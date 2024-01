Discrepancias entre los colegios médicos en Canarias por las autobajas

La diversidad de opiniones en torno a la autobaja de tres días anunciada por el Ministerio de Sanidad se debate incluso entre el colectivo al que, en teoría, la medida más beneficia, pues tiene como finalidad descongestionar la atención primaria y las urgencias. Por su parte, Elena Pérez, vocal del Colegio de Médicos de Las Palmas, considera que el simple hecho de que el asunto esté sobre la mesa es un logro, mientras que el presidente del órgano en la provincia occidental, Rodrigo Martín, aboga por estudiar otro tipo de alternativas para reducir la burocracia.

Pérez, quien también ostenta la portavocía de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias (Amapcan), recuerda que este colectivo "lleva años solicitando a través de las reuniones con el Servicio Canario de Salud o con los partidos políticos que esta medida se ponga sobre la mesa y se discuta". A su juicio, crear una baja médica para los tres primeros días de ausencia por enfermedad sin la decisión de un facultativo médico, solo con una declaración responsable, "puede ayudar a descongestionar los servicios de Urgencias, sobre todo, en momentos de picos de infecciones respiratorias".

De manera similar a como ha defendido la cartera de Sanidad, Pérez ve la utilidad de la autobaja, sobre todo, "para patologías benignas, leves o autolimitadas, como puede ser un catarro, una crisis de migraña o una diarrea", es decir, enfermedades que provocan que el trabajador no pueda acudir a su puesto uno o tres días, pero que se pueden resolver sin necesidad del tratamiento de un médico. Esto evitaría, según Pérez, que los pacientes tengan que ir a unos servicios sanitarios, ya de por sí tensionados, a por un justificante a la par que concertar una cita con su facultativo para que le dé la baja. Sin embargo, la medida tendría un coste por trabajador en Canarias de 1.996 euros, según cifran los empresarios isleños.

Ejemplos en Europa

"Esto ya funciona desde hace muchos años en otros países como Reino Unido, Alemania o Suecia", añade. Pérez también señala que con esta iniciativa se fomentan los autocuidados porque el paciente, si por ejemplo tiene un catarro con fiebre y cansancio, puede tomar por sí mismo la decisión de descansar, tomar un analgésico y comprobar su evolución en caso de que necesite o no visitar a su médico. "Si no hay un criterio de gravedad no es necesario que vayan a Urgencias todas las personas jóvenes sin patologías previas, saturando los servicios", remarca Pérez.

Además, la vocal del Colegio de Médicos de Las Palmas reivindica que la función de los sanitarios de Urgencias o atención primaria debe ser valorar a los pacientes cuando así lo necesiten, "no para darles papel, porque al final parecemos los padres de los pacientes".

Sin embargo, Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife considera que se trata de una "ocurrencia" que ni siquiera ha estudiado las consecuencias que puede acarrear. Aunque sí reconoce que si el objetivo es reducir la burocracia en las consultas médicas las autobajas son efectivas, expone, como ejemplo, que "también se puede reducir poniendo un administrativo al lado del médico que haga el papeleo".

Recelos

Martín recuerda que los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han recelado de las autobajas porque se retrasaría la consulta médica. "El debate se ha centrado mucho en las personas que pueden querer aprovecharse de la medida. (...) pero habrá más gente que lo que quisiera es ver a un médico", señala Martín, quien apunta que en el centro del sistema sanitario siempre debe estar el paciente, quien independientemente de una baja, puede necesitar recibir una atención y un diagnóstico.

Además, el presidente del colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife también menciona que "el sistema actual es suficientemente flexible y hay muchas empresas que ya permiten a sus trabajadores que se queden en sus casas sin exigirles que les presente la baja". En este sentido, aporta otros aspectos del mismo asunto que considera que también se deben tener en cuenta, como las valoraciones empresariales. En las Islas, el sector ha estimado que el coste de la autobaja sería de 1.996 euros por cada trabajador. "Además, esos tres días tienen un coste económico para el trabajador y muchos empleados no quieren faltar por ese coste", añade.

Medida precipitada

Sobre el argumento defendido por el Ministerio de Sanidad de que se trata de una vieja reivindicación de los profesionales sanitarios, Martín considera que esa demanda no se basa en pedir autobajas, sino "que disminuya la burocracia" para aquellos sanitarios sobrecargados en atención primaria y en Urgencias. Y, para ello, piensa que la medida del Ministerio de Sanidad, tal y como está planteada, no sería efectiva. "Creo que es precipitada y que no se ha valorado adecuadamente", insiste.

Por ello, Martín celebra que el Ministerio haya dado "marcha atrás" y aplazar la iniciativa para estudiarla con todos los agentes implicados. En concreto, Mónica García, titular de la cartera de Sanidad, anunció durante una entrevista el pasado martes en Antena 3 que cuando se planteó esta iniciativa se pretendía aplicar una acción coyuntural inmediata ante el ascenso de la incidencia de infecciones respiratorias con el fin de descongestionar la atención sanitaria. Sin embargo, ante tan poco margen y tras las críticas recibidas, la ministra defendió que a través del diálogo social conseguirá convencer a los actores implicados de que se trata de una acción idónea para desburocratizar la atención primaria. "Las cosas en Sanidad hay que pensarlas despacio, sin ocurrencias", concluye Martín.