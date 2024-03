Canarias ya aplica la mayoría de los cambios que propone la nueva EBAU

La implantación de un único prototipo de ejercicio para cada una de las asignaturas, dejando abierta la posibilidad de elegir entre varias preguntas, o la penalización de las faltas de ortografía, son algunos de los cambios que contempla el borrador de la futura EBAU -Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad-, que se prevé poner en marcha en 2025. Un nuevo modelo de acceso a la formación superior que apenas afectará a Canarias, ya que la mayoría de las acciones propuestas ya se aplican desde hace años, tal y como argumentan David Sánchez, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Nicanor Guerra, director de Acceso, tras analizar la propuesta que comenzará a debatir el Estado y las comunidades autónomas este jueves, 21 de marzo.

«A grandes rasgos, el borrador de la nueva EBAU no se desvía mucho del modelo que ya se aplica en Canarias desde hace años», indica el responsable de Acceso de la ULPGC haciendo hincapié en una de las medidas más comentadas, la del ejercicio único. «Desde hace unos años, en nuestra comunidad autónoma ya se viene haciendo, el alumnado tiene un modelo único de examen y la optatividad está dentro de cada pregunta».

Guerra apunta que las opciones A y B de examen ya no existen en Canarias desde hace varios años, a diferencia de otras comunidades que la mantienen, de ahí la reforma que recoge el borrador del Real Decreto que regulará la nueva EBAU. «En Península hay universidades públicas que siguen manteniendo el formato cerrado de dos exámenes, opción A y B, para que el alumno elija una. Nosotros ya dejamos ese sistema atrás, y la optatividad está dentro de cada pregunta. Es decir, es un examen único, todos tienen las mismas preguntas, sólo que dentro de cada una tienes opcionalidad».

Lengua Castellana

Respecto a que las faltas de ortografía y gramaticales restarán como mínimo un 10% a la nota final de cada prueba, desde la ULPGC recuerdan que ya en Canarias se penalizan las faltas, aunque sólo en el ejercicio de Lengua Castellana y Literatura. «Las faltas de ortografía ya se penalizan en los exámenes de Lengua, el modelo que aplicamos en Canarias es que las tres primeras faltas no penalizaban y a partir de la tercera restaba una décima. A partir de la nueva redacción, esto se aplicará en exámenes que requieran textos como puede ser también Filosofía o Historia».

En estudiantes con necesidades específicas de apoyo, por ejemplo en el caso de dislexia, en Canarias no se penalizan las faltas de ortografía, mientras que en otras comunidades penalizan la mitad, y en otras un tercio. «Nosotros tomamos la decisión en su día de no penalizar las faltas de ortografía a los alumnos con dislexia y seguirá vigente porque la redacción del borrador no cierra esas excepciones para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo», apuntó David Sánchez.

Fase opcional

Otra de las novedades que presenta el borrador es que el alumnado se podrá presentar a tres materias en la fase opcional y a un idioma. Algo que tampoco dista mucho de lo que ya se viene realizando en la EBAU en Canarias, donde la fase de opción tiene un máximo de cuatro asignaturas, pero una de ellas puede ser un idioma. «No obstante esto es anecdótico, porque el año pasado, por ejemplo, unos 150 alumnos solicitaron los cuatro exámenes de la fase optativa, pero sólo lo realizaron ocho estudiantes. En la práctica, el 99% de los alumnos se presentan a tres como mucho».

Tanto David Sánchez como Nicanor Guerra valoran como muy positivo que se siga manteniendo en 90 minutos la duración de los exámenes, tal y como solicitó en su momento la CRUE, frente a la propuesta inicial del Ministerio de 105 minutos. Tampoco afectarán los cambios en el sistema de reclamación de las calificaciones, ya que el modelo canario se ajusta al que recoge la futura EBAU. «Desde hace varios años la reclamación es única, se revisa el examen que no tenga errores materiales, si los hubieras se subsana íntegramente y luego se procede a la segunda corrección que está pidiendo el alumno y la nota final es el promedio. Pero sólo hay un formato de reclamación».

También el modelo canario se adapta a la flexibilidad que impone la futura EBAU respecto al origen del estudiantado, sea de bachillerato o de ciclos formativos. «La flexibilidad que tiene nuestro alumnado para presentarse a cualquier materia, venga de ciclo formativo o venga de bachillerato es la máxima. Un alumno de FP puede presentarse a Lengua Castellana, Historia de España o Filosofía, porque antes en la fase de opción en un principio se limitaba solo a las materias optativas de bachillerato, y un alumno de ciclo formativo no podía hacer esas materias para luego aplicarle la ponderación. Nosotros ya lo venimos permitiendo desde hace años para que estén en igualdad de condiciones», apuntó el director de Acceso de la ULPGC. «Prácticamente no tenemos que modificar nada, serán cambios minúsculos sin trascendencia», concluyó.

Homogenización estatal

Por su parte, el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, señaló que se está analizando cada una de las propuestas del nuevo borrador de la EBAU, que recibieron la pasada semana y que se debatirán en la primera reunión nacional que se celebrará el jueves. «No lo hemos analizado en profundidad, pero en este nuevo borrador se tiende un poco a homogeneizar más la prueba de acceso a la Universidad en toda España y a que no hayan grandes diferencias entre los distintos territorios», indicó Cabrera.

El viceconsejero avanzó que es prematuro hablar de cambios porque el borrador necesita un periodo de trabajo y de análisis por parte de todas las comunidades autónomas. «Se está hablando de la EBAU de 2025, cuando nosotros estamos trabajando en la del 2024», que se celebrará, en convocatoria ordinaria, los días 5, 6, 7 y 8 de junio; mientras que la convocatoria extraordinaria será el 3, 4 y 5 de julio de 2024. «El único cambio para la prueba de acceso de este año es que el alumnado podrá elegir ente Historia de España e Historia de la Filosofía. Por lo demás, se mantiene muy similar a las ediciones anteriores», subrayó.