Intentar evitar cualquier distracción durante la conducción, es fundamental para la seguridad vial. Es cierto que los deslumbramientos producidos por el sol al amanecer o al anochecer representan un peligro en carretera durante los meses de primavera y verano. Los rayos solares tienden a penetrar de manera más perpendicular y pueden molestar más a los conductores, dificultando la visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes, algo de lo que son conscientes en la Dirección General de Tráfico.

Según cifras de la DGT, los deslumbramientos al amanecer o al anochecer fueron responsables de aproximadamente el 5% de los siniestros mortales ocurridos en carreteras en 2021, resultando en casi 51 víctimas fatales.

No hay multa por su uso

En relación a las gafas de sol de filtro UV400, es importante aclarar que la DGT no multa a los conductores que las usen. El uso de este tipo de gafas de sol con protección UV400 no está prohibido, sino que se considera una recomendación para garantizar una conducción segura. Estas gafas de sol son especialmente intensas y adecuadas para situaciones como alta montaña o glaciares, donde la radiación solar es fuerte y hay mucho reflejo de la luz. Sin embargo, debido a su filtro muy oscuro, no se consideran las más adecuadas para la conducción en carreteras, ya que pueden afectar la visibilidad y la percepción de colores.

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia ha señalado que un 12% de los conductores no se protege nunca del sol al volante, lo cual es preocupante dado el riesgo que representa. Además, la DGT ha informado que un 93% de los mayores de 55 años necesita algún tipo de corrección visual, como gafas o lentes de contacto.

La recomendación del colegio de ópticos es que si se conduce bajo los efectos de los rayos solares, se utilicen gafas de sol con un filtro de categoría inferior a 4 (es decir, que no sean UV400). También sugieren que el color de las lentes más recomendado para una conducción segura es el gris, ya que transmite uniformemente la luz a través del espectro y respeta mejor los colores naturales. Además, las gafas polarizadas pueden ser útiles para evitar los reflejos más molestos y mejorar la visión en carretera.