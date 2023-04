Día triste y de luto para los vecinos del pueblo norteño de Mala (Lanzarote), a escasos días, de cumplir los 104 años, de edad, se le apagó la luz de la vida, Pedro Placeres Alpuín, que nació el 29 de junio de 1920, en Mala municipio de Haría (Lanzarote), que desgraciadamente ayer día 21, nos dejó, en la paz de su casa. en su pueblo natal, rodeado de sus hijas/o y nietos, Pedro, era uno de los vecino más conocido, admirado, religioso y respetado del bello pueblo de Mala, por su faceta en esta sociedad, que con su perdida deja una enorme huella, de dolor, pero todos con el orgullo de conocerlo, él regentaba la tienda del pueblo, donde ayudaba a los vecinos, fiando sus compras que apuntaba en una libreta la cantidad adquirida hasta que ellos con la venta de la cochinilla y el tabaco pudiera pagarle.

A sus 16 años, su vida, cambió, como la de muchos jóvenes de su época, ya que tuvo que acudir a la llamada del Ejército en plena Guerra Civil Española, allí estuvo enrolado bastante años, hasta que se licenció, donde volvió al pueblo de Mala, y volver a retomar la vida con más tranquilidad, y con ganas de empezar en su nueva sociedad donde se encontró sin nada, pero su espíritu de luchador más las ganas de lograr sus objetivos con trabajo y sacrificio, salió adelante. Pedro Placeres Alpuín, se casó con Casildo Betancort Clavijo, padre de siete hijos: Dolores, Librada, Jacinta, Marta, Herminia, Pedro Ambrosio y Francisco José Placeres Betancort, toda una gran familia, actualmente era viudo, nuestro querido Pedro, en su dilatada vida social, tuvo tiempo para la política, ya que fue concejal del Ayuntamiento de Haría, donde acudía todos los días desde Mala, hasta Haría, en bici, hasta llegar con el tiempo la compra de un coche, él se multiplicaba en favor de sus vecinos del municipio y quería que gozarán de la mejor comodidad posible, participó para que llegara la luz y el teléfono en sus respectivas localidades norteña, colaboró con la aprobación de la construcción de la presa de Mala, Pedro dejó la política en 1972.

Nuestro protagonista fue un excelente comerciante, se dedicó de lleno como dependiente en la tienda del pueblo durante muchos años, en Mala, que primero regentaba su cuñado José María Perdomo, el marido de su hermana Remigia, allí, vendía de casi todo desde granos, agua, aceite, hilo, leche, hasta petróleo, también compartía su tiempo como comerciante por casi toda la isla de Lanzarote, con una furgoneta durante una treintena de años, dedicado a la venta de rosetas artesanales, empaquetaba manillas de hojas tabaco, también vendía la cochinilla seca, etc., etc. Con los años la labor de Pedro Placeres, no pasó desapercibida en el municipio de Haría, donde por fin reconocieron sus cualidades en beneficios de los demás, por lo que fue premiado por el Ayuntamiento de Haría, con el “Premio Haría, 2015”, galardón otorgado a aquellas personas con una trayectoria destacada, en dicho municipio, y que haya contribuido con su trabajo y honradez, al progreso y desarrollo del municipio norteño de Lanzarote. A Pedro, le vamos a recordar toda la vida, no solo por sus 103 años, y a tan solo 60 días de cumplir 104, también como una persona socialmente amable, seria y respetada. Desde Gran Canaria, quiero homenajearle con este obituario, como mucho cariño y respeto, al tiempo que le dedico esta frase de Bob Marley que nos decía:

“No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta”.

Mi más sentido pésame a sus hijos, nietos al resto de la familia, y amigos, descanse en paz, Pedro Placeres Alpuín.