Poli Suárez: «Redactaremos un mapa de los ciclos de FP que demandan las empresas»

En los diversos gobiernos de CC y PP nunca habían gestionado Educación, ¿Por qué ahora?.

Dentro de las negociaciones que se produjeron para llegar a este acuerdo, el Partido Popular decidió, dentro de ese reparto de áreas, asumir la responsabilidad de gestionar por primera vez la consejería de Educación, que además añadimos la Formación Profesional, la Actividad Física y el Deporte. Creemos que la trayectoria de gestión que hemos tenido en diversas áreas nos avala y era una oportunidad de demostrar que creemos en la educación y que vamos a trabajar por ella.

¿No le da vértigo?

Cuando uno asume cualquier responsabilidad pública siempre tiene algo de vértigo. Los primeros días cuando se me ofrece ser el consejero de Educación, lo que hice fue pararme y asumir esa responsabilidad conociendo lo que es la consejería, cuáles son sus restos, qué equipo iba a conformar y a partir de ahí ponernos en marcha. Es cierto que es una responsabilidad que espero, conjuntamente con el equipo que me acompaña, hacerla bien.

¿Qué objetivos se marca?

Lograr ese pacto canario por la Educación. Es verdad que el existente ya tiene 10 años, tenemos que actualizarlo y llegar al conjunto de la comunidad educativa. Antes de tomar posesión como consejero tuve la oportunidad de conversar con distintos representantes sindicales para ponerme a su disposición y para pedirles colaboración. Creo que es el camino que tiene que recorrer la consejería y tenemos que participar todos. Ya me he puesto en contacto con algunos exconsejeros y exconsejeras de Educación porque quiero contar con ellos, con su experiencia y opinión. Este tiene que ser el pacto de todos, de ahí que siga insistiendo en esa mano tendida a toda la comunidad educativa para lograrlo. Donde hablemos de la bajada de ratios, del respeto al personal docente y no docente y de los derechos del alumnado. Cada día que pasa me encuentro con más ganas e ilusión de poder gestionar esta consejería y, sobre todo, de llevar a buen puerto ese pacto. Tiene que ser un acuerdo de todos, es importante que nos impliquemos dejando ideologías fuera. Mirar cuál es el camino que tenemos que marcar para la gente que viene detrás y darles un mejor futuro para a chicos y chicas de esta tierra.

Uno de los grandes retos es el proceso de estabilización de interinos, ¿cómo lo afrontarán?

Mi compromiso es ir de la mano con ellos para que ese proceso de estabilización sea el más adecuado. Probablemente podamos estar muy de acuerdo en casi todos los pasos que se deben dar, alguna diferencia podrá haber, estoy convencido que desde el diálogo será una realidad.

Los sindicatos temen que los docentes canarios se queden sin plaza ante la avalancha de solicitudes de fuera...

Por eso es importante ese diálogo. Probablemente tengamos alguna idea pero quien realmente ha estado trabajando sobre ese proceso son los sindicatos y vamos a hacerles caso. Estoy convencido que habrán más coincidencias que diferencias. Haremos que el proceso sea lo menos perjudicial para el personal docente.

¿Qué papel jugará la Formación Profesional (FP)?

No puede haber un divorcio entre la Administración y el sector empresarial. A nadie se les esconde que quien genera el empleo son los empresarios. Tienen la dificultad de encontrar esa mano de obra cualificada para sus empresas y tienen que buscarla fuera. La FP será una apuesta decidida de este gobierno, pero insisto, de la mano de los empleadores de Canarias. Tenemos que ver cuáles son las demandas y necesidades del sector empresarial para que no tengan que buscar esa mano de obra fuera porque aquí no existe. Por tanto, en la FP es importante que se llegue al acuerdo y se vaya de la mano con el sector. Si no vamos a seguir formando a nuestros jóvenes en lo mismo y no van a tener oportunidades y el joven de Canarias tendrá que irse fuera para encontrar esa oportunidad laboral. Ese matrimonio tienen que funcionar y ya estamos dando los primeros pasos.

