Eva Villaver: «Cualquiera que piense en espacio o en astrofísica tiene de referencia a las Islas»

¿Cómo diría que se fraguó su amor por el cosmos?

Creo que cualquier persona que tiene acceso a un cielo oscuro acaba enamorándose del cielo. Es intrínseco al ser humano de algún modo, empezar a hacerse preguntas. En Canarias tenéis un cielo único y quizás haya tanta astrofísica por el fácil acceso que tenéis a ello.

¿Es el cielo lo que llamó su atención para decidir realizar parte de su carrera en Canarias?

Sí, yo me vine aquí precisamente por eso. En ese momento la carrera de Física obligaba a cursar una especialidad de dos años y Canarias era el único lugar donde se hacía la especialidad de Astrofísica que, además, tenía mucho prestigio. Me vine aquí a acabar la carrera de Física y luego me quedé haciendo el doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias.

¿Cómo recuerda la experiencia vivida durante sus años en Canarias?

Fue maravillosa. Un sueño hecho realidad. Estaba estudiando lo que me apasiona y, además, tuve la suerte de que me concedieran una beca de verano aquí en el IAC. Nada más licenciarme pude poner las manos en datos directos tomados desde el telescopio. También tuve la suerte de que me dieron una beca de astrónomo de residente, con lo cual pude hacer aquí el doctorado. Era un sueño, porque había pocas becas y éramos muchos los que las pedíamos.

¿Siempre tuvo claro que se quería dedicarse a la astrofísica?

Tenía claro que quería ser física. Que la Física era la ciencia que respondía preguntas. Y luego lo de astrofísica vino cuando tuve que elegir la especialidad, vi las opciones que había en Canarias y no me lo pensé dos veces.

Como investigadora ha tocado varios palos dentro de la astrofísica. Nebulosas, estrellas, la luna…pero, ¿qué es lo que más le fascina sobre el universo?

Yo sigo manteniendo un pie siempre en el estudio de las estrellas. Al final todo se reduce a ellas. Las galaxias son conjuntos de estrellas y el estudio de los planetas no se puede hacer sin conocer la estrella en torno a la cual orbitan. Prácticamente todo lo que he hecho tiene una componente estelar, incluso el estudio de las nebulosas. Al final también he acabado estudiando cómo la estrella pierde la masa para que se forme la nebulosa o qué masas tienen esas estrellas centrales. Entonces siempre, aunque haya tocado muchos palos, todo gira en torno a la estrella.

¿Y por qué la estrella?

Pues... no sabría decirte por qué. Quizás sea porque es la pieza básica del puzzle. O quizás es fruto de la casualidad. En la beca de verano empecé estudiando y acabé haciendo la tesis de las nebulosas planetarias. Y no puedes entender la nebulosa sin entender el proceso por el cual ha atravesado su estrella. Entonces al final todo ha ido derivando en estudiar cosas relacionadas.

En su interés por las estrellas ha llegado a conocerlas bastante, ¿cómo diría que es la vida de una estrella?

La vida de una estrella es una batalla continua contra la gravedad. Cuando se agota un combustible, que es lo que la mantiene estable, pasa a quemar el siguiente. Son reacciones termonucleares en el núcleo. En definitiva, todos los procesos por los que atraviesa la vida de una estrella son, básicamente, cambios de combustible en su interior que hacen que la estrella se reajuste al nuevo equilibrio hasta que no puede quemar nada. Las estrellas pequeñas, las de baja masa, acaban inyectando la envoltura y se van enfriando poco a poco.

Parte de su estudio también relaciona esa evolución estelar con los planetas que las orbitan. ¿Cómo nos afecta la evolución que está sufriendo el Sol?

Es un proceso largo. Ahora el Sol está más o menos a la mitad de su vida con el combustible actual. En un tiempo, empezará a aumentar la energía que emite por segundo hacia longitudes de onda más largas. Eso tendrá un efecto importante en nuestro planeta porque, obviamente, de la cantidad de energía solar que recibe la Tierra depende todo el sistema terrestre. Si esta aumenta, se modificarán probablemente las condiciones de la atmósfera. Para ese entonces también esperamos que la órbita del planeta cambie. Sucederá porque su órbita estará sometida a fuerzas de marea con la estrella que se habrá convertido en una gigante roja, con lo cual, la órbita terrestre se irá hacia adentro o hacia afuera. Eso dependerá de una batalla de fuerzas. La órbita irá hacia dentro si ganan las mareas, pero tenderá hacia el exterior si el viento solar tiene mayor empuje. Pase lo que pase, eventualmente, La Tierra acabará en el interior del Sol.

¿Por un agujero negro?

No, el Sol como es una estrella pequeña de baja masa no acabará siendo un agujero negro sino como enana blanca. Pero engullirá a la Tierra durante su etapa de gigante roja. En ese momento tendrá cientos de veces el radio del Sol y será tan grande que engullirá la órbita de Mercurio.

¿Cómo una astrofísica amante de las estrellas pasa de mirar a través del telescopio a formar parte de organizaciones cuyo principal objetivo es, de alguna manera, la exploración espacial?

Cuando acabé el doctorado hice lo que la mayor parte de los investigadores hacemos: coger un contrato postdoctoral. Me fui a Estados Unidos al Instituto Científico del Hubble. Allí estuve como postdoc un par de años. Después conseguí una plaza de plantilla de la Agencia Espacial Europea (ESA), donde estuve unos años hasta que conseguí un contrato Ramon y Cajal con el que pude volver a España. Así estuve en la Universidad Autónoma de Madrid dando clases durante 10 años y luego me fui al Centro de Astrobiología dependiente tanto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hace poco me incorporé como profesora de investigación al Instituto de Astrofísica de Canarias. Pero apenas dos meses después, me llamaron de la recién creada Agencia Espacial Española. Y, sinceramente, es un proyecto tan bonito y un reto tan necesario para España el hecho de tener nuestra propia agencia espacial, que cuando me propusieron no pude decir que no.

