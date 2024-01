La marea solidaria responde al SOS de las playas de Galicia para limpiar la marea de plásticos

La marea solidaria para limpiar las playas de los pellets de plástico que arrojó al mar el buque 'Toconao' hace un mes frente a aguas lusas arrancó el sábado, como regalo del Día de Reyes, y sigue creciendo. Centenares de voluntarios desembarcaron ayer en más de una veintena de playas de la comunidad, desde A Coruña hasta las Rías Baixas, incluidas las islas de Ons y Sálvora, para buscar y recoger con sus propios medios las bolas de cinco milímetros que se esconden entre las arenas y las algas. La Xunta de Galicia anunció ayer que este lunes ampliará efectivos, tras movilizar operarios en Ribeira y Corrubedo.

Un operativo integrado por agentes medioambientales, vigilantes y personal especializado al servicio de la Xunta recorrió este domingo las playas del Parque Natural de Corrubedo para detectar y proceder a la retirada de los pellets plásticos que en las últimas jornadas están llegando a la costa gallega, tanto en sacos como de forma dispersa.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, se acercó ayer para supervisar el dispositivo y desplazarse desde allí hasta a alguno de los arenales afectados. Se retiraron sacos y pellets de las playas de Ladeira, A Lagoa y O Vilar y en los próximos días se continuarán peinando los arenales del parque en la busca de posibles nuevos restos.

En todo caso, la directora xeral aseguró que hasta el momento no hay constancia de que el material vertido haya causado daños sobre la biodiversidad de la zona y aseguró que el personal de su departamento seguirá vigilante para poder anticiparse e intervenir ante cualquier posible incidente en la fauna y flora del parque natural.

El material que está llegando a los arenales gallegos procede del buque mercante 'Tocanao', que perdió 6 contenedores, uno de ellos cargado con sacos de pellets plásticos que ahora las corrientes marinas arrastran a la costa, cuando navegaba por aguas portuguesas.

Paralelamente, centenares de voluntarios decidieron pasar su jornada de asueto agachados y peinando las playas más afectadas a la búsqueda de unas bolas de cinco milímetros de espesor. Hubo voluntarios en más de una veintenta de arenales de Cangas, O Grove, Barbanza, Muros, Noia, Costa da Morte, A Coruña, Arteixo, Oleiros, Valdoviño y Ferrol.

En la playa de O Vilar, en Ribeira, una de las más afectadas por la marea plástica, la convocatoria tuvo una gran respuesta por parte de los voluntarios, que comenzaron las batidas de limpieza en torno al mediodía y finalizaron sobre el final de la tarde, cuando cayó la luz. “Non crin que houbera tanta cousa, pero e que son tan pequeñas que algunhas cólanse polos ocos dos escurridores”, confesaba este domingo incrédula Nuria Gómez, vecina de Ribeira que se acercó a colaborar en las recogidas junto con tres amigas.

Además, a la convocatoria en O Vilar también asistió gente de otros puntos de Galicia. “Somos de Ourense, estábamos al otro lado de la ría, nos hicimos eco del reclamo a través de redes sociales y fuimos allá”, declaraba José Martínez, oriundo de la ciudad de las Burgas, que subraya la dificultad que supone hacer frente a las mareas con la escasez de medios que tiene el voluntariado: “Es un trabajo muy complicado. Tenía que haber una herramienta concreta porque hacemos algo, pero no es lo suficiente”.

Alrededor de 50 personas se acercaron a la playa de Nerga, en Cangas, provistos del material aconsejado por el Club Buceo Rías Baixas y “peinaron” la arena. Aunque se aconsejaba que no fuera mucho, porque es otra forma de dañar el hábitat.

Desde el Buceo Rías Baixas de Aldán se repartió malla para elaborar piezas para tamizar la arena y recoger las pequeñas bolas. Aseguraba el miembro de este club, Manu Millán, que en el norte de Galicia se están utilizando utensilios de doble malla para recoger los microplásticos y también se aconseja no remover mucho la arena. Ayer encontraron 40 bolitas. Millán está convencido de que aparecerán más conforme lleguen las corrientes adecuadas y por eso considera que hay que anticiparse, al tiempo que lamenta que no exista coordinación con las autoridades. ”Nosotros estamos dando malla para que los vecinos construyan herramientas para el cribado y ya aconsejamos que la gente acuda provista de guantes”. No entiende que, otra vez, como pasó con el Prestige o con el COVID, haya tanta desinformación y la poca que haya sea tan contradictoria.

A los que acudían a Nerga a trabajar en la ingrata tarea de recoger plásticos y pellets se les explicaba que el material vertido al mar es “un aditivo utilizado en la fabricación de plásticos, por lo que no es plástico puro en sí. Se trata de una fórmula patentada de la cual no se ha aportado información. Hasta donde se sabe, es un esabilizador UV para hacer los plásticos más resistentes a estas radiaciones”.

Hombres y mujeres, sobre todo de entre 20 y 40 años, fueron los que ayer inspeccionaban y limpiaban playas tan emblemáticas de O Grove como A Lanzada y Raeiros, o Sobre do Pozo, Os Franceses, Mexilloeira y O Carreiro, a los pies del yacimiento arqueológico de Adro Vello.

El mayor número de personas dispuestas a sacrificarse para frenar el avance de los elementos plásticos se encontraba en Area Grande, donde también se había acumulado la mayor cantidad de ‘pellets’.

Casi todos acudieron respondiendo a los llamamientos realizados por diferentes colectivos, como la asociación Amigos da Dorna Meca.

Fue una tarde de concienciación para muchos: “Claro que estas bolas son un problema, pero también lo son esas dos botellas de lejía y esos botes de refrescos que están ahí tirados”, sentenciaba una voluntaria, señalando un montón de basura que ella y otros participantes en esta tarea solidaria habían aprovechado para recoger.