¿Cuáles son esos pasos?

Vamos a empezar a redactar ese mapa, porque a veces damos ciclos formativos donde la demanda es muy baja y aún así se mantienen. Porque no analizamos la situación actual de Canarias y buscamos esas herramientas y ciclos para ponerlos en marcha. Son ellos los que nos tienen que decir cuál es la mano de obra necesaria en las Islas. Ese es el primer paso que hay que dar, hacer ese análisis serio y exhaustivo de las demandas que existen. Quizás sea el paso más importante para que la FP en Canarias termine de arrancar. Al igual que potenciar la FP Dual. Es una apuesta seria y decidida que el Gobierno de Canarias quiere mantener y potenciar. Tenemos que poner los cimientos y esa va a ser la labor de la Viceconsejería de FP, ponerlos para que la FP en Canarias sea una realidad y los jóvenes tengan ese futuro que demandan en su tierra.

Es la base para cambiar el modelo productivo de las Islas...

Antiguamente existían los planes de empleo y formábamos a monitores deportivos y animadores socioculturales, ambos muy importantes. Pero, ¿cuál es la demanda? Las empresas Canarias quizás los demanden pero la mayores peticiones vienen para trabajar en energías renovables o economía azul. Vamos a buscar cuáles son para darles salida a los jóvenes en lo que realmente hace falta en esta tierra.

El alumnado con necesidades especiales se ve forzado a dejar los estudios con 21 años, ¿qué van a hacer?

La primera reunión fuera de la consejería fue con una de las asociaciones de madres y padres con niños con necesidades educativas especiales. Ya estamos trabajando en muchos de sus problemas. Se que es una norma estatal, pero los que tenemos responsabilidades públicas no podemos dejar a la gente tirada. Estos niños y niñas cuando cumplen 21 años dejan de estar escolarizados, algunos tienen una opción que es irse a un ciclo formativo de FP hasta los 23 años. Pero aquellos que no pueden ir no tienen opción, no se les puede dejar tirados. Hay que poner las herramientas. Estamos trabajando ya en un proyecto piloto, con el personal de la consejería y los cargos, para de manera inmediata darles esa solución a esas familias. A parte de poner ese proyecto piloto hay que trabajar para que a nivel nacional modifiquen la ley. Mi compromiso con estas familias es claro y mi apoyo decidido. Ningún responsable político puede dejarles en la calle.

En los últimos años se ha detectado un aumento del alumnado con TEA. Las familias se quejan que no pueden elegir centro a su elección ¿Podrán?

Estamos poniendo en marcha esos estudios para darles esa opción. Lo vamos a pelear. Yendo con ellos de la mano, hay que escucharles. Estoy convencido que hay demandas que se pueden poner sobre la marcha, otras que nos costarán un poco más, pero si no les damos ese trato que merecen poco vamos a avanzar. Estoy convencido que vamos a llegar a buen fin cubriendo con las expectativas y sobre todo cumpliendo esas demandas. Es una situación preocupante porque vamos a más. Si no marcamos el camino y ponemos esas herramientas desde ya para lo que viene detrás mal vamos. Tenemos que actuar a corto, medio y largo plazo.

Los sindicatos reclaman un plan plurianual de bajada de ratios, ¿seguirán reduciéndolas?

Una de las penas que tengo es haber llegado con el inicio del curso escolar programado. Mi intención era llevar acabo esa bajada de ratios para este curso 2023-2024. Es verdad que ya se ha producido ese descenso en anteriores cursos pero tenemos que continuar atendiendo esas demandas del personal docente. Mi compromiso y el del Gobierno de Canarias es firmar ese acuerdo con los representantes sindicales para que de manera progresiva se sigan bajando esas ratios. Lo que pido es que confíen, que vamos a hacer muchas cosas juntos. Esa va a ser nuestra manera de trabajar. Desde el diálogo podemos llegar al consenso y este es uno que vamos a alcanzar de manera fácil. Nuestra gestión va encaminada a eso.

¿Y la reducción de horas lectivas del profesorado?

