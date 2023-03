Alberto Dugarte, el estilista de las famosas: "He viajado por todo el mundo con Georgina, es superlinda"

Alberto Dugarte nació en Venezuela (Caracas, 1985), pero pasó su infancia y adolescencia jugando con pinceles en la localidad de Ourense Xinzo de Limia. Se trasladó luego a Tenerife, donde se dio cuenta de que prefería las brochas de maquillaje y los cepillos de peluquería. Le iba bien pero un desengaño amoroso le llevó a poner un océano de por medio, y en 2011 comenzó de cero en Madrid. Hoy es, por méritos propios, uno de los referentes del maquillaje en España.

Se define como "apasionado, soñador y trabajador", algo, esto último, de lo que da fe su extensísimo currículum: dirige su propia academia de maquillaje y en su cartera de clientes hay personajes tan famosos como Georgina Rodríguez, Isabel Pantoja, Ana Obregón, Paula Echebarría, Paloma San Basilio... y celebridades internacionales como Mel C o Latoya Jackson. Ha trabajado con Ridley Scott en 'Exodus: dioses y reyes' (2014) y, junto a su equipo, se encarga de los 'looks' de los programas y 'talents' más importantes de la tele, desde 'Got Talent' (Telecinco) a 'Mask Singer' (Antena 3). HBO acaba de estrenar el 'reality' de citas 'FBOY Island', donde también ha colaborado, antes de venir a Barcelona para ofrecer una de sus 'master class' en el salón profesional Expo Beauty Barcelona 2023, que se celebra hasta mañana, 27 de marzo, en el recinto Gran Via.

Ha tocado todos los palos del mundo del estilismo: televisión, editoriales de moda, cine, videoclips, anuncios...

Al final todo es lo mismo, en todos maquillo y peino. Me gusta trabajar bajo presión, por eso los programas me apasionan, porque la gente tiene que estar preparada en muy poco tiempo.

Un culo inquieto al que en 2016 le conceden la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Cuando me llamaron para darme ese premio pensé que era una broma telefónica, no me lo creía... Pero sí, a veces me pregunto yo mismo de dónde saco el tiempo, de viajar por todo el mundo y de cumplir con toda la agenda. El secreto está en dormir poco y trabajar todos los días de la semana. ¿Es bueno? Sí, si te gusta lo que haces y vives de tu sueño.

¿Cómo fueron sus inicios?

Muy duros. Mandaba currículums, a maquilladores que estaban de moda en ese momento, a agencias de modelos, a platós de televisión... y nadie me respondía, o me decían que no. Pero yo creía en mí, en mi sueño y no tiré la toalla. Seguí haciendo intercambios para ampliar mi 'book' y exponía mi trabajo en Facebook. Sabía que en algún momento alguien se fijaría en mí.

"Los maquilladores somos un poco los psicólogos de camerino de las artistas"

¿Cuándo se produjo el salto?

Fue progresivo. Primero una portada para Carrefour, para un centro comercial de mis islas... y después ya un '¡Hola!'. No fue de repente llegar y hacer un 'Got Talent'.

Hoy es el maquillador de cabecera de Ana Obregón, Paula Echevarría, Paz Padilla... y, sobre todo, de Isabel Pantoja.

Llevo cuatro años con Isabel, le he hecho las portadas de sus últimos discos, que han sido toda una revolución. Somos amigos, porque los maquilladores somos un poco psicólogos de camerino de las artistas. En esos momentos de intimidad nos contamos de todo, al final se crea una conexión muy bonita entre la artista y el maquillador.

Dígame, a Ana Obregón, ¿qué le gusta que le destaque más?

Nada en concreto, pero sí que el conjunto esté a la perfección. Tanto el pelo, como el maquillaje, como las joyas, los complementos, zapatos, vestido, todo tiene que estar en perfecta armonía. Es muy perfeccionista. Y me encanta, porque eso obliga a dar lo mejor de mí.

