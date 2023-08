Durante lo más duro de la pandemia, Sergio García Torres viajaba con un salvoconducto para llevar a las mascotas de mujeres maltratadas a casas de acogida. El Gobierno acababa de poner en marcha de forma urgente el programa VioPet, al detectar que las víctimas necesitaban abandonar el confinamiento junto su agresor para ir a un lugar seguro, pero no daban el paso por no dejar atrás a sus animales: García Torres, director general de Derechos de los Animales, y su equipo asumieron entonces la tarea de ponerlos a buen recaudo. Más de tres años después, son más de 1.200 los animales que han pasado por la red VioPet.

Al inicio de la legislatura, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se marcó entre sus objetivos impulsar una red de acogida de los animales de las víctimas de violencia de género, pues era consciente de que muchas mascotas eran violentadas en los hogares de agresores machistas, una violencia instrumental que persigue hacer daño y controlar a las mujeres. Era un proyecto que había "teorizado", pero la feroz irrupción de la pandemia obligó al departamento a crear VioPet en un tiempo récord, sin apenas presupuesto y con cierta improvisación.

Así que García Torres y su equipo de tres funcionarios se implicaron directamente en la gestión de los casos con el asesoramiento de profesionales de violencia contra la mujer que colaboraron de forma voluntaria: respondían al teléfono, hacían traslados con sus propios coches...

"En contacto con el Ministerio de Igualdad y viendo las cifras de violencia durante la pandemia, vimos la necesidad de ponerlo en marcha de una manera rápida, sin un protocolo muy pensado ni trabajado, ni siquiera con un presupuesto amplio. Decidimos ponerlo en marcha corriendo, entendimos la necesidad que había por ese pico de mujeres víctimas que decidían abandonar los espacios que compartían con el maltratador y no tenían dónde dejar a sus animales", explica García Torres en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Desde marzo de 2020, se han atendido y resuelto más de 800 casos con más de 1.200 animales. Hoy, la red VioPet ha evolucionado, cuenta con más de 1.200 hogares voluntarios de acogida para mascotas en todo el territorio español.

Un impedimento para salir de la violencia

El vínculo con los animales es esencial para las víctimas de violencia de género. La espiral de la violencia las aísla de su entorno social y familiar, por lo que el vínculo emocional con sus mascotas suele ser muy fuerte: "El vínculo es mayor que el que podemos tener en una situación normalizada. Es tan intenso y dependiente porque las supervivientes se han quedado en muchos casos sin el afecto del entorno y lo focalizan todo en sus animales", indica el director general.

Y el maltratador interfiere en ese vínculo para dañar aún más a su víctima. En "un altísimo porcentaje de casos" estos animales sufren "violencia instrumental". Tan frecuente es que se ha incluido como agravante en el Código Penal. Además, "es el mayor de los problema para que las mujeres abandonen las casas que comparten con los violentos: saber el daño que va a sufrir el animal", cuenta García Torres.

Según estudios elaborados en Estados Unidos, el 80 % de los casos de víctimas de maltrato machista que tienen animales a su cargo retrasan su salida del círculo de la violencia por miedo a lo que pueda pasarle a sus mascotas. En los refugios para mujeres no suelen estar permitidos los animales.

"Desgraciadamente" han sido muchos los casos en los que una víctima ha pedido enviar a sus mascotas a una casa de la red de VioPet después de que el maltratador haya matado a uno de sus animales, precisa su responsable.

La violencia ejercida contra los animales es un factor de riesgo que aumenta la peligrosidad de los maltratadores. "El animal actúa como un rehén del maltratador para evitar que la mujer se vaya. (...) Es un ejemplo claro de cómo se puede someter a una persona en base a sus vínculos emocionales", subraya.

¿Cómo funciona VioPet?

Hay distintas vías de acceder a VioPet: puede hacerse a través del número de teléfono específico del servicio (673 765 330), siempre activo, pero también a través del 016 y de los servicios sociales. Cada mes, el número del servicio atiende unas 1.200 consultas. En muchos casos, señala el responsable, tras un pequeño asesoramiento se consigue que se ubiquen los animales en espacios familiares o de amistades y no es necesario recurrir a la red de casas de acogidas.

Existe un "inconveniente" en la red de acogida, y es que por seguridad, las víctimas no saben dónde se va a alojar su mascota de forma temporal, como tampoco los voluntarios que la acogen saben dónde estará la dueña. Siempre van a estar en ciudades distintas, para evitar que los maltratadores puedan cruzarse por ejemplo con su perro, reconocerlo y poner en riesgo a la persona voluntaria.

Aunque ellas no pueden visitarlos durante el tiempo que estén acogidos, sí recibirán fotos y vídeos de ellos.

El tiempo medio de estancia suele ser de dos o tres meses, aunque en algunos casos han bastado 15 días en los que la mujer ha encontrado un espacio habitacional para ella y se ha llevado a sus animales y el otras situaciones la custodia se ha extendido más de un año. Actualmente hay 150 animales acogidos de medio centenar de casos. Cada víctima suele tener una media de 1,5 mascotas.

El reencuentro de la superviviente con sus mascotas, relata García Torres, es un momento muy especial. "He sido testigo del reencuentro de las mujeres con sus animales y no se me va a olvidar nunca. Es una forma de cerrar el ciclo de recuperación de la mujer. El hecho de saber que se van a reencontrar con ellos es un aliciente importante para dar pasos hacia su recuperación. El animal ayuda en ese proceso de salir adelante", concluye.