Ha defendido en diversas ocasiones de que la Agencia Espacial Española debe aspirar a conseguir un renombre similar al de la ESA o la NASA, ¿cómo se logra este hito?

Lo que mucha gente no sabe es que en España se hacen muchas cosas en espacio. A lo mejor la gente piensa que al crear una Agencia Espacial se están empezando a hacer cosas y no es así; se llevan haciendo muchas cosas y muy bien durante muchos años. Hay equipos españoles que han trabajado en Hubble, en James Webb y en prácticamente todas las misiones a cometas, hay equipos españoles en el IAC, en el Instituto Astrofísico de Andalucía (IAA), en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC) y en las universidades de toda España. Tenemos científicos y científicas que trabajan en las misiones; ingenieros e ingenieras que trabajan en desarrollo tecnológico; estaciones de seguimiento de satélites en suelo español y en los observatorios del Teide hay telescopios de seguimiento de satélites y de basura espacial. Hay muchísimas actividades en el sector espacial y hay mucha industria también. El reto de la Agencia, y en particular mi dirección, es que la gente conozca estos hitos y esté orgulloso de ello. Pensamos que casi todo se hace fuera y no es así. Es un poco cambiar esa perspectiva, informar y que la gente sepa lo que se hace y que esté orgullosa. Hay estaciones meteorológicas en Marte que están hechas completamente por equipos españoles. Tenemos un astronauta de la ESA entrenando y un astronauta de reserva

¿Qué papel puede jugar Canarias en este sector espacial en ciernes?

Yo creo que Canarias ya juega un papel fundamental. Es la sede del Instituto de Astrofísica de Canarias, gestiona dos observatorios que están entre los más importantes del mundo y en La Palma se encuentra el telescopio óptico más grande del mundo, el Gran Telescopio de Canarias. Cualquiera que piense en espacio o en astrofísica en el mundo tiene como referencia a las Islas.

¿Qué cree que ha supuesto el lanzamiento existoso del satélite canario Alisio-1 para España y la Agencia?

Pues un satélite hecho aquí que funciona tan bien y con esa calidad de imagen, es magnífico. Es algo de lo que estar muy orgullosos, como canarios y como españoles. Es importante recordar que el sector del espacio no sólo mira hacia las estrellas, también hay una tarea muy importante que es la observación de la Tierra. La observación de la Tierra, es fundamental para enfrentarnos a los retos más importantes que tenemos a día de hoy, que es el cambio climático. En Canarias se conoce muy bien su importancia porque la gestión de los incendios o la del volcán ha sido más sencilla desde el espacio.

Como ha dicho el principal reto de la Oficina de Espacio y Sociedad es divulgar el espacio a la sociedad, ¿tiene también algún tipo de interés en despertar las vocaciones científicas en los más pequeños, especialmente en las niñas?

Algo que repite en todo el sector espacial es que hay falta mano de obra. Es un sector que prácticamente no tiene paro. Por eso creo que ayudar a que haya más personas que acaben estudiando ese tipo de carreras es necesario. Uno se puede pensar que en espacio solo hay cabida para ingenieros o físicas, pero no. Son sectores que dan cabida a todo tipo de profesiones, incluyeno abogados, economistas e incluso gestores. De ahí que confíe en que si se conoce más el espacio, se pueden atraer más vocaciones hacia el sector. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las profesiones técnicas en general son las mejor pagadas y si queremos acabar con la brecha salarial de género también tenemos que fomentar las carreras femeninas. Todavía las mujeres son reacias a estudiar carreras de ciencias y hay muchos factores que no ayudan a ello, pero intentar cambiarlo es otro de los mandatos de la dirección.

¿Preocupa que las mujeres no seleccionen esas carreras?

Pues sí. Primero porque hay que entenderlo como un problema de la sociedad ¿Qué está haciendo la sociedad que hace que las niñas ya a temprana edad piensen que ellas no están cualificadas para este tipo de profesiones? Estamos lanzando mensajes muy dañinos a estas niñas. Otra cosa es que se piense que pueden hacerlo pero elijan no hacerlo. Cuando no es así, cuando ellas mismas se piensan que no valen, a pesar de la que la evidencia indique que da igual, entonces tenemos que hacer algo como sociedad para corregirlo. Por eso debemos, hacer todo lo que podamos desde lo individual y desde lo colectivo para cambiarlo. Yo llevo mucho tiempo trabajando en ello desde la divulgación, pero ahora soy responsable de una dirección pública con un mandato claro. La solución no viene solo de una actividad, viene de trabajo en equipo y de también la colaboración de los hombres, porque esto no es un problema solo de las mujeres.

En la Oficina que dirige ¿hay algunas alguna acción que le haga ilusión empezar?

Lo más bonito de todo esto es arrancar la Oficina. Estamos en el proceso de arrancarlo desde cero y no es un proceso sencillo, y no es de un día para otro.

¿Qué hito de la astrofísica le gustaría presenciar en los próximos años?

Me gustaría que encontremos un planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol y que podamos medir la composición química de su atmósfera. Que entendamos qué es la materia oscura y la energía oscura. Que pongamos los pies de nuevo en la Luna.

Ya que menciona la Luna, ha escrito un libro precisamente sobre nuestro satélite, ¿qué le llevó a elegirlo?

Elegi la Luna porque es un vehículo fascinante para tratar todos los temas: la cultura tradicional, las artes, la mitología, la historia... E intentar acercar a la gente a la ciencia a través de historias. La astrofísica puede inspirar para despertar vocaciones científicas.