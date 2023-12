El entrenador investigado por abusos se descargó de internet 941 archivos con contenido pedófilo

El exentrenador de fútbol de alevines y benjamines investigado en dos juzgados por presunta agresión sexual de niños se descargó de internet 941 archivos, la mayoría vídeos, con material pedófilo. En la mayoría de ellos se ven imágenes sexuales de menores, según la sentencia a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, y que lo condenó a tres meses de prisión y tres años y tres meses de inhabilitación para ejercer "cualquier profesión y oficio, sea retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo" con niños. A pesar de esa prohibición, J. C. O. C. continuó ejerciendo de ayudante de entrenador en el equipo del Sistrells, de Badalona, al menos hasta diciembre de 2022, cuando fue denunciado por la familia de dos menores que habían estado a sus órdenes en el club.

En el transcurso de una operación de la brigada de investigación tecnológica de la Policía Nacional, se detectó que un usuario de una línea telefónica, que resultó ser J. C. O. C., se había descargado contenido pedófilo mediante el programa de intercambios de archivos P2PEmule. A raíz de estas pesquisas, se procedió, el 9 de mayo de 2018, a la entrada y registro en su domicilio, y se le intervino el equipo informático a través del cual el entonces entrenador de fútbol (ya estaba en el Sistrells) se descargaba el material. La policía encontró en los discos duros del acusado 123 vídeos con escenas sexuales en la que participan niños En un disco duro del ordenador se localizaron 41 archivos de vídeo con contenido pedófilo en los que, según recoge la sentencia, se observaba a menores de edad, cuya identidad se desconoce, a través de imágenes de desnudos y "actos de contenido sexual", recoge la sentencia, perpetrados tanto por adultos como entre niños. En el historial de descargas constaban 941 archivos descargados entre 27 de junio del 2016 y el 14 de enero de 2018. Prácticamente todos eran vídeos pedófilos. Los agentes de la Policía Nacional también encontraron en la papelera de reciclaje de otro disco duro 82 archivos más con este tipo de contenido. En un principio, en marzo de 2020, un juez condenó a J. C. O. C. por un delito de distribución de pornografía infantil a dos años de cárcel, inhabilitación para profesión vinculada a menores y tres años de libertad vigilada. Sin embargo, posteriormente, la Audiencia de Barcelona le redujo esa pena a tres meses de prisión y tres años y tres meses de inhabilitación, al atribuirle tenencia de material de pornografía infantil y no de distribución. El tribunal argumentó que no constaba que el acusado supiera que al descargar los archivos estaba posibilitando que otras personas accedieran a ellos. Dos causas abiertas J. C. O. C. está siendo investigado en la actualidad en dos juzgados. Uno de ellos, el de instrucción 7 de Barcelona, tiene abierta una causa contra él por la presunta agresión sexual, entre septiembre de 2014 y abril de 2015, a cuatro jugadores del club Barcino, del distrito de Sant Martí, que cuando sucedieron los hechos tenían entre 8 y 11 años. Esta investigación judicial ha tomado impulso a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Barcelona. La fiscal Alexandra García Tabernero sostiene que en esas fechas y, después de los partidos de entrenamiento, el que era preparador del equipo accedía a los vestuarios y, desde un banco, observaba a los niños fijamente cuando se desnudaban y se duchaban. De forma habitual, recalca, y haciendo creer a los menores que se trataba de un juego, les hacía bailar desnudos frente a él y les tocaba los genitales. Lo hacía cuando estaba solo con las víctimas. A una de ellas, según la querella, le llegó a hacer cosquillas en las ingles mientras le decía: “Grita como una putita”. Al ser sorprendido por el presidente del Barcino en una situación similar, el club despidió a J. C. O. C., que empezó a ejercer de entrenador en el Sistrells de Badalona donde, según las investigaciones, supuestamente abusó de otros dos menores en diciembre de 2022, dos años después de que fuera condenado a tres meses de prisión, e inhabilitado para trabajar con niños, por tenencia de pornografía infantil. Este diario ha intentado sin éxito conocer la opinión de la fiscalía sobre este segundo caso.