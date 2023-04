«Espero que ganemos confianza para trabajar de forma multidisciplinar»

El concepto One Health lleva ya dos décadas impulsándose. ¿Qué importancia tiene abordar la salud desde una perspectiva global?

Sin duda, es algo totalmente necesario porque la salud humana, la de los animales y la de los ecosistemas de la Tierra están interconectadas y son interdependientes. Hemos llegado a esa conclusión después de comprobar que, separando estos conceptos, no avanzábamos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO– han querido potenciar esta alianza y animar a los veterinarios, a los farmacéuticos y a los médicos a trabajar en conjunto pensando en la salud como un todo.

Las enfermedades zoonóticas representan una gran amenaza para la humanidad. Un ejemplo claro lo pone el SARS-CoV-2. ¿Cómo pueden actuar los veterinarios para evitar futuras pandemias?

Los veterinarios trabajamos en la prevención de la zoonosis y somos los encargados de evitar que muchos microorganismos que habitan en los animales pasen a la especie humana. Se habla mucho de zoonosis, pero también hay que tener en cuenta las zoonosis emergentes. Nosotros trabajamos en primera línea identificando todas estas enfermedades para tratar de prevenirlas.

Uno de los grandes objetivos de este encuentro organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas es potenciar la investigación. ¿Cree que los estudios sobre la salud animal cuentan con la financiación suficiente?

La financiación es escasa y suelen obtenerla solo los grupos grandes. Sin embargo, desde mi punto de vista, hay temas importantísimos como las zoonosis emergentes que deben contar con más medios y recursos para poder prevenir situaciones que pueden hacernos daño en el futuro. Sin ir más lejos, la gripe aviar H5N1 lleva desde 2003 ocasionando problemas en aves domésticas y silvestres. También ha pasado a lobos marinos y, durante todo este tiempo, ha causado unos 800 casos en humanos. Afortunadamente, este virus de influenza aviar tiene una baja transmisión entre las personas, pero hay que investigar más y debemos estar vigilantes.

¿Es más difícil la situación en Canarias que en el resto del territorio nacional?

Creo que es similar. El problema es que a los grupos pequeños nos cuesta obtener financiación. Además, hay cuestiones que se ponen de moda y siempre son los grupos grandes los que resultan más beneficiados.

Se ha demostrado que el cambio climático provoca un gran impacto en las enfermedades. ¿Qué efectos tiene sobre la salud?

El cambio climático permite que haya microorganismos que puedan ser vectorizados a distintas latitudes y que tengan la capacidad de sobrevivir. Normalmente, los vectores están condicionados por el clima, la temperatura y la humedad. Si el cambio climático hace que esos agentes puedan sobrevivir en latitudes en las que normalmente perecen en el invierno, da la posibilidad de que haya contagios. Un ejemplo lo pone la lengua azul, una enfermedad transmitida por culicoides que ha llegado hasta Europa Central por el cambio climático.

La resistencia antimicrobiana es otro de los grandes conflictos al que se enfrentan los seres humanos. ¿Qué repercusiones tiene el mal uso de los antibióticos tanto en el ámbito de la veterinaria como en el medio ambiente?

Nos hemos dado cuenta de que cada vez mueren más personas por bacterias multirresistentes. La multirresistencia constituye un problema muy grave en todo el mundo. Tan es así, que estamos desarrollando planes a nivel nacional y europeo para controlar el uso de los antibióticos que empleamos en veterinaria, por ejemplo. Ya se ha prohibido el uso de antibióticos como promotores del crecimiento y ya se va restringiendo el uso de determinados antimicrobianos en animales. No obstante, hay que señalar que la multirresistencia es un fenómeno que no solo la estimula un antibiótico, pues hay múltiples factores y moléculas que intervienen.

¿Qué aspectos destacaría de la ponencia que ha impartido en esta jornada?

Además de la necesidad de potenciar el concepto One Health, resaltaría la importancia que tiene la sanidad animal en general y la de los animales domésticos que explotamos en particular. También destacaría la relevancia de los animales silvestres como reservorios de posibles agentes que pueden causar zoonosis. A esto se suma la necesidad de mantener la integridad de los ecosistemas de la tierra, donde viven en equilibrio predadores y presas, y esas presas muchas veces son reservorios de especies potencialmente zoonóticas. Nos interesa que los ecosistemas estén en equilibrio, pues, de lo contrario, esas presas no son controladas por los predadores y se difunden en otros medios. Allí, utilizan los recursos que hacen los humanos con la soja y con el maíz y se replican en gran cantidad. De este modo, pueden portar virus de fiebres hemorrágicas, por ejemplo, y otros muchos que aún desconocemos.

¿Cómo valora la celebración de esta actividad ?

Sin duda, los farmacéuticos han tenido una idea maravillosa. Lo que han hecho las vocalías del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas es seguir el esquema One Health e integrar a todas las profesiones sanitarias en la celebración de este evento. Por eso, han querido contar también con los médicos y con los veterinarios.

¿Cree que los farmacéuticos, los médicos y los veterinarios están consiguiendo remar en la misma dirección, o aún queda mucho por hacer?

Todavía queda. Espero que poco a poco vayamos ganando confianza para trabajar de forma multidisciplinar. Si conquistamos esta meta y afrontamos los temas importantes desde esta perspectiva, conseguiremos dar un gran paso.

¿Considera que la pandemia de coronavirus ha contribuido a potenciar la unión de los tres colectivos?

Estoy plenamente convencido. Los distintos profesionales de las ciencias de la salud se han dado cuenta de que los veterinarios ya contábamos con mucho conocimiento sobre los coronavirus, porque habíamos visto enfermedades similares como la peritonitis infecciosa felina. Esta patología es mortal y la provoca un coronavirus. En la actualidad, estamos buscando soluciones para revertir la mortalidad de esta afección, utilizando antivirales que se han empleado para tratar el covid. Otro ejemplo lo pone la bronquitis infecciosa de las aves. Los veterinarios hemos elaborado distintos tipos de vacuna para abordar esta enfermedad y en la actualidad seguimos investigando. Todo este conocimiento se debería haber utilizado para afrontar la pandemia de coronavirus.

¿Cree que no se contó lo suficiente con los profesionales de la veterinaria para hacer frente a la crisis sanitaria?

Lamentablemente, no se contó con la experiencia del colectivo veterinario, por lo que no se tuvo en cuenta la perspectiva One Health que recomiendan los organismos internacionales.