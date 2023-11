Han sido diversas las exportaciones de Estados Unidos hacia Europa. Entre ellas, destaca Halloween, las cadenas de comida rápida y locales singulares. Uno de estos fenómenos que ahora llega a España son los 'jack off clubs' o 'clubes de pajas', surgidos en ciudades estadounidenses a finales del siglo pasado.

Estos son grupos exclusivamente masculinos que buscan explorar abierta y consensuadamente sus deseos y necesidades en espacios seguros. El 'Diario Vasco' detalla esta nueva tendencia que ha llegado a España, con el primer espacio para la masturbación en Madrid en 2022, llamado 'Pajas entre colegas', y ahora extendiéndose también al País Vasco.

Estos locales privados han tenido éxito en ciudades como Londres, París y Copenhague.

Vetados los "hombres mayores"

Los interesados en participar deben ser socios de estos 'jack off clubs', pero no vale cualquier hombre. Por norma, están vetados a hombres "mayores de edad", entendiendo como tales a personas que han superado la juventud, no la mayoría de edad en sí, pues se permite la participación de casados o con parejas. De esto se desprende que es un asunto más de adolescentes y hombres jóvenes, deseosos de explorar sus sexualidad.

'Pajas entre colegas' celebró una reunión el 13 de noviembre en Santurzi, Vizcaya. La reunión en Santurzi fue a las 21:00 horas y, como todas estas reuniones, transcurrió en un local comunicado solo a los socios.

Cuotas de entrada, mensuales o anual y descuentos Black Friday

El club vasco tiene una cuota de entrada y una mensualidad que varía según la frecuencia de asistencia, oscilando entre los 10 y 50 euros. Además, hay una cuota anual de 300 euros que proporciona acceso a todas las reuniones, servicios y beneficios del club. También cuenta con una tienda en línea donde se venden juguetes sexuales, con un descuento de cinco euros por el 'Black Friday'.

Estos encuentros involucran a hombres de diversas orientaciones, incluyendo casados o con parejas, dispuestos a explorar sus deseos en un entorno de respeto y consentimiento. Según el medio mencionado, los 'clubes de pajas' no se limitan a la satisfacción física, sino que también fomentan la creación de lazos de amistad al compartir momentos de intimidad.

Ciudades como Barcelona, Valencia y Zaragoza están considerando la apertura de clubes similares de masturbación, reflejando un creciente interés por la exploración personal en la sociedad española, con un enfoque en la práctica de la masturbación en grupo, respaldado por la consensualidad y la aceptación de la diversidad sexual.