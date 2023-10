El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha superado la cifra de 70 trasplantes de corazón desde la puesta en marcha del Programa Regional de Trasplante Cardíaco en noviembre de 2019. Los números y los resultados recogidos en las memorias de actividad nacionales y del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín demuestran los beneficios que el programa ha supuesto para la población canaria y posicionan al centro hospitalario entre los mejores del país. La puesta en marcha de este Programa ha permitido pasar de realizar ocho trasplantes a pacientes canarios en el año 2019, a 22 en el año 2022, lo que supone un incremento del 175%.

Esta iniciativa ha supuesto un avance muy importante para los pacientes de las islas que ya no tienen que trasladarse durante meses a la Península a la espera de un órgano compatible. En la actualidad, los pacientes pueden permanecer en sus domicilios, tratados de manera integral por sus médicos y en su ambiente familiar, con todo lo que esto supone para su recuperación. El perfil de los pacientes trasplantados de corazón en el centro hospitalario se corresponde con personas con una media de edad de 55 años con insuficiencia cardíaca avanzada; siendo mayoría los hombres.

La puesta en marcha de un programa de trasplante cardíaco en las islas también ha incrementado las posibilidades de donación a los canarios. En el año 2019, se generaron sólo siete donaciones de corazón en los hospitales de la comunidad autónoma de Canarias. No obstante, durante el pasado año 2022, esta cifra alcanzó los 23, lo que supone un incremento del 228%, permitiendo que la gran mayoría de los trasplantes de canarios se realicen gracias a donaciones de ciudadanos canarios. De esta forma, el programa se convierte casi en autosuficiente, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas.

Nuevos retos

La vocación de los profesionales el Hospital Dr. Negrín de ofrecer las máximas oportunidades al mayor número de pacientes posible, con el máximo nivel de excelencia, ha exigido al programa plantear nuevos retos. En este año 2023, se ha realizado un trasplante cardíaco con donante covid+, se realizaron tres trasplantes en urgencia cero y cuatro con donantes fallecidos por cese de la función circulatoria, una de las técnicas más novedosas y complejas en el mundo del trasplante cardíaco. De esta forma, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se sitúa entre los más experimentados del país.

Trabajo en equipo

Para que un trasplante se pueda realizar es necesaria la participación de más un centenar de profesionales, entre médicos, cirujanos, enfermeras, auxiliares de Enfermería y celadores, etc., mayoritariamente de los servicios de Cardiología, Cirugía Cardíaca, Medicina Intensiva, Anestesiología y Laboratorio, entre otros; además, en muchas ocasiones participan también profesionales de otros centros hospitalarios de Canarias donde se genera el donante, constituyendo, por tanto, el paradigma de un trabajo en equipo. El trabajo de profesionales extra-hospitalarios también es fundamental para el desarrollo de esta iniciativa. Entre estos profesionales se encuentra personal del servicio de Emergencias, SUC, juzgados, compañías aéreas o seguridad aeroportuaria. No obstante, los programas de trasplante se sustentan, sobre todo, en la solidaridad y generosidad de los donantes y sus familias, dado que, sin el gesto solidario y altruista de la donación, no habría sido posible realizar estos trasplantes. Los profesionales insisten en que la mayor fortaleza del Programa Regional de Trasplante Cardíaco es la propia sociedad canaria.