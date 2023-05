Lucia Forseth, una mujer estadounidense que ha pasado los últimos seis años sin hogar, recibió una agradable sorpresa al rascar un billete de lotería de California y ganar cinco millones de dólares. La afortunada se encontraba en un centro de Walmart en Pittsburg, al noreste de Oakland, para un cambio de aceite cuando decidió comprar un boleto de lotería, sin imaginar que su vida cambiaría para siempre.

"Compré solo un billete. Cerré los ojos y elegí ese, y ganó. Primero pensé que había ganado un billete gratis, pero lo comprobé y decía que había ganado 5 millones de dólares", dijo Forseth en un comunicado de prensa de la Lotería de California.

La tercera ganadora del premio del rasca californiano denominado '2023' en lo que va de año, Forseth, se convirtió en una de las pocas personas afortunadas en ganar el premio de 5 millones de dólares. Las probabilidades de ganar este juego son de 1 entre 3.088.854, según la Lotería de California.

El dinero le dará a Forseth la oportunidad de comprar una casa y también invertir el resto. "Hace seis años no tenía casa. Este año me caso, me gradúo y gano 5 millones de dólares. Nunca pensé que le pasaría a alguien como yo", dijo emocionada.

La ganadora de la lotería agradeció a Dios por su suerte y dijo que su victoria demostró que la vida puede cambiar en un instante. "Estoy muy agradecida con Dios por esta bendición. La vida cambia en un instante y, aunque estuve sin hogar durante seis años, nunca perdí la fe en que algo bueno sucedería algún día", explicó Forseth.

Carolyn Becker, portavoz de la Lotería de California, señaló que la historia de Forseth demuestra el impacto positivo que tienen los juegos de lotería tanto en los ganadores como en las escuelas. "Escuchar una historia de éxito como ésta demuestra el impacto positivo que tienen nuestros juegos tanto en los ganadores como en las escuelas", dijo Becker.

La historia de Lucia Forseth ha sido recibida con alegría y esperanza por muchas personas que pasan por circunstancias similares en la vida, demostrando que la suerte puede cambiar en cualquier momento y que nunca debemos perder la fe en que algo bueno sucederá algún día.