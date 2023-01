Blas Trujillo: "El Servicio Canario de la Salud renovará a 4.655 trabajadores más hasta abril"

¿Cómo ha arrancado el proceso para reducir la temporalidad del personal en el Servicio Canario de la Salud (SCS)?

Sería importante comenzar el relato desde el inicio de lo que es el proceso que hemos iniciado precisamente para ir eliminando el exceso de temporalidad en la administración y, en nuestro caso, del Servicio Canario de Salud (SCS). Antes de lo que denominamos proceso de estabilización propiamente dicho, ya en el año 2018 y 2021 se produjo de manera conjunta, cada una en su tiempo, una regularización del personal eventual del SCS que vino a significar la regularización de 6.268 eventuales de los cuales 4.868 eran sanitarios. A ese número se le suma ahora el denominado proceso de estabilización que son 12.282 plazas y que este 31 de diciembre ya tenían que estar publicadas las bases de las convocatorias. Tenemos un periodo de dos años para hacer todas las pruebas, tanto al personal que tiene más de cinco años, que van a optar al concurso de méritos, como a los que tienen entre 3 y 5 años que van a tener el concurso de méritos más una prueba selectiva. Y esa es la situación actual. Por lo tanto, el paquete global que vamos a tratar con relación al personal que ya está trabajando con nosotros supera con creces las 18.500 plazas sumando las 6.268 y las 12.282. Esto con respecto al personal que a día de hoy trabaja con nosotros. Este sería el paquete de medidas para acabar con esa temporalidad.

¿Cuál será el siguiente paso?

Es importante que tengamos una visión conjunta, una vez estamos en esta situación que es estabilizar a los que tenemos, contamos además con todo un conjunto de personas que no están en esas situaciones y que se han ido incorporando, a través de un conjunto importante de contrataciones como consecuencia de las necesidades asistenciales que se nos han ido produciendo a lo largo de estos años. Entiéndase todo lo que ha sido el abordar las necesidades de la Covid-19, que todavía continúan, el atacar las listas de espera con el Plan Aborda, que sigue en marcha, y toda una serie de estrategias que hemos ido implementando y que son necesidades asistenciales básicas como pueden ser las estrategias de más Atención Primaria con su refuerzo, los planes ya sectoriales y puntuales como el Plan de Salud Mental, la Estrategia de Enfermedades Raras o las Unidades de Atención Temprana. Todas esas estrategias y planes han venido para quedarse y por eso nosotros a todo el personal que hemos ido contratando de más lo hemos ido manteniendo. De tal manera que en lo que estamos, en este momento, es en que entorno a unos 4.655 efectivos de más van a ser renovados entre diciembre y abril.

¿Cómo se hará?

La idea que tenemos es que, dado que todas las tareas que hacen son ordinarias, estructurales y responden a necesidades asistenciales no puntuales sino estables, hemos introducido en la ley de Presupuestos de Canarias una disposición por la cual el Gobierno se obliga en el primer trimestre a crear en la plantilla del SCS todas aquellas plazas que respondan a necesidades estructurales como consecuencia del incremento de esas exigencias asistenciales. Tenemos un proceso de estabilización, de toda una serie de trabajadores, y ahora estamos produciendo el nombramiento de todos los efectivos que hemos incorporado de más que además van a verse inmersos en un proceso de incorporación a plazas que se van a incrementar en el SCS. Creo que el paquete de medidas configura el mayor impacto que se haya producido jamás en la lucha contra la precariedad y la temporalidad en nuestro servicio y además supone un incremento de plantilla tremendamente notorio y más en los tiempos que corren.

¿Qué es lo que está pasando con las protestas del personal en el Hospital Universitario de Canarias (HUC)?

En el momento primero de lo que era regularizar eventuales, en esos dos procesos del 2018 y 2021, el HUC regularizó a 1.313 eventuales, y en estos momentos con el plan de estabilización del personal laboral y estatutario, que es ese otro gran plan de las 12.282 plazas, en el caso del HUC estamos hablando de 2.015 personas. Es un salto extraordinario a la hora de eliminar la situación de temporalidad en el hospital. Ahora ha surgido, con relación a los nuevos nombramientos que tenemos previstos realizar entre diciembre y abril, una determinada controversia que yo creo que más bien es consecuencia de no entender el proceso. En el caso del HUC estamos hablando de cerca de 1.052 nombramientos que están previstos que hagan desde ahora hasta abril, y esos nombramientos de esas personas son por nueve meses como consecuencia de que entre la modalidad de contratos que permite la nueva ley, después de la actualización del Estatuto Marco del personal estatutario, está fijada en esos meses. Pero antes, la disposición adicional que hemos planteado lo que hace es que todas esas plazas vayan a ser, sin que se venzan esos contratos, creadas en la plantilla orgánica del HUC. Por lo tanto, digamos que esas personas pasaran luego a la condición de interinos y continuarán el proceso ordinario de lo que son las diferentes ofertas de empleo público. Es un salto cuantitativo y cualitativo, estamos aumentando en más de 1.000 plazas la plantilla estructural del hospital y, además, con una inmediatez de creación de esas plazas y de salto cualitativo de las personas en sus nombramientos actuales que se están renovando a otro nombramiento mucho más estable y con la perspectiva de incorporarse a esas plazas. Por eso digo que, básicamente, lo que se ha producido ahí es que veníamos de una dinámica muy distinta y hay que explicar las cosas porque son complejas. Si a alguien se le crea una expectativa, que además no era correcta como el poder tener un contrato de tres años pero sin ningún recorrido de ningún tipo, es posible que tenga reacciones adversas. El hecho cierto es que todos los trabajadores están yendo a firmar los nombramientos y por lo tanto estamos en ese proceso y convencidos de que cuando culmine, en breve plazo, será un elemento valorado generalmente de una manera extraordinariamente positiva.

