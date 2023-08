La hipertensión es una de esas afecciones frecuentes entre la población española. Por este motivo, la alerta sanitaria emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en relación a la retirada del mercado del medicamento Trevusi 1 MG/ML Solución para perfusión EFG, ha levantado el interés de las personas que padecen de tensión arterial alta, ya que es uno de los remedios susceptibles de ser prescritos por los profesionales de la medicina.

Los motivos

Esta alerta se debe a la detección de partículas en un lote específico del medicamento, un aspecto que tiene que ver más con la calidad del producto y que según la AEMPS "no supone un riesgo vital para el paciente". Te dejamos un resumen de los aspectos a tener en cuenta en esta alerta:

Medicamento afectado: Trevusi 1 MG/ML Solución para perfusión EFG, utilizado en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, y administrado en hospitales.

Lote afectado: Lote TREP0771 con fecha de caducidad del 31 de diciembre de 2025.

Razón de la alerta: La alerta se emitió debido a la "presencia de partículas detectadas durante una inspección visual" en el lote mencionado.

Alcance del retiro: La AEMPS ha ordenado la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote afectado. Se insta a los hospitales y centros médicos a devolver el medicamento al laboratorio correspondiente según los procedimientos habituales.

Riesgo para los pacientes: Según la AEMPS, el defecto de calidad se clasifica en la clase 2 de defectos y "no supone un riesgo vital para el paciente". Esto implica que aunque se ha identificado un problema de calidad, no se espera que cause un daño grave a los pacientes.

Ubicación de las unidades afectadas: Cuatro unidades afectadas por este defecto de calidad fueron distribuidas en el Hospital Clínico de Barcelona y en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).

Seguimiento y acción: Las Comunidades Autónomas están siguiendo el proceso de retirada del lote afectado para asegurar que se cumpla con la acción recomendada por la AEMPS.

No ostante, cabe recordar que es muy importante que los pacientes y profesionales de la salud estén al tanto de esta alerta y sigan las instrucciones proporcionadas por la autoridad sanitaria para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes.