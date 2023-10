El cambio climático acentúa la necesidad de trabajar por una sola salud

Los efectos del cambio climático han acentuado la necesidad de abordar la salud desde un punto de vista integral. Así lo puso de manifiesto este jueves el doctor Pedro Cabrera, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas y coordinador nacional de la Alianza Médica contra el Cambio Climático, en el marco de las primeras Jornadas One Health. La cita, celebrada en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la citada provincia, reunió a médicos, veterinarios y farmacéuticos. «La visión One Health hace referencia a que todo influye en la vegetación, los animales y las personas. Acabar con una especie supone acabar con un ecosistema, por eso no hay especie pequeña ni cambio climático que sea intrascendente», recalcó Cabrera, que pronunció la charla La Tierra, un planeta interdependiente.

Durante su intervención, el neumólogo hizo hincapié en los cambios que se están produciendo en los ecosistemas y en cómo repercuten estas modificaciones en el Archipiélago. «Hay ecosistemas que se encuentran lejos y por eso creemos que no nos afecta lo que sucede en ellos. Algunos ejemplos los ponen el deshielo del Polo Norte o la pérdida de hielo subterráneo en las costas de Siberia. Todo esto está trayendo más calor a Canarias, lo que se puede traducir en la llegada de un clima más propio del centro del Sáhara», anotó el facultativo, que además recordó que el pasado año fallecieron 203 personas en la comunidad autónoma como consecuencia del calor. Sobre la mesa también estuvieron la importancia de los organismos unicelulares para mantener a otras especies y el impacto que provoca la calima en la selva amazónica. «La vemos siempre como un mal, pero debe mantenerse porque es lo que fertiliza al Amazonas», apuntó Cabrera. «Las alteraciones de los ecosistemas que nos resultan muy lejanos son las que en realidad están condicionando nuestras olas de calor y el futuro climático de las Islas», agregó. La resistencia antibiótica y las enfermedades zoonóticas, entre los temas abordados Por su parte, Alejandro Suárez, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, puso de relieve la necesidad de favorecer el trabajo conjunto entre las tres áreas profesionales para producir beneficios en la salud de todas las personas. «El cambio climático está afectando a la pérdida de especies a nivel mundial, algo que resulta muy preocupante. Cada vez que se pierde una especie se pierde biodiversidad y, por ende, todos restamos poder genético», explicó el especialista, que no dudó en remarcar la importancia de las plantas, pues son la base de muchos medicamentos que permiten combatir patologías. La resistencia antibiótica fue otro de los asuntos que cobró protagonismo en la cita. «Se trata de un gran problema contra el que tenemos que luchar todas las profesiones sanitarias. En esto los veterinarios estamos muy concienciados desde hace tiempo, ya que todo lo que administramos a los animales de producción, lo vamos a consumir los humanos posteriormente. Se ha demostrado que el mal uso de antibióticos provoca resistencia a las personas, un hecho que impide luchar contra muchas enfermedades», aseveró el presidente del órgano colegial. Asimismo, Suárez hizo hincapié en las enfermedades zoonóticas –las que se transmiten de los animales a las personas– y lamentó la ausencia de los profesionales del ámbito de la veterinaria en los comités científicos durante la pandemia de coronavirus. «Hemos alzado la voz para que nos hagan partícipes en la resolución de conflictos como este», subrayó. En este sentido, Juan José Badiola, catedrático de la Universidad de Zaragoza y director del centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de esta institución educativa, destacó la necesidad de estar preparados para hacer frente a crisis sanitarias como la del SARS-CoV-2, a través de su ponencia El enfoque One Health, un reto y una oportunidad para la profesión veterinaria. «Los profesionales y las autoridades somos, de alguna manera, responsables del control de la salud. Los veterinarios nos adherimos al concepto One Health, y en esta reunión tenemos una buena oportunidad para debatir acerca de cómo podemos alcanzar este objetivo colaborando estrechamente», apostilló el experto. Los vectores como los mosquitos y garrapatas estuvieron también presentes en su discurso. Y es que estos insectos son responsables de la transmisión de muchas bacterias y virus como el patógeno que causa la enfermedad hemorrágica epizoótica –que afecta al ganado y que, de momento, no ha llegado a Canarias–. «Esto es solo un ejemplo de lo mucho que va a venir. Antes no teníamos estos vectores en España, pero ahora sí», alertó Badiola. «Entre las tres profesiones que son la clave del sistema sanitario español, tenemos que ser capaces de dar soluciones», defendió. El listado de ponentes lo completó Carolina Sánchez, coordinadora de la Sección de Seguridad Química de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía, que protagonizó la charla One Health, el presente y futuro de la Salud Pública. En ella, trasladó la experiencia que tuvo el país cuando en 2020 se produjo el brote de la fiebre del Nilo Occidental. «Hubo que poner en marcha las alianzas con las esferas de la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Esto nos enseñó los aspectos que consideramos que deben ser convenientes para implantar esta herramienta», comentó. Teniendo en cuenta esto, ¿en qué habría que trabajar? Básicamente, en la elaboración de un programa enfocado en el concepto One Health, la creación de equipos multidisciplinares que tengan conocimientos sectoriales y transversales y en hacer llegar todas las acciones a la ciudadanía. «La población debe estar informada para que también pueda protegerse», indicó. A todo esto se suman las tareas de formación, investigación y organización.