¿Qué planes nuevos pondrá en marcha el SCS a lo largo de este año?

Ya he ido comentado algunos de ellos. Hay uno que es muy general que es toda la estrategia de más Atención Primaria que significa, a su vez, toda una nueva metodología de trabajo que incorpora múltiples medidas al margen de ir incorporando perfiles de profesionales en la propia Atención Primaria, que hasta ahora no se contemplaban, como los psicólogos clínicos o los fisioterapeutas. Tenemos también el Plan de Salud Mental o las Unidades de Atención Temprana para abordar a esas poblaciones en edad muy incipiente, y que supone todo un avance en la atención a la población más infantil, para de manera precoz detectar cuáles son las necesidades que tienen desde el punto de vista asistencial. Hace nada presentábamos también la Estrategia del Covid Persistente que es un fenómeno nuevo que estamos detectando como consecuencia de las secuelas, que las personas que han padecido el Covid, se han ido quedando de manera permanente y que, por lo tanto, también es una nueva realidad a la que queremos hacer frente. Presentábamos hace nada, con la directora del servicio, una estrategia para enfrentarnos a lo que denominamos Enfermedades Raras que, aunque tengan una prevalencia patológica desde el punto de vista cuantitativo, precisamente son raras y minoritarias pero evidentemente hay un nivel de población al que tenemos claramente que atender. También hemos establecido otra estrategia para hacer frente al Dolor Crónico y, por poner otra más, la relacionada con el cribado del cáncer de cérvix. Evidentemente, después de todo lo que ha sido el impacto de la pandemia, tenemos que continuar peleando día a día con abordar las listas de espera.

¿Cómo va el proceso de gripalización de la Covid-19?

Ese proceso no está yendo porque nosotros jamás hemos hablado de gripalización de la Covid. Es cierto que es un término que algunas personas han ido usando y que se ha hecho popular, pero evidentemente la Covid-19 no es la gripe y por lo tanto no podemos tratar, ni tratamos, ni nuestra red asistencial ni la vigilancia epidemiológica sigue la Covid-19 como la gripe. Sería bueno que no habláramos de eso. Evidentemente estamos viendo cómo se está produciendo un incremento de personas que están contagiadas, afortunadamente el nivel de vacunación y la calidad de las mismas nos está haciendo muchos más resistentes. No tenemos las situaciones pretéritas, pero sí me permite sí quiero hacer un llamamiento claro y rotundo para que la población continúe vacunándose. Tanto las personas que no han iniciado el proceso como todas aquellas que sí. Las dosis de refuerzo tremendamente necesarias tanto por la eficacia de las vacunas como por el hecho de que han sido trabajadas en los últimos tiempos para adaptar su capacidad a la variante Ómicron y algunas de sus subvariantes. En esa nueva realidad todos debemos continuar con nuestra pauta de vacunación e irnos poniendo las dosis de refuerzo que nos queden por poner.

China está viviendo una explosión de contagios, ¿le preocupa la situación? ¿Puede afectar a las Islas?

China tiene una situación un tanto singular como consecuencia de los bajos niveles de vacunación. Hay quienes han puesto un tanto en solfa la eficacia de sus propias vacunas y además ha seguido una política bastante distinta a la nuestra en cuanto a ir a aislamientos masivos. Nosotros tenemos porcentajes de vacunación mucho más altos, en principio podemos decir que nuestras vacunas están más desarrolladas, hemos puesto además dosis de refuerzo, y hemos hecho una política de modulación en la interacción social que evidentemente ha sido bastante distinta a esta otra que ha hecho China. Lo que sí hacemos es seguir vigilando claramente la situación y, por supuesto, tanto dentro del Consejo Interterritorial de España como del propio Ministerio o de la Cumbre Europea, se va siguiendo de manera muy cercana y sobre el terreno cuál es la evolución de lo que pasa en China. Sobre todo si tenemos en cuenta que el mundo cada vez es más pequeño y el nivel de movilidad que hay en estos momentos es altísimo. Siempre estamos vigilantes ante la aparición de una subvariante o variante nueva, que no es un elemento a descartar aunque ahora mismo todo lo que conocemos son elementos que giran entorno a la última variante que fue Ómicron.

¿Qué valoración hace de los primeros pasos en la implantación del plan de Salud Mental?

En la presentación de nuestro plan tuvimos una valoración altísima fuera de aquí y por lo tanto es bueno que lo digamos pero efectivamente estamos poniendo todos los elementos encima de la mesa para mejorar. Una de las secuelas claras que ha dejado esta pandemia es el incremento notorio de los trastornos en la salud mental en los distintos grados. Uno de los elementos que debemos destacar es el haber incorporado la psicología clínica dentro de la estrategia de Atención Primaria. Es decir, los psicólogos clínicos van a estar conectados con todas las unidades de salud mental pero van a estar insertos en la propia Atención Primaria. Esa es una de las acciones clave para casos leves y moderados, si hay alguna situación más compleja pasan al otro nivel asistencial. Esta metodología supone un cambio radical en la forma de trabajar y absolutamente necesario vistas las secuelas que ha ido dejando la Covid. También implementamos una serie de medidas para prevenir la conducta suicida que tenemos que atacar.