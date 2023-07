Segunda serie sísmica en un mes en la costa oeste de Tenerite

Las entrañas de Santiago del Teide han temblado durante la madrugada, dando lugar a una pequeña serie sísmica de al menos una veimtena de terremotos. Se trata de la segunda vez en apenas un mes que la costa oeste de Tenerife, un lugar nada habitual para la ocurrencia de terremotos, se remueve. Como ocurriera en el evento del pasado 12 de junio, los seismos que han sido localizados se encuentran a grandes profundidades de entre 40 y 50 kilómetros. No obstante, en esta ocasión se han detectado en el interior de la isla, en lugar de en el mar.

Esta pequeña serie sísmica ha sido registrada por las estaciones sísmicas Instituto Geográfico Nacional (IGN) entre la 1:00 y las 11:47 de la mañana este 5 de julio. Los terremotos se encuentran, al contrario que los seismos de julio, más hacia el interior de la isla de Tenerife.

Los seismos siguen el mismo patrón que los de hace un mes. Han sido pequeños, débiles -su magnitud máxima ha sido de 2,9 mbLg (escala de magnitud utilizada por el IGN) -, y se han encontrado a una profundidad muy alta. Unas características que le han valido para no ser sentidas por la población local.

El IGN continúa analizando esta serie y ampliará información si fuera necesario. A principios de junio, se registraron terremotos también en esa zona, aunque en aquel momento la actividad se adentraba más al mar. Al menos 40 terremotos sacudieron, también de madrugada, la costa oeste de Tenerife, en concreto la zona coincidente con la franja marina de Teno-Rasca. El IGN pudo localizar 15 de ellos. Después de mantener una actividad continua durante la noche, los terremotos pararon. Una tendencia que también se ha visto reflejada en el enjambre que se ha producido hoy.

El fenómeno ha llamado la atención del IGN, que continúa vigilando esta región de las Islas por si se produjeran nuevos eventos. No obstante, al igual que en junio, el IGN ha ratificado que esta serie sísmica no significa «ningún cambio en el estado de la actividad volcánica de la isla debido al escaso número de eventos y su pequeño tamaño».

Se trata no obstante, de una zona «extraña» dentro del catálogo sísmico. Y es que la sismicidad en Tenerife suele estar acotada a tres zonas concretas: Las Cañadas del Teide, Arico y la zona que separa Tenerife de Gran Canaria, que también se suele relacionar con el Volcán de Enmedio. Es la segunda vez desde 2017 que los registros captan una actividad en la costa oeste de Tenerife.

«El año pasado se produjo algún terremoto disperso, quizás dos y como mucho tres», explica el sismólogo del IGN, Itahiza Domínguez, que tampoco podría confirmar cómo se han producido. Al localizarse a entre 40 y 50 kilómetros de profundidad, se alejan mucho de la corteza terrestre. «En la zona de Canarias, la corteza está a unos 15 o 20 kilómetros, y estos se alejan tanto de ese límite que es muy complicado conocer su origen», relata. De hecho, a día de hoy es complicado saber incluso si tiene algo que ver con el resto de la sismicidad de la isla.

«A priori no lo parece ni hay nada que lo indique, pero Canarias en general y Tenerife en particular, cuenta con un sistema volcánico tan complejo que tampoco lo podemos asegurar», insiste Domínguez. Como recuerda, la sismicidad que se produce en el interior de la isla de Tenerife, que tiene relación con el proceso natural y volcánico de la isla, sucede en esa corteza oceánica.

«Lo que vemos ahora no parece tener nada que ver porque sus características no concuerdan», recalca. Los investigadores del IGN mantendrán el seguimiento al fenómeno por si se mantiene «de manera continuada» y para corroborar su relación o no con el vulcanismo de las Islas.