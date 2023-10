El Archipiélago ya suma un 28% más de casos de gonorrea que en 2022

«La gonorrea se puede contagiar a través del sexo oral y de las relaciones sexuales con penetración vaginal o anal. Además, cuando una mujer está infectada puede transmitírselo a su bebé en el momento del parto, pero esto es un hecho menos frecuente», explica la doctora Matilde Gómez, especialista en Obstetricia y Ginecología en el Gabinete Médico-Ginecológico de Santa Cruz de Tenerife.

Hay que señalar que la infección puede afectar a los genitales, al recto o a la garganta. Las mujeres aquejadas pueden experimentar cambios en el flujo vaginal, dolor abdominal o pélvico, ardor a la hora de orinar e, incluso, molestias y un ligero sangrado después de mantener relaciones sexuales. En los varones, la sintomatología también incluye ardor al orinar, la presencia de un flujo verdoso o amarillento a través del pene e hinchazón en los testículos. No obstante, la dolencia puede permanecer asintomática durante mucho tiempo. «Aquí es donde radica el problema, ya que, en el caso de las mujeres, la infección puede ascender desde el cuello del útero hasta las trompas de Falopio y, con el tiempo, provocar una enfermedad pélvica inflamatoria que deriva en una obstrucción de las trompas, esterilidad o embarazos ectópicos», señala la facultativa. A esto se suma la posibilidad de padecer una artritis gonocócica si la bacteria llega a la sangre, algo que puede suceder en ambos sexos.

Para detectar la afección, basta con realizar un cultivo de orina específico, o bien, tomar una muestra del cuello del útero o de la uretra. «Es fundamental utilizar el preservativo cuando se mantienen relaciones con varias parejas sexuales o si estas se producen de forma eventual. Solo así se puede evitar contraer las infecciones», subraya la doctora Gómez. «Es cierto que el tratamiento de la gonorrea es sencillo y basta con tomar antibióticos durante un día, pero el problema puede a ir a más si el paciente manifiesta resistencia antibiótica o permanece asintomático y no ha acudido a la consulta de un especialista. De ahí, la importancia de someterse a controles cada cierto tiempo», agrega.

Cabe resaltar que la enfermedad continúa siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Y es que, según indica la experta, en general los varones no están tan concienciados con el uso del preservativo y sienten más vergüenza a la hora de solicitar una revisión médica. «Me preocupa mucho que las infecciones de transmisión sexual estén aumentando entre las personas jóvenes. Al parecer, se le ha perdido el miedo al embarazo no deseado y se llevan a cabo muchísimas prácticas de riesgo que pueden comprometer la salud», asevera la ginecóloga.

A su juicio, la labor de concienciación que realizan los especialistas en las consultas cae en saco roto. «Es como predicar en el desierto», puntualiza. «Las relaciones sexuales siempre deben ser sanas y seguras. Por eso, es importante promover la educación sexoafectiva y que siempre prime el respeto hacia uno mismo y hacia la otra persona», concluye Gómez.

Más campañas orientadas hacia las mujeres

«Casi todas las campañas que se realizan están orientadas hacia los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, pero se deja a un lado a las mujeres, independientemente de con quién tengan sexo», valora la doctora Matilde Gómez, especialista en Obstetricia y Ginecología en el Gabinete Médico-Ginecológico de Santa Cruz de Tenerife. Para la facultativa, los mensajes que envían las autoridades no son lo suficientemente efectivos. De ahí que las infecciones de transmisión sexual (ITS) hayan crecido en los últimos años. «Necesitamos enfocarnos más en las mujeres jóvenes, en la población trans y en otros colectivos», recalca. Asimismo, la especialista recuerda que el hecho de haber padecido una ITS no genera inmunidad, por lo que se pueden producir reinfecciones en cualquier momento. «Hay que invertir en la formación en salud y en potenciar una vida sexual sana», asevera. |Y.M.