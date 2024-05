Un Guaguas que marca época

El Guaguas paseó con orgullo el trofeo de la Superliga Masculina de voleibol, el título que pone la guinda a la mejor temporada de toda la historia de la entidad amarilla. La escuadra grancanaria ha levantado, además, la Copa Ibérica, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Por si fuera poco, los de Sergio Miguel Camarero se quedaban a un set de oro de acceder a las semifinales de la Champions League, alcanzando cotas a las que nunca llegó un equipo español bajo el nuevo formato del máximo torneo continental de clubes.

En Soria, Jorge Almansa, el gran capitán de los amarillos, levantaba el pasado sábado la tercera Superliga del equipo desde su refundación. Nada más y nada menos que tres entorchados en cuatro años. Un registro que evidencia la hegemonía de los isleños en el voleibol masculino nacional, donde finalizaba en la quinta plaza final.

La piel de toro se le queda pequeña al Guaguas. Para Juan Ruiz, presidente de la entidad, Europa ha dejado de ser un reto inalcanzable para convertirse en un objetivo ambicioso, después de demostrar que con un presupuesto algo superior al millón y medio de euros ha sido capaz de tutear a los grandes trasatlánticos europeos, con presupuestos que hasta cuadruplican el de los grancanarios.

Esfuerzo extra por Europa

El máximo dirigente del club grancanario aprovechó el paseíllo institucional para festejar el título liguero para «pedir un esfuerzo a las instituciones y a las empresas particulares para contar con un presupuesto algo mayor la próxima temporada e intentar competir en condiciones semejantes a las de nuestros rivales en la Champions, aunque está claro que no podemos de momento alcanzar los presupuestos de algunos adversarios que rondan entre los tres y los siete millones».

Para Sergio Miguel Camarero, entrenador del Guaguas, este título de la Superliga «era vital para sellar este año maravilloso que llevamos, donde los jugadores dieron la talla para conseguir tantos éxitos». La leyenda amarilla lo tiene claro, si le dejan elegir se queda «con Europa», porque es «otro nivel». «La Champions te permite medirte con los mejores, parecía algo inalcanzable y nos hemos dado cuenta de que no es así, de que tuvimos las semifinales al alcance de la mano», explicaba.

Tres Superligas en cuatro años

Curtido en mil batallas y pieza clave en este Guaguas, su capitán, Jorge Almansa, califica el año como «increíble». El receptor cartagenero reconoce que al abandonar el Almería hace cuatro temporadas para fichar por los amarillos venía «con la intención de ganar títulos, pero desde que llegué no solo he ganado muchos títulos, sino que ya me siento un grancanario más». «El ganar tres de las cuatro últimas Superligas no resulta fácil y creo que todos tenemos que valorarlo en su justa medida» apuntaba el capi.

Para el flamante MVP del torneo liguero, Io De Amo, el hacer pleno de victorias en la competición española, «conlleva muchísimo trabajo detrás que no se ve, las horas de entrenamiento, los viajes o competir al máximo nivel en Europa cada semana». En cuanto a su reconocimiento individual , tiene claro que «cuando lo recibe un colocador es porque todo el equipo ha funcionado». «Todos hemos estado enchufados, porque al final el mío no es el puesto más visible a la hora de finalizar los puntos».

