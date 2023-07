Repunta el maltrato de animales: casi la mitad de los gatos se abandonan en verano.

Aunque la concienciación en torno a la necesidad de proteger a los animales es una tendencia al alza, todavía miles de personas abandonan a sus mascotas, un comportamiento que se acentúa, en el caso de los gatos, en verano. Más de 288.000 animales (170.00 perros y 118.300 gatos) llegaron a las protectoras a lo largo de 2022, lo que representa un ligero repunte sobre los años marcados por la pandemia.

En concreto, un 1% más sobre 2021 y 0,8% más que en 2020, debido a que en los años de restricciones “se perdieron menos animales y, por tanto, llegaron menos a las protectoras y también se abandonaron menos”, explica Laura Rodríguez, portavoz de la Fundación Affinity, la entidad que -ante falta de datos oficiales- realiza la estadística que se toma de referencia desde el año 1995.

Pese al último ascenso, la serie histórica indica que la tendencia a abandonar animales va ligeramente a la baja, teniendo en cuenta, además, que cada vez hay más hogares con mascotas. Aun así, este hecho supone un problema de primera magnitud: los 288.457 perros y gatos que llegaron a las protectoras en 2022 representan casi el 3% total de animales de compañía que se calcula que viven en España.

“Podemos hablar de cierta estabilidad en las cifras pero sigue siendo un desafío relevante en el que personas, profesionales y la administración pública pueden aportar soluciones”, sostiene la Fundación Affinity.

El verano

La estadística indica que aunque el abandono de perros se mantiene estable a lo largo del año, un 43% de los gatos son desechados en verano debido a su reproducción estacional. De hecho, casi la mitad de los gatos llegan a las protectoras siendo cachorros. Las camadas no deseadas son la causa fundamental de abandono. En concreto el 19%, lo que demuestra la necesidad de seguir avanzando en la esterilización de estos animales.

Por detrás, entre los motivos de abandono, se sitúan los problemas de comportamiento (el 12%), la pérdida de interés por el animal (el 12%) o el fin de la temporada de caza (el 11%). Más lejos se encuentran los motivos económicos, el cambio de vivienda o las alergias.

Estos datos demuestran, según Irene Torres, jurista y coordinadora de formación de la protectora Franz Weber, que en España “todavía no existe suficiente concienciación sobre la responsabilidad que implica convivir con un animal, de los cuidados y recursos que se requieren para ello”. “Se siguen adquiriendo animales de forma compulsiva e impulsiva sin tener en cuenta las consecuencias. Se necesita más educación en las escuelas, más campañas de concienciación y de sensibilización”, añade a la abogada especializada en derecho y animales.

La nueva ley

Con el fin de frenar este fenómeno, el Gobierno ha aprobado la ley de bienestar animal, la cual obliga a los dueños de perros a realizar un curso formativo online y a esterilizar a los gatos, al tiempo que prohíbe la venta mascotas en tiendas (salvo algunas excepciones). Para evitar compras compulsivas, la cría y venta de animales solo podrá ser llevada a cabo por personas autorizadas. Sin embargo, la normativa no entrará en vigor hasta finales de septiembre, por lo que no tendrá efectos sobre este verano.

Además, la presión de diversos lobis consiguió que los animales que se usan en la caza, los perros pastores o de actividades profesionales quedaran excluidos. “Teniendo en cuenta que una de las principales causas de abandono es la finalización de la temporada de caza, creemos que, lamentablemente, esta ley no contribuirá a frenarlo, al menos en el caso de los perros”, añade la abogada.

La identificación

El estudio de la Fundación Affinity muestra también que es muy bajo el porcentaje de los animales identificados. Tres de cada cuatro perros y más del 90% de los gatos que llegan a los centros de acogida carecen de microchip, lo que hace casi imposible localizar a sus dueños para devolverles el animal, si lo han perdido, o para aplicarles la sanción correspondiente. El abandono de animales está sancionado en el Código Penal, si se pone en peligro su vida o integridad, y en las leyes administrativas de las autonomías, pero desde un punto de vista penal casi no se sanciona.

La baja identificación de los gatos indica que muchos son fruto de camadas no deseadas, que no ha habido tiempo de registrar, y que mucha gente cree que es inútil ponerles el microchip, si el animal no sale del domicilio. Pero la Organización Colegial Veterinaria aclara que “esta percepción es claramente errónea, ya que cualquier animal puede perderse y los gatos pueden aprovechar cualquier descuido para salir a la calle”.

La identificación es, además, útil a las administraciones para realizar un censo certero del número de mascotas, así como para el seguimiento y posible castigo en el caso de abandono, según los veterinarios. “De cara a las administraciones, un animal no identificado no existe y puede quedar indefenso en manos de su posible maltratador”, avisa la organización.

Enfermos y heridos

En cuanto a los perros, el 70% están identificados, por lo que los datos de las protectoras indican que los ejemplares con microchip se pierden menos o al menos son encontrados antes de llegar a las protectoras.

Otro de los datos que, según la Fundación Affinity, indica que los gatos son los animales más vulnerables es que el 38% de los que llegan a los refugios están enfermos y el 15% heridos, por lo que el 12% muere durante su estancia en el centro de protección y antes de poder ser adoptado por otra persona.