¿Qué colegios hacen el puente de la Constitución en Gran Canaria? No hay padre que no se haya hecho esta pregunta los últimos días. La respuesta es sencilla: todos. No habrá clase en ningún centro escolar o educativo de Canarias el día 7 de diciembre, en medio de los días festivos 6 y 8 de diciembre. Aunque se trata de un día laborable, la enseñanza de todos los niveles, incluida la universitaria, tiene este día por no lectivo. Hace años que se declaró como el día del profesor, como pretexto para poder descansar entre los dos festivos.

Este privilegio de descanso de los docentes no lo tienen el resto de trabajadores. Quien quiera sumarse al puente de diciembre, ya sea en Gran Canaria o en cualquier otro punto de España, debe consumir días de vacaciones, asuntos propios o cambiarlo por cualquier otra libranza que le permita su empresa por convenio. El empleado que desee tener libre el día 7 ha de solicitarlo a su empresa, que no está obligada a concederlo. Siempre puede negarse a dar el día libre por necesidades del trabajo. Los empleados de hostelería y comercio son los que lo tienen más difícil en Canarias para librar el 7 de diciembre. Al hecho de que estamos en plena temporada alta turística se suma la circunstancia de que ha comenzado la campaña comercial de Navidad y tanto el día 6 como el día 8 abren todas las tiendas y centros comerciales. Así pues, el día 6 es festivo porque se conmemora el aniversario de la Constitución Española, aprobada el 6 de diciembre de 1978 y el 8 de diciembre porque es el día de una fiesta religiosa, la festividad de la Inmaculada Concepción. El día 7 de diciembre, que cae en medio, es laborable a todos los efectos, salvo para los docentes, que celebran el día del profesor. ¿Hay puente de la Constitución en Gran Canaria? Problema y solución El puente en la docencia plantea un probema para los padres que se ven obligados a buscar alternativas de ocio para sus hijos. Este año el puente cuadra de tal forma que se encadenan cinco días de descanso, de miércoles a domingo. Estamos ante la semana laboral más corta del año. Solo dos días de trabajo, algo que no ocurre ni en Navidad, que ya está llamando a la puerta. En Gran Canaria, la fiesta de la Inmaculada Concepción y la Caña Dulce, en el barrio teldense de Jinámar, representa una buena alternativa de ocio. El pueblo de Jinámar tiene toda una batería de actividades prevista para estos días. La alternativa de la escapada Hacer una escapada, un pequeño viaje de entre tres y cinco días para airearse y encarar la recta final del año, es una buena alternativa para pasar el puente de diciembre. Estos viajecitos se prestan para hacer compras navideñas. Las compañías aéreas lo saben bien y lo tienen en cuenta sacando ofertas para estas fechas y las agencias de viajes preparan paquetes a ciudades europeas con mercadillos tradicionales de Navidad, donde la visita se convierte en la ocasión de adquirir ese regalo diferente y exclusivo que marque la diferencia.