad de los cuidados".

Los profesionales llevan años alertando de esta deriva y de sus posibles impactos en los próximos años. "En cinco años se jubilará más del 50% de la plantilla y en diez ya no tendremos pediatras en Atención Primaria si no se toman medidas", advierte Ortigosa. En Canarias, además, ya a día de hoy el 30% de los médicos que ejercen de pediatras en centros de salud no son especialistas en este área. "En algunos lugares de la península sabemos que este indicador es del 50% e incluso del 70%", advierte el profesional.

Mejoras urgentes

La Sociedad Canaria de Pediatría considera que hay algunas mejoras que se deben poner en marcha cuanto antes. Entre ellas se encuentra el incremento de plazas MIR, así como un replanteamiento la formación. En Canarias cada año acaban el MIR 20 nuevos médicos. Cinco por cada hospital de tercer nivel. «Podrían parecer suficiente, pero la mayoría no se queda en Primaria», explica Ortigosa. «El problema es que durante su estancia MIR apenas pasan tres meses rotando por centros de salud, por lo que no le llegan a coger cariño», explica. A su parecer, el tiempo de esta estancia debería duplicarse o incluso triplicarse: deberían realizarla durante 6 o 9 meses.

El problema también tiene relación con actuales condiciones laborales del colectivo. "Los cupos son demasiado altos y nos encontramos que muchas veces no hay suficiente tiempo para atender a los niños", explica. En un día los pediatras pueden ver entre 40 y 45 niños, cuando lo normal debería estar en 20 o 25. "En días extraordinarios pueden llegar a ser 60", lamenta Ortigosa, que insiste que es necesario tener citas de al menos 10 minutos por paciente y al menos 20 minutos para revisión del niño sano. El presidente de la Sociedad Canaria apuesta por ello en reducir los cupos de más los 1.500 o 2.000 niños actuales a 800.

Los profesionales también solicitan suplir todas las ausencias, por bajas, vacaciones o reducción de jornada, pues hay casos en los que se reparten los cupos entre el resto de pediatras del centro. Asimismo, consideran necesario incentivar las plazas de difícil cobertura con mayor retribuciones económicas o una más fácil y rápida promoción en la carrera profesional.

La Sociedad Canaria de Pediatría, que él preside, remitió el pasado octubre una comunicación al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en la que le explicaba la necesidad de preservar la figura del pediatra en los centros de salud. En dicho documento también la Sociedad también invitaba a participar en los actos del Día de la Pediatría (entre el 3 y el 7 de octubre) y buscaba su apoyo en una reclamación histórica del colectivo: lograr que las subespecialidades pediátricas sean reconocidas finalmente. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta.

Ante la negativa a contestar, la Sociedad ha reenviado el mismo escrito al propio Consejero de Sanidad, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la Directora del Servicio Canario de Salud, Elisabeth Hernández. De momento, han recibido un acuse de recibo del departamento de Presidencia. En ella se instaba a dar una respuesta adecuada a los retos asistenciales actuales que plantea la salud y el bienestar de la población infantil, dado que requiere una atención coordinada entre las instituciones públicas. «Otras siete comunidades ya han tenido reuniones con sus respectivos consejeros», explica Ortigosa, que espera que la Administración de Canarias tenga la misma predisposición.

