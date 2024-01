Las empresas canarias cifran en 1.996 euros el coste de la autobaja por cada trabajador

“Ocurrencia” o “invento sin base jurídica ni legal”. Esto es lo que opinan desde CEOE Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de la autobaja de tres días que el Ministerio de Sanidad ha propuesto con el fin de descongestionar la atención primaria durante el pico asistencial causado por la gripe A. Las dos patronales isleñas rechazan que el propio trabajador pueda justificar su incapacidad temporal y creen que con la medida, el Gobierno central “se desentiende” y “carga en las espaldas de los empresarios” la “ineficiencia” del sistema sanitario español.

Una alternativa más adecuada a la autobaja, según la consejera regional de Empleo Jéssica de León, sería contar con las mutuas a la hora de prescribir altas y bajas a los trabajadores. Una propuesta que también apoyan las patronales isleñas. “Creo que Canarias está en disposición de que sus mutuas ejerzan esa función”, señaló de León a la par que pidió al Ejecutivo central “mayor claridad” sobre si a los convalecientes se les descontará de su sueldo los tres días que pasen en casa a consecuencia de su incapacidad temporal. “Estamos en una situación de absoluta incertidumbre”, sentenció la consejera.

Hasta ahora, la ley es clara: los tres primeros días de reposo correrán a cuenta del trabajador, mientras que los restantes los pagará la empresa. No obstante, las patronales canarias advierten de que las autobajas tendrán un coste para la mayoría de las empresas del Archipiélago. El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, puntualiza que casi todos los convenios colectivos compensan ya al trabajador “desde el primer día”, con el objetivo de que este no sufra a la vez un problema sanitario y un trastorno financiero. “Hemos hecho un esfuerzo en los últimos años para que en casi todos los sectores sea así”, recalca. En cuanto a las empresas que todavía no tienen esta cobertura, José Cristóbal García, vicepresidente de CCE, recuerda que también hay costes que asumir: “Diga lo que diga el convenio, la empresa siempre debe pagar la Seguridad Social”.

¿Cuánto supondría a una empresa asumir una autobaja de tres días? En Canarias, donde el salario medio se sitúa en los 1.836 euros mensuales, los empresarios cifran el coste de este permiso en 1.996 euros por cada trabajador.

A nivel nacional, con un salario medio de 2.092 euros mensuales, el coste de la autobaja rondaría los 2.274 euros. Estos datos incluirían el esfuerzo que hacen las empresas por compensar a sus trabajadores convalecientes, el pago de la seguridad social así como la pérdida de productividad.

La productividad es precisamente uno de los grandes problemas de la economía canaria, pues las Islas ostentan el nada preciado título de tener la más baja del país. Ya el último Informe Anual del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) reflejaba que si el Archipiélago tuviera la misma productividad que la media nacional en su principal sector –el terciario–, habría aportado en 2022 un total de 10.960 millones de euros más a su Producto Interior Bruto (PIB).

En este sentido, García considera que las autobajas vendrían a empeorar la situación: “Si necesitas contratar a más trabajadores para producir lo mismo, el coste del producto final será mayor y la productividad caerá”. Y esa baja productividad no es un mal menor, ya que provoca que Canarias sea la región española con menor renta per cápita. “Nos parece sonrojante que la UE haya activado por iniciativa propia el aumento de las ayudas a Canarias por haber bajado del 65% de la renta europea”, señala Alfonso.