Más de un centenar de médicos fijos reiteran su derecho a un concurso de traslados

Beatriz Vanessa Díaz González sacó su plaza fija como médica de familia en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2007 convocada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Le asignaron en Fuerteventura, pero había ejercido durante años de forma temporal en distintos centros de salud de Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces, no ha podido elegir un nuevo destino y ejerce en comisión de servicios en la ciudad capitalina, pues el último concurso de traslado celebrado en el Archipiélago data de abril de 2008, para el personal que había obtenido plaza en la OPE anterior.

La ausencia de un concurso de traslados ha llevado a más de 120 pediatras de Atención Primaria y Medicina Familiar a constituir una plataforma en diciembre de 2022, a raíz del proceso de estabilización de parte del personal temporal en este sector, porque entienden que tendrán derecho a mejores plazas sin dar opción a quienes son fijos a mejorar el destino.

"Por ejemplo, como se ha hecho en Andalucía. Allí se han realizado con periodicidad las convocatorias de sus concursos de traslados y ha sido convocado este año un concurso de traslados con el 100% de las plazas y de manera previa a la estabilización, porque entienden que los médicos fijos tienen derecho a elegir su destino deseado. En Canarias es el único sitio en el que se quiere hacer así", explica Díaz, portavoz de la denominada Plataforma de Afectados por la No Convocatoria del Concurso de Traslados de los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria de Canarias.

Discriminación

En este sentido, Díaz aclara que la plataforma no está en contra del proceso de estabilización, todo lo contrario, pues da respuesta al abuso de la temporalidad en el empleo público, reconocida por una una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de abril de 2020. Sus críticas van dirigidas a la Consejería de Sanidad porque estima que existe discriminación a quienes superaron la oposición de la convocatoria de 2007 frente a quienes aún no han obtenido la condición de personal estatutario fijo.

Díaz explica que de no haber pasado la OPE convocada en 2007