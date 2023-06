Modesto Lomba: "El reto de la moda es la sostenibilidad, la gran industria solo hace marketing"

¿En que punto se encuentra la industria de la moda tras la pandemia?

Me atrevería a decir que hemos recuperado la situación anterior a la pandemia. Seguramente habrá alguna empresa, como todas las crisis, que desgraciadamente se haya quedado por el camino, pero casi podríamos decir que estamos en una situación recuperada.

¿Qué futuro le espera?

Como futuro inmediato o reto está lo que creo que todos hablamos en todos los sectores que es la sostenibilidad. Me atrevería a decir la sostenibilidad real, desde la lógica. Desgraciadamente la gran industria se inventa resolver los problemas con marketing y poca realidad. El sector de la moda tiene mucho que caminar en ese sentido y vamos a tener dos caminos. El de la gran industria que nos venderá marketing y un lavado de imagen y la industria, que creo que representa a la moda de autor, que es la real sostenibilidad.

¿Cómo puede ser la moda más sostenible?

Lo que nosotros entendemos desde todos los valores que representa la moda de autor es primero generar cero residuos, que es lo que considero que nosotros estamos mucho más cerca de conseguir, por el propio ADN de nuestras empresas. Generar prendas pensadas para que perduren en el tiempo.

Es un gran conocedor de la moda hecha en Canarias y de sus pasarelas, ¿Cuáles son sus fortalezas?

Creo que hemos luchado, los que colaboramos y las instituciones, para tener el resultado que tenemos que es la especialización. Estoy vinculado a Gran Canaria Moda Cálida, casi desde el principio, e históricamente he hablado de que lo que necesitaba, que era tener un discurso propio, no entrar en el panorama internacional de competir con Fashions Weeks que ya existían y que existen, no solo en España sino en el resto del mundo. Además vinculado a algo que es muy natural y muy básico como la moda baño. En este momento, al estar tan especializado en moda baño, Gran Canaria Moda Cálida ha conseguido situarse en el mundo como el segundo punto de referencia de moda baño después de Miami. Eso la hace exclusiva en España, es la única pasarela de moda baño del país y la segunda del mundo. Ya podemos decir que tenemos ahí un grado de importancia y que ha ido produciendo que se desarrollen nuevos proyectos y marcas, consolidando las que ya llevan mucho tiempo

¿Y sus debilidades?

Las debilidades pasan por los cambios, que no me atrevería a decir cuáles son. Todos los proyectos van haciendo cambios de ciclo. En el caso de Gran Canaria Moda Cálida en los últimos tiempos lo ha hecho muy bien, en el sentido de eliminar la temporalidad de la pasarela centrándose en sola una edición. En el mundo de la moda baño estaba clarísimo que no tenía sentido hacer dos temporadas. Pero incluso en el prêt-à-porter empieza a haber cierta discusión de si tiene sentido la temporalidad en las pasarelas.

¿Vamos a un desfile al año?

De hecho, nosotros como marca Devoto y Lomba hace muchos años que hemos eliminado el título de temporada en las colecciones. Hemos pasado a que estás tengan, cada seis meses, un nuevo nombre, un título, pero que no hace referencia a las estaciones ni al año como estábamos acostumbrados. Considero que es algo que nos permite una visión diferente de la moda y que nos ayuda en ese ejercicio de sostenibilidad del que todos hablamos pero del que no tengo claro que sepamos lo que significa de verdad.

Gran Canaria Moda Cálida ha firmado un acuerdo con la CFDA en EE UU para desembarcar allí, ¿Cómo lo valora?

Salir de nuestras fronteras es importante para el desarrollo de nuestra industria y para consolidarse, en este caso, como punto de referencia del sector de la moda baño. Creo que es muy importante, los pasos internacionales no son fáciles, son complicados pero hay que acometerlos y darles tiempo para que se desarrollen.

¿Qué consejo le daría?

Es difícil pero igual lo resumiría en uno, paciencia. Porque desde mi experiencia y la de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) los proyectos internacionales requieren tiempo. No llegas allí y está todo el mundo esperándote, de alguna forma uno tiene que ir a hacerse hueco a un sector donde no nos están esperándonos. A veces no es tan complicado hacerse un hueco sino que se consolide en el tiempo.

¿Qué importancia tiene el comercio electrónico?

Como marcas estamos conviviendo perfectamente, seguimos vendiendo a puntos de multimarca y también online. Evidentemente te dan perspectivas muy diferentes. La mayor ventaja que tiene el comercio electrónico para las pequeñas y medianas empresas es poder llegar a muchos más lugares que con la venta física o de multimarca. No me refiero llevar a México o Arabia Saudí, que también, sino a pueblos o provincias pequeñas en las que es muy difícil tener un buen cliente que además tenga una representación amplia. A través del comercio electrónico podemos llegar a clientes que pueden estar interesados en una marca y tienen la oportunidad de poder ver las colecciones de forma mucho más amplia.