No se lo que se ha firmado con anterioridad. Yo asumo esta responsabilidad el 15 de julio a partir de ahí la responsabilidad es mía. Es verdad que hay una herencia que se deja, hay cosas muy buenas y otras no tanto, pero el compromiso es cumplir aquellos acuerdos a los que lleguemos con la comunidad educativa. Si podemos mejorar la situación del personal vamos a luchar para conseguirlo. Desde el respeto al personal docente y no docente. Hay que escucharles, atenderles y mimarles. Que todo lo que piden a lo mejor no se puede conseguir, probablemente hay cosas con las que no lleguemos a acuerdos pero mi empeño es llegar al mayor consenso sin atrincheramientos. Nos vamos a sentar y todas las demandas se van a poner encima de la mesa.

Una de las principales reivindicaciones es el exceso de burocracia y la falta de personal, ¿van a atajarlos?

Simplificación administrativa de la burocracia. Además ya estamos poniendo en marcha, y eso lo hablamos en las primeras reuniones con el equipo, una aplicación que cubra las expectativas y facilite el trabajo del personal y de toda la comunidad educativa. Quisiera cumplir con todas las peticiones que nos puedan hacer todos los miembros de la comunidad educativa pero tenemos que ser realistas. El Gobierno central en el mes de abril ya comunicó a todas las comunidades autónomas que venían momentos de ajustes. No me puedo comprometer a algo que después no voy a cumplir, conmigo que no cuenten para eso. Voy a trabajar desde la transparencia y la lealtad a la comunidad educativa. Pero no puedo asumir compromisos que a lo mejor luego no puedo llevar acabo. Mi compromiso formal y claro es pelear y ser un aliado. No vengo a ganarme enemigos ni a generar problemas, venimos a hacer aliados. Todos tienen que estar aquí y arrimar el hombro, si no, no vamos a llegar y tenemos que hacerlo. Ese es mi proceder y lo he demostrado a lo largo de todos estos años. Nadie va a dudar ni un solo instante de que me voy a dejar la piel en estar al lado y en mejorar la calidad educativa de esta tierra, con todos.

También reclaman un protocolo eficaz contra las agresiones a los docentes, ¿qué plan tienen al respecto?

Respeto y protección al personal docente y no docente. A lo largo de estos días me han hablado también del bullying que sufren los alumnos, pero también lo padece el profesorado. Hay que poner en marcha esas herramientas y potenciar las que existen, porque las hay, para la protección del personal y del alumnado. Insisto en que tienen que ver en nosotros a unos aliados. Vamos a trabajar en su defensa y su protección para que no sigan pasando o sucediendo los casos que conocemos.

¿Qué ha fallado?

Quizás ha fallado la comunicación, la formación, las ganas de implantar cosas y que los padres, las madres, los alumnos y el propio personal sean conscientes de que existe esta realidad. En mi primer mandato como alcalde de Moya pusimos en marcha el proyecto Eirene que venía a trabajar para informar y formar a los jóvenes sobre la violencia digital. Pusimos en marcha ese programa pionero en Canarias. Eso es lo que hay que hacer, facilitar también a las administraciones locales que se impliquen en la vida educativa de sus municipios y poner en marcha este tipo de programas de información y formación. Tenemos que educar a la sociedad en valores, en el respeto al otro y en la libertad de cada uno. Si no elegimos ese camino tendremos una sociedad fracasada. Ese es otro compromiso, luchar por tener una sociedad más justa, igualitaria y más libre.

¿Ahí también entra el respeto a la diversidad?

Sin lugar a dudas. El que cuestione eso de mí creo que no va por el camino correcto. Lo he demostrado con creces, soy miembro del colectivo y no me escondo. En Canarias hemos dado ejemplos suficientes y muestras claras del respeto a la diversidad. Que no haya temor, que no nos tengan miedo, somos iguales. Podemos pensar de manera distinta en algunas cosas, pero respetamos la libertad de cada uno y vamos a trabajar por que los que habitamos en esta tierra vivamos desde el respeto a los demás. Al final somos una sociedad abierta y Canarias tiene que seguir siendo ese ejemplo.