El 18-F enturbia la coordinación de Xunta y Gobierno

Un día después de que los primeros voluntarios comenzaran a tratar de contrarrestar la marea de pellets de plástico que se mezclan ya con la arena y las algas depositadas en la zona intermareal de una gran cantidad de playas gallegas, la Xunta organizaba ayer la primera reunión de seguimiento de la limpieza costera, en coincidencia horaria con el acto de proclamación de Alfonso Rueda como candidato del PPdeG a revalidar la presidencia autonómica.

El conselleiro de Mar, Alfonso Villares y la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que presidieron el encuentro, reiteraron de nuevo ante los medios que la Xunta careció de comunicación oficial por parte del Ejecutivo central del vertido hasta el pasado 3 de enero, cuando en Madrid tenían conocimiento del mismo desde el 20 de diciembre.

La Delegación del Gobierno ofrece una versión diametralmentel opuesta. Defiende que sí se había producido esa comunicación entre el jefe de Salvamento Marítimo de Fisterra y el subdirector de Gardacostas de Galicia el día en que se conocieron los hechos, el 13 de diciembre. Según fuentes del Gobierno autonómico, esa correspondencia se limitó a un mensaje de WhatsApp que rezaba textualmente lo siguiente: “Buenas tardes, muy probable portacontenedores que perdió 6 través de Viana el 8. Estamos en contacto con él”.

La Delegación del Gobierno aseguraba ayer que hubo un segundo aviso a la Xunta el 20 de diciembre, en el que se explicitaba que los pellets estaban llegando a la costa gallega. Y un tercer aviso el 26 de diciembre cuando se supo que los microplásticos habían arribado en el parque natural de Corrubedo. Desde el Ejecutivo central cuestionan la demora de la Xunta, que no activó la fase de emergencia nivel mínimo hasta el 5 de enero.

🚨SOBRE A CHEGADA DE PELLETS DE PLÁSTICO Á COSTA GALEGA:



🟢O 13 DE DECEMBRO, o 112 da Xunta alerta a Salvamento Marítimo da aparición dun saco de pellets na costa. Desde este momento a Xunta é coñecedora da situación xa que o 112 é un servizo da Vicepresidencia Primeira. (1/12) — Pedro Blanco (@blancolobeiras) 7 de enero de 2024

La vicepresidenta tercera del Gobierno estatal y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se puso ayer en contacto con el presidente en funciones de la Xunta para ofrecer medios materiales y humanos para hacer frente a la marea plástica. En respuesta, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, solicitó la apertura de una línea de comunicación directa que permita conocer realmente el alcance del vertido no solo a la Administración autonómica, sino también a la opinión pública. De hecho, el conselleiro de Mar recalcó que se trata de un problema ya de carácter estatal “afectando también a la costa de Asturias y Cantabria”.

En ese marco, el Principado anunció ayer la implementación de un sistema de vigilancia en las principales playas y rías de la región con el objetivo de detectar la llegada de estos microplásticos, que hasta el momento lo han hecho en menor medida que a las costas gallegas. Por su parte, el Gobierno gallego anunció que los trabajos de Tragsa, Gardacostas y agentes medioambientales se intensificarán en los próximos días. Operativos de Tragsa trabajaron en Ribeira y Corrubedo. Paralelamente, diversas muestras de los microplásticos han sido enviadas ya a los laboratorios para ser analizadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica explicó vía nota de prensa que ha ofrecido sus recursos para ayudar a limpiar los arenales, pero antes la Xunta debe activar el nivel de emergencias dos, destinado a emergencias de especial vulnerabilidad. Y debe ser el Ejecutivo de Rueda quien debe expresamente reclamar el despliegue de los medios estatales. Por el momento, la Xunta ha activado la emergencia de nivel 1.

En el lado opuesto del tablero, la oposición siguió este domingo cuestionando el modo de proceder del Ejecutivo en funciones de Alfonso Rueda, al que acusan de mentir y haber actuado solo cuando así lo requirió la presión de la sociedad civil.

Desde Rianxo, Ana Pontón denunció que Galicia no se encuentra solo ante una marea de microplásticos que inunda sus arenales, sino también ante “una nueva marea de mentiras y de ocultación del PPdeG que tenemos que derrotar en las urnas”. Una gestión del vertido tanto desde San Caetano como desde Moncloa, que para la líder del BNG recuerda al modo de actuación de las autoridades tras la catástrofe del Prestige. “Están dejando sola a la gente del mar que está yendo a las playas a limpiar y también a los ayuntamientos que no tienen medios ni recursos”, denunció la candidata nacionalista de cara al próximo 18-F.

Para José Ramón Gómez Besteiro, cabeza de lista del PSdeG en los próximos comicios, la gestión del vertido evoca también la catástrofe del Nunca Máis, pero en su caso, únicamente reprochando la actuación de la Administración autonómica. El lucense acusó a Rueda de haber dejado pasar el problema “cuando fueron advertidos a mediados de diciembre por los vecinos y por el propio Gobierno de España”, actuando únicamente “cuando así lo requirió la presión social”. En este sentido, el diputado en Cortes emplazó al presidente gallego a informar de la composición de estos plásticos para que “todos sepamos a que nos enfrentamos y cuales seran las consecuencias del vertido”.

Finalmente, Marta Lois, candidata de Sumar Galicia, que se desplazó ayer a una de las playas afectadas en Ribeira, denunció que “llevamos un mes con un vertido de pequeños plásticos ante el abandono, la inacción y la falta de transparencia del PPdeG y del señor Rueda, que no activó el plan de contingencia, que es competencia autonómica, hasta hace unos pocos días”.