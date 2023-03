Educación convoca las becas para 2023/24 sin resolver las de este curso

El Ministerio de Educación y Formación Profesional lanza la convocatoria de becas para estudios postobligatorios para el próximo curso 2023/2024 y lo hace con un presupuesto que alcanza cifras récord. Los alumnos interesados en optar a una de estas ayudas ya pueden llevar a cabo el procedimiento de solicitud a través de internet y permanecerá abierto hasta el próximo 17 de mayo. Sin embargo, este proceso se inicia de cara al próximo curso sin que el Ministerio haya aún resuelto la convocatoria de becas para el presente año académico, tal y como se puede comprobar en la página web oficial de la convocatoria. Por tanto, los beneficiarios de este curso se encuentran realizando sus estudios sin haber recibido el dinero que deberían.

A la espera de que el alumnado aceptado en la convocatoria del presente curso académico pueda cobrar estas ayudas, el Ministerio de Educación anuncia que, además de alcanzar la cuantía más alta para las ayudas para el próximo curso, con un presupuesto de 2.520 millones de euros, se mejorarán además algunas condiciones que benefician sobre todo a estudiantes de Canarias, debido a la fragmentación del territorio. De este modo, la principal novedad de esta convocatoria radica en el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia para estudios postobligatorios, que beneficiará a unos 125.000 alumnos en todo el territorio nacional que tenga que desplazase para realizar sus estudios postobligatorios. Unos 50.000 jóvenes canarios accedieron a las ayudas ofrecidas por el Ministerio de Educación en el curso 2021/2022, los últimos datos de los que se dispone a falta de la última actualización con la resolución de la convocatoria de este año.

Estos cerca de 50.000 beneficiados corresponden a las tres líneas de ayudas que concede el Ministerio: Formación Profesional, Bachillerato y otros estudios no universitarios; estudios universitarios de grado y máster; y ayudas de apoyo educativo. En el caso de los dos primeros grupos, el plazo de inscripción ya está abierto a través de la página web del Ministerio para 2023/2024. La convocatoria de ayudas de apoyo educativo aún no está abierta.

Los alumnos que vayan a cursar Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, a partir del próximo mes de septiembre pueden pedir ya su beca. Como en la convocatoria anterior, deberán cumplimentar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante, y deberán hacerlo aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar en el que viene o si van a continuar o no con su formación. Gracias a un presupuesto récord de 2.520 millones de euros, el Ministerio de Educación estima que la cuantía media de las becas será de 1.730 euros para estudiantes no universitarios y 3.130 euros para universitarios.

En las próximas semanas se anunciarán también las fechas de la convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, el alumnado que acredite una discapacidad de al menos un 33%, un trastorno grave de conducta, de la comunicación o el lenguaje, del espectro autista o altas capacidades podrán solicitar, además, una ayuda complementaria de 400 euros para sufragar los gastos adicionales que sus familias deben afrontar. Se estima que está línea llegará a unos 240.000 alumnos en toda España. En el caso de Canarias, en el curso 2021/2022, un total de 6.482 jóvenes accedieron a una beca para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Además, 27.998 personas obtuvieron una beca general para niveles de estudios no universitarios y 15.327, ayudas para estudios universitarios. En total, en ese curso, disfrutaron de becas y ayudas 49.807 personas en Canarias.