En la toma de posesión de sus altos cargos habló de mejorar las infraestructuras educativas, ¿Cúal va a ser la prioridad?

Tenemos que diferenciar las que son competencia municipal de las que son de la comunidad autónoma. En las de competencias de la comunidad autónoma el objetivo número uno es eliminar los barrancones. En Arrecife pudimos comprobar las necesidades que tiene el municipio en materia educativa. Nos encontramos con el centro de Los Geranios donde hay más de seis aulas modulares, eso existe en muchos centros. Hay que poner en marcha ese plan de eliminación. El área de infraestructuras educativas va a coger impulso, porque también necesita un refuerzo de personal en la propia consejería. Ese también es el compromiso. Debemos mejorar las infraestructuras, poner en marcha nuevas, lógicamente priorizando por necesidades. En vez de disminuir los barracones han aumentado, por tanto hay que trabajar. Vamos intentar dinamizarlo, acortar los plazos y que se puedan ejecutar las obras marcando las prioridades. Infraestructuras educativas no son solo los institutos, también es la puesta en marcha de las Aulas Enclave o la las de la educación infantil de 0 a 3 años, pero el ciclo completo.

¿Qué va a pasar la Educación Infantil de 0 a 3 años?

Las 597 plazas del curso 2022-2023 siguen en marcha. Nosotros nos encontramos con que las 1.196 del curso 2023-2024 no van a estar a tiempo por varios motivos. Esto está dividido en lotes, el B ya está licitado y pendiente de ejecutarse las obras que tienen un plazo de entre dos y tres meses. No llegamos a septiembre. El lote C ni siquiera está en licitación. Lo que hemos querido es dar esa transparencia y esa información real. También hemos puesto en marcha el mecanismo para que las plazas del curso 2024-2025 se empiecen a trabajar en los proyectos en ese mapa que debemos hacer para que no pase lo que ha pasado este curso. Entiendo las críticas, pero es necesario que los padres y madres tengan la información tal cual es, sin disfrazarla. Que a lo largo de octubre podemos poner una aula en marcha lo haremos, eso quiere decir que se han acabado las obras. Pero la realidad nos va diciendo que será en enero. Si no cumplo con ese objetivo también voy a salir a decirlo.

¿Cuántas plazas esperan poner en marcha esta legislatura?

Hay una norma que nos habla de 10.000 plazas. Nosotros vamos a intentar llegar a ese objetivo y si podemos lo mejoraremos. Voy a pelear para que el presupuesto de Educación crezca para poder implantar la educación infantil de 0 a 3 años, y no conformarnos solo con las plazas de 2 a 3 años. Si pones en marcha todo el ciclo vas a permitir también que la conciliación familiar sea una realidad.

En Galicia se dan ayudas directas a las familias, ¿copiarán ese modelo?

No voy a hacerle ascos a los convenios y la concertación porque la administración pública no puede llegar a todos los rincones, ojalá. Son necesarios esos convenios. ¿Por qué en el municipio de Valverde no hay una escuela infantil y sí la hay en Las Palmas de Gran Canaria que ya existen? Vamos a cubrir esas necesidades y a llegar a donde las empresas no llegan y no pueden prestar un servicio. Ahí es donde tiene que estar la administración. Las obras, por ejemplo, de las aulas de Educación Infantil en La Gomera y La Palma han quedado desiertas. ¿Dejamos a esos niños sin educación? No. Ahí es donde tiene que estar lo público, esto no quiere decir que vayamos a privatizar, estamos hablando de convenios y conciertos para seguir trabajando en el objetivo de que todo sea público. Pero es difícil alcanzarlo.

Canarias sigue sin llegar al 5% del PIB destinado a Educación, ¿se llegará?

Vamos a intentarlo. Si adquiero un compromiso de que vamos a llegar, porque no sabemos cuál va a ser la realidad económica, estaría faltando el respeto a la comunidad educativa. El objetivo sí es alcanzarlo, ¿cuándo? lo antes posible. No vamos a dar un paso atrás.