"Tras su paso por 'Supervivientes', descubrimos a una Isabel Pantoja más natural, sin esa carcasa que tenía, de maquillaje y peluquería, siempre perfectos"

En sus últimas apariciones Isabel Pantoja ha renovado su 'look' y hasta se la ha comparado con 'Beyoncé', cuando en 2019 presentó la canción 'Enamórate' con aquella melena rizada.

Isabel Pantoja ha tenido un antes y un después tras pasar por 'Supervivientes' [en 2019]. La isla nos mostró a Isabel Pantoja al natural, sin esa carcasa que tenía, de maquillaje y peluquería, siempre perfectos. La vimos como es ella, con sus raíces, sin maquillar, con su bañador y su playa. Eso la rejuveneció muchísimo, y el estar con compañeros tan jóvenes y de diferentes caracteres. Justo después yo empecé a trabajar con ella, y eso me allanó el camino para poder asesorarla con un 'look' más diferente, menos marcado de ojo, más brillante, más sutil. Este 'look' ya lo ha hecho suyo y lo defiende super bien.

Tiene otros trabajos virales, como aquel moño de las Campanadas 2019 de Paz Padilla o esa polémica calva que ha llevado Tamara Gorro en los recientes Premios Ídolo.

No sé por qué, pero las artistas me llaman para hacer locuras. Paz Padilla me dijo que no quería ir de guapa y elegante, sino de cómica y llamativa. Y Tamara me pidió algo especial y diferente, con piedras, mariposas, sin pelo... Me llena de orgullo que me llamen para trabajos así, muy creativos. Me encanta dar ese toque diferente en una televisión, donde siempre vemos lo mismo: ahumado, pelo liso, pelo con ondas...

¿Cómo es trabajar con Georgina, en su docuserie de Netflix?

Conocí a Georgina en 'Mask Singer', el programa de Antena 3 donde soy director de maquillaje y peluquería. Fue un flechazo, y me llamó para trabajar en su docuserie. He podido viajar con ella por todo el mundo. Es super linda, lo hemos pasado increíble. Y también tuve la oportunidad de maquillar a Cristiano. En la segunda temporada se ha ocupado Serpiente [el maquillador madrileño que le hizo el pelo rojo a Rosalía en 'Chicken Teriyaki'].

¿Con qué artistas internacionales has trabajado?

Fue un sueño maquillar a Mel C, de las Spice Girl, porque fui superfan de niño; y a Latoya Jackson, ¡era como si estuviera maquillando a su hermano!. Algún día me gustaría trabajar con Beyoncé y Lady Gaga.

Ha rodado hasta una película de Hollywood, la de 'Exodus: dioses y reyes', de Ridley Scott.

El Gobierno de Canarias llegó a un acuerdo para que los rodajes en las islas tuvieran el 50% del personal de allí. Y yo ya era conocido entonces, y me escogieron. Entramos tres maquilladores en el rodaje.

Dicen que la reina Letizia muchas veces se maquilla ella, que lo aprendió de su etapa en el 'Telediario'. ¿Qué nota le pondría?

Suele ir bastante acertada con sus 'looks', pero yo le diría: 'Leti, llámame, que ya te maquillo yo, que una reina no tiene que maquillarse sola'.

"La reina suele ir bastante acertada, pero yo le diría: 'Leti, llámame, que ya te maquillo yo'"

Para las que nos maquillamos solas en casa, ¿algún truquito fácil de experto?

Algo muy fácil es coger un lápiz marrón, marcarte todo el borde de pestañas y difuminarlo hacia arriba hasta que se pierda el color. Esto va a dar un misterio que queda espectacular en el ojo para cualquier ocasión.

¿Alguna tendencia actual que no le guste?

La gente que se pasa con el aceite y brillos en el cuerpo. Hay que ir con cautela con el iluminador.

¿Cuáles son los proyectos que le ocupan actualmente, y en los que le gustaría trabajar próximamente?

Ahora mismo estamos grabando tres programas: en Antena 3, 'Quién quiere ser millonario' y 'Password', con Cristina Pedroche, y empezamos los rodajes de 'Got Talent Especial'. Y me encantaría sacar mi propia línea de maquillaje, con mi marca.