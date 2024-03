Eva Aurín: «La tecnología permite ir hacia una medicina más personalizada»

¿Cómo está cambiando la digitalización el sector de la salud?

La digitalización en el sector de la salud está impactando de una forma muy importante, ya que facilita la mejora de los procesos clínicos. Es una herramienta que ayuda a que sean más eficientes. Además, está mejorando la experiencia de los pacientes y de los profesionales. Un ejemplo lo pone la telemedicina, que permite que los pacientes puedan ser atendidos en sus domicilios y que no se tengan que desplazar si no es necesario. A esto se suma el hecho de poder tener las historias clínicas informatizadas, lo que ayuda a prevenir algunas situaciones de los pacientes al disponer de toda su información en tiempo real. También permite que podamos tener dispositivos conectados. De hecho, hay muchísimos wearables o accesorios tecnológicos visibles. Nosotros contamos con un reloj inteligente, que se llama Reloj TeCuida, y toda esta información, al estar digitalizada, la podemos enviar a la historia clínica. Lo cierto es que podemos ir hacia una medicina más personalizada, ya que al manejar más datos y herramientas –historia clínica virtual, dispositivos IoT y el lugar de residencia digitalizados– es posible tratar a una persona de forma única.

¿Cree que las tecnologías aplicadas a este campo ayudan a sostener el sistema sanitario?

Siempre digo que la tecnología es un recurso habilitador, es decir, ayuda, pero no soluciona. Lo primero que hay que hacer es detectar los procesos que no funcionan, analizarlos, conocer cuáles son los problemas y valorar si la tecnología puede ayudar a mejorarlos. Ahora bien, estamos ante una herramienta que no actúa como una solución per sé.

¿Cómo han revolucionado los tratamientos la realidad virtual y la inteligencia artificial?

La realidad virtual está más avanzada porque lleva más tiempo de recorrido y la inteligencia artificial se está iniciando en el sector de la salud. La primera ya ha dado muy buenos resultados y podemos citar varios ejemplos. Cuando era responsable de Innovación en el Hospital Vall d’Hebron vi que muchos niños lo pasaban muy mal a la hora de hacerles una extracción de sangre. A algunos, incluso, había que sedarlos. Sin embargo, al ponerles unas gafas de realidad virtual, se metían en un entorno totalmente inmersivo y no era necesario aplicar sedación. También se está utilizando esta tecnología en rehabilitación, tanto cognitiva como física, lo que también permite realizar tratamientos a distancia. Otras de las aplicaciones se centran en el abordaje de las fobias y del trastorno de la hiperactividad. Con la inteligencia artificial, en cambio, estamos empezando. No obstante, se está comprobando que al poder analizar tantos datos y detectar patrones se están desarrollando herramientas de ayuda al diagnóstico. Sabemos que no diagnosticará nunca por sí misma, pero ayuda a los profesionales. Ya hay estudios publicados que demuestran que ayuda a diagnosticar cáncer de pulmón. También está contribuyendo a detectar el deterioro cognitivo a través de una prueba de voz que analiza los biomarcadores de la misma.

«La inteligencia artificial no diagnosticará por sí misma, pero ayudará a los profesionales»

A raíz de la pandemia de coronavirus empezaron a potenciarse las teleconsultas y la atención telefónica. ¿Considera que este modelo asistencial ha llegado para quedarse?

Sí, pero ahora se está valorando cada caso. En realidad, está funcionando muy bien el modelo híbrido, ya que no todas las consultas tienen que hacerse a distancia ni todas presenciales. La telemedicina existe desde hace mucho tiempo. Estábamos intentando introducirla, pero no encontrábamos el momento adecuado porque ni los profesionales ni los pacientes estaban preparados. Sin duda, la pandemia ayudó a potenciarla.

¿Qué herramientas se ofrecen desde Telefónica para mejorar la asistencia a los pacientes?

Tenemos bastantes y están englobadas en tres bloques principales. El primero trata de mejorar la experiencia del paciente y del profesional, algo que es muy importante para ambos. El segundo se centra en la mejora de todos los procesos, ya que muchos son ineficientes. Hay tareas que se pueden automatizar para liberar al personal y estamos analizando cuáles son para proporcionar herramientas que les ayuden. Nosotros contamos con un sistema de trazabilidad del paciente dentro del proceso quirúrgico, que se está utilizando en diferentes hospitales. Un caso de éxito lo encontramos en el Hospital Vall d’Hebron. Lo que se hizo fue poner en marcha este sistema en las diferentes fases de las cirugías y ver en cada momento dónde se encontraba el paciente. Midiendo todos los tiempos de las fases se detectaron cuellos de botella y se pudo optimizar el proceso en un 12%, lo que se tradujo en una reducción de un 50% de las listas de espera en cirugía. El último bloque está enfocado en el uso y la explotación de los datos, pues consideramos que tiene que haber herramientas que ayuden a los profesionales y a los gestores a manejar la información y a garantizar la seguridad. Actualmente, nosotros contamos con una solución que ayuda a predecir la presión de Urgencias a siete días vista a través del análisis de datos. Esto ayuda a que los sanitarios se preparen cuando va a haber un pico asistencial.

¿Qué aspectos se tienen en cuenta a la hora de apostar por estas innovaciones tan importantes?

Hay muchísimas innovaciones potentes, por lo que es muy importante analizar el valor que aportan, garantizar que realmente cubren una necesidad y contar con el aval de profesionales del sector.

«Contamos con soluciones que están enfocadas en la educación de los pacientes»

¿Cómo logran no desnaturalizar la atención?

Siempre buscamos la humanización. Para nosotros es muy importante que exista un equilibrio y que se haga uso de las herramientas cuando realmente sea necesario. También es fundamental implicar a los usuarios, pues las soluciones se tienen que desarrollar con quienes las van a utilizar.

¿La compañía cuenta con planes de formación sanitaria para prestar servicios de este tipo?

Una parte de la compañía, Telefónica Educación Digital, puede preparar esta clase de materiales. Además, contamos con soluciones que están enfocadas en la educación de los pacientes y en ayudar a formar a los profesionales. Tenemos contenidos que ya se han hecho con hospitales y con la National Health Service –NHS- de Gran Bretaña.

¿Qué retos se marcan de cara al futuro?

Por un lado, seguir potenciando la inteligencia artificial. Por otro, continuar descongestionando los hospitales con herramientas que ayuden a hacer este proceso remoto y a poder enviar al paciente a su domicilio lo antes posible. Además, queremos optimizar aún más los procedimientos, automatizar aquellos que sean necesarios, hacer los hospitales más inteligentes y empoderar más a los pacientes para ir hacia una medicina más preventiva y no tan reactiva.

En febrero estuvo presente en el encuentro Ágora Telefónica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué valoración realiza del evento?

Fue muy interesante, ya que los interlocutores eran de gran nivel y además estuvo presente la consejera de Sanidad. Durante la cita, se puso de relieve que el sistema se encuentra en un momento muy complicado, por lo que hay que valorar las acciones que se pueden emprender desde las empresas y las instituciones, así como las aportaciones que pueden realizar los pacientes para avanzar hacia la medicina del futuro.