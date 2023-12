El Insular innova con una técnica que se aplica de forma previa a la diálisis

El servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi) realiza desde octubre una técnica pionera en España que permite crear el mecanismo necesario para que los pacientes con insuficiencia renal puedan recibir el tratamiento de hemodiálisis. Se trata de un procedimiento endovascular que no requiere realizar ningún tipo de corte en la piel, a través del cual se crea una fístula arteriovenosa –unión de una vena con una arteria–. Para eso, los profesionales realizan una punción en estos conductos y emplean la radiofrecuencia. «Estamos muy satisfechos con el resultado. De momento, solo hemos practicado la técnica una vez, pero a principios de año accederán a ella otros dos pacientes», explica la doctora Isaura Rodríguez, médica adjunta a la citada área.

Hasta ahora, lo habitual ha sido llevar a cabo una cirugía abierta para unir una arteria con una vena, poner una prótesis o colocar un catéter, lo que implica pasar unos 90 minutos en quirófano. Además, el procedimiento es más doloroso y está sujeto a más complicaciones, por lo que precisa ingreso hospitalario. «Con la técnica convencional, teníamos dos localizaciones para hacer la fístula arteriovenosa: la muñeca y el codo. Ahora también tenemos la opción de realizarla en el antebrazo antes de pasar al codo o tener que recurrir al implante de una prótesis, que no deja de ser un cuerpo extraño que se puede infectar», aclara el doctor Airam Betancor, responsable del servicio, que además informa de que la nueva actividad puede completarse en solo 45 minutos. En ambos casos es necesario emplear anestesia local.

Ahora bien, no todos los pacientes son candidatos a someterse a esta intervención. De hecho, la práctica contempla una selección muy minuciosa a partir de ecografías. Y es que, tal y como detallan los facultativos, las arterias y las venas deben tener unos diámetros determinados. Además, estas últimas no pueden presentar arterioesclerosis –endurecimiento por acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias–. «El servicio de Nefrología nos deriva a los pacientes y nosotros nos encargamos de la selección. El análisis es complejo, ya que hay que hacer ecografías para estudiar muy bien la morfología de las venas y de las arterias y determinar si son o no candidatos», cuenta la doctora Rodríguez.

Hay que señalar que las personas que se someten a esta operación deben tener un seguimiento muy exhaustivo. Tanto es así, que los especialistas deben verlas al menos tres veces antes de comenzar a utilizar la fístula. «El paciente al que le realizamos fístula arteriovenosa endovascular por radiofrecuencia ya ha venido dos veces a consulta. Lo veremos una vez más en Cirugía Vascular, y ya hemos acordado con los compañeros de Nefrología que se comience a utilizar la fístula para la diálisis a mitad de enero», apostillan los expertos.

Para llevar a cabo esta técnica, los cirujanos no han tenido que recibir ningún curso específico, sino que ha sido fruto de una formación continua. «Nos hemos informado muchísimo sobre el asunto, y los médicos tendemos a formarnos mucho por nuestra cuenta. En realidad ya teníamos los conocimientos necesarios y solo necesitábamos ponerlos en práctica», admite la especialista del complejo de referencia del área sur de la Isla.

Ahora, el Hospital Insular será el centro piloto para formar en este procedimiento a otros profesionales del país. «Nos plantearon esta propuesta el mes pasado, en el marco de la celebración del Simposio Internacional de Cirugía Endovascular en Valladolid. El año que viene, la nueva edición del evento tendrá lugar en Madrid y llevaremos la serie de casos de fístulas arteriovenosas endovasculares», destaca el doctor Betancor. «Nuestro propósito es seguir creciendo, llegar cada vez a más pacientes y ejecutar el procedimiento de una forma más rápida», concluye.