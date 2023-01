El 43% de las solicitudes para estabilizar docentes son de Canarias. El 43% de las solicitudes presentadas en el concurso de méritos del proceso de estabilización del personal docente interino de las Islas corresponden a trabajadores de Canarias frente al 56% que proceden de profesores interinos de otras comunidades autónomas. En total la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes recibió cerca de 39.000 solicitudes que no reflejan la realidad del proceso al haberse detectado algunos envíos duplicados e incluso triplicados. Tras un primer análisis Educación las reduce hasta 34.026 que representan a 24.000 personas físicas. «Hay personas que pidieron más de una especialidad. Como anécdota hay un caso de un docente que pidió 106 especialidades», apunta Fidel Trujillo, director general de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Tras esta primera criba, los datos ascienden a 24.000 peticiones para el concurso de méritos de las que 11.000 corresponden a docentes interinos en Canarias, lo que representa un 43% del total frente a las 13.000 llegadas desde otras comunidades autónomas.

«Un poco menos de la mitad son canarios y algo más de la mitad son gente que viene de otras comunidades autónomas. Nos tenemos que enfrentar a eso, son los datos que hay, son inamovibles y solo espero que al final del camino la mayor parte de las plazas sean para nuestros interinos, es un deseo. Esa es mi esperanza», subraya Trujillo. De momento, se están cotejando una a una las peticiones recibidas para verificar si cumplen con los requisitos para participar en el concurso de méritos, como es el caso de la experiencia.

Criba

Tras este análisis Educación no descarta que las cifras cambien ligeramente. De hecho, de las 11.000 solicitudes recibidas desde el Archipiélago cerca de 1.000 no cuentan con la experiencia suficiente para poder entrar en el proceso. Una situación que podría repetirse con las 13.000 recibidas desde otras comunidades autónomas una vez se hayan estudiado.

«Estos son los números generales, cuando veamos los requisitos esas personas que se han presentado a todas las especialidades que hemos puesto en oferta seguro que alguna de ellas no cumplirán con los requisitos y las desecharemos, por eso también digo que esos números se modificarán», añade. Una opinión que comparten desde Anpe Canarias, el sindicato mayoritario del sector, que aboga por esperar a ver los datos finales. «Todavía no está todo dicho, de esos 34.000 ¿Cuántos tienen experiencia?», se pregunta Pedro Crespo, presidente de Anpe Canarias.

Ante este panorama Educación se mantiene cauta aunque no niega que el proceso no ha ido bien. «El dato es malo pero no es tan malo. Podría haber sido muchísimo peor, que eran las previsiones que hicieron algunos sindicatos», puntualiza.

«Trabajamos a una con los sindicatos para buscar el menor daño posible», afirma Fidel Trujillo

En este sentido, el pasado jueves se reunión la mesa sectorial de Educación, en la que están representados los sindicatos del sector y la consejería, en la que pusieron en común los datos del proceso y la situación sobrevenida.

«Hay fluidez entre Educación y los sindicatos, estamos analizando los datos para que el impacto negativo sea el menor posible. No podemos hacer más que baremar, eso sí estamos todos unidos pensando en las soluciones. Vamos todos a una», añade Trujillo.

Desde el sindicato Anpe Canarias, el mayoritario del sector se muestran cautos hasta conocer el detalle las solicitudes presentadas una vez se haya analizado una a una. «Intuíamos que eso iba a ocurrir y efectivamente ha ocurrido. Ha sido un proceso que desde su inicio no estaba enfocado para el personal docente, nos hemos visto abocados a que se convocase porque las leyes hay que cumplirlas. Dentro de eso el objetivo debe ser que el máximo de interinos canarios saquen la plaza y que no afecte al trabajo de los que no la puedan obtener», explica Crespo.

Desde Stec-Ic han calificado los datos de «escalofriantes» e insisten en que son inasumibles para Canarias. «Por cada interino canario con posibilidades reales de luchar por una plaza, se han presentado 9 inscripciones, de las cuales 6 no son docentes con experiencia en Canarias, falta por saber cuántas de ellas corresponden a docentes con experiencia en otras comunidades autónomas», asegura el sindicato.

De momento, el análisis de la documentación y las solicitudes presentadas continúa mientras Educación espera poder contar con las listas definitivas ya baremadas en dos semanas.