La Bridal Collection Gran Canaria Moda Cálida vuelve al Hotel Santa Catalina

La Bridal Collection Gran Canaria Moda Cálida arranca en el Hotel Santa Catalina. Quince firmas de moda nupcial y de celebración se darán cita del 22 al 24 de marzo en el majestuoso salón diseñado por Miguel Martín Fernández de la Torre en la décima edición de la Bridal Collection Gran Canaria Moda Cálida.

Una cita que volverá a poner el acento en los diseños de creadores canarios y que contará este año con una firma invitada de Madeira ,Thiago Gonçalves. Su participación llega gracias al proyecto Modamac que lidera el Cabildo de Gran Canaria que propicia espacios de cooperación internacional entre Canarias, Azores, Madeira, Senegal y Cabo Verde y está financiado al 85% con los fondos FEDER. Este proyecto se enmarca en el programa Interreg Mac.

Promoción

Esta edición de 2023 tiene como objetivo seguir promocionando la moda de novia y ceremonia en un entorno histórico y emblemático, que cumpla con los valores de cultura y tradición que se quieren asociar a la pasarela. "El objetivo de esta iniciativa es fomentar el consumo de la moda que se hace en Gran Canaria y también que sea un escaparate de las creaciones para los que vienen de visita a la Isla", apuntó Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. En esta ocasión los desfiles se harán bajo el lema Delicadamente artesanal, en una clara referencia al apoyo que presta el programa Gran Canaria Moda Cálida a los profesionales de la artesanía. En definitiva, será una oportunidad única para acercar la moda hecha en Gran Canaria a la ciudadanía y animarla a que compre creaciones locales.

Quince firmas

Trece de las quince firmas participantes desfilarán sus creaciones de moda nupcial y celebración mientras las otras dos expondrán sus trabajos en el Patio Doramas, del citado hotel capitalino. "La firma Santi Carballo expondrá su excepcional trabajo de marroquinería y la lencera Carmen González exhibirá sus exquisitas creaciones bajo la firma Gonzales y la zapatera Zaira Rodso", apuntó Alonso. Será en el mismo espacio donde se procederá a un brindis de la mano de Codorniu, uno de los patrocinadores del evento, entre desfile y desfile.

Entre las firmas participantes destacan nombres consolidados de la moda nupcial como Ogadenia Díaz que repite su participación en la pasarela. "Solo tengo palabras de agradecimiento por el impulso que se ha dado a este sector de la moda en los últimos ocho años. Ha sido un impulso importante no solo a las firmas sino también a la parte artesanal de la moda hecha en aquí. Gracias a este apoyo se está difundiendo la moda nupcial de Gran Canaria no solo a nivel local y nacional sino también a nivel internacional que es el siguiente paso", apuntó la creadora.

Desfiles

Las tres jornadas de pasarelas tendrán un aforo máximo de 200 personas. "La previsión que tenemos, como todos los años, es que se complete el aforo en cada uno de los desfiles. Hay mucho interés por ver las creaciones que presentarán", comentó Alonso. Los desfiles se podrán seguir en directo vía streaming a través de los canales de Gran Canaria Moda Cálida.

La primera jornada, el miércoles 22 de marzo, arranca a las 19.00 horas con las propuestas de las firmas de nuevos talentos, Paula Delgado y Gianluca Urraso. A las 20.00 horas tomará el relevo Diazar Atelier, diseñador palmero que repite su participación en la pasarela. El cierre de esta primera jornada correrá a cargo de Pedro Palmas y Beltho Couture a partir de las 21.00 horas.

El jueves 23 de marzo los alumnos de la Escuela de Arte Superior de Diseño serán los encargados de abrir la jornada a las 19.00 horas gracias al acuerdo de colaboración que mantiene el Cabildo de Gran Canaria con este centro formativo. Tras ellos desfilará la firma internacional invitada TG Couture. A las 20.00 horas le tocará el turno a Lucas Balboa, una de las firmas de moda masculina más consolidadas. A las 21.00 horas será Aurelia Gil con sus creaciones la que ponga el broche final a este segundo día de desfiles.

La última jornada del Bridal Collection será el jueves 24 de marzo y comenzará a las 18.00 horas con las creaciones de la firma palmera Pomeline y la marca tinerfeña Amarca. A las 19.00 horas tomará la pasarela la creadora Arantxa Arenas y cerrará la jornada a las 21.00 horas, y esta décima edición de la pasarela, Ogadenia Couture y Montenapoleone Uomo.

"Hasta ahora me había centrado en la moda casual, pero gracias al programa he ido consiguiendo llegar a los objetivos que me había propuesto, consolidándome por lo que ahora doy el salto a la moda nupcial y de celebración", apunta la creadora Arantxa Arenas.

Influencers

Entre los invitados a estos tres días de desfiles de moda nupcial destacan nombres de peso en las redes sociales vinculados con el mundo de la moda que se encargarán de difundir las creaciones y desfiles a sus miles de seguidores. Entre estos destacan Cathaysa González, José León, Estefania Gorayeb, Víctor Santana, Yaiza Mencía, Kimberly San, Mapi Ojeda, Marta Ibrahim o Jéssica Díaz. Sin duda, darán un impulso internacional a las propuestas que se presenten.

Colaboradores

Las marcas Salón Culture y Maquillaje y Jennifer García Makeup se encargan de poner a punto a las modelos en las tres jornadas de desfiles. La firma Codorniú ofrecerá un brindis con cava Arst Collect para los invitados después de cada uno de los desfiles en el Patio Doramas donde pondrá además disfrutar de las creaciones de Santi Carballo, Carmen González y Zaira Rodso. La Joyería Saphir contará con un espacio donde expondrá piezas de alta joyería enfocadas a moda novias, oro blanco y diamantes. A ellos se suman Mercedes Benz, Hakari Clínics, D´Vainilla y Two Floral lab, como patrocinadores y colaboradores de esta cita con la moda nupcial.