Una tinerfeña lleva al Constitucional la discriminación de la mujer en la Iglesia

Una tinerfeña ha conseguido que el máximo órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna española revise la discriminación de la mujer en las asociaciones de la Iglesia católica española. El Tribunal Constitucional (TC) acaba de admitir a trámite el recurso de amparo que presentó María Teresita Laborda, una isleña que lleva 16 años luchando para que la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna acepte la incorporación de las mujeres en esta institución dependiente del Obispado de Tenerife, lo que prohíbe en sus estatutos.

La aceptación del recurso ya supone de por sí un hecho de enorme trascendencia pues la investigación que se abre ahora no se limitará al caso particular de esta mujer que quiere ser esclava de este Cristo venerado en Tenerife. El proceso puede afectar al resto de congregaciones religiosas –no solo católicas– de España que vetan la presencia femenina, en contra del derecho constitucional a la igualdad y la no discriminación por razones de sexo.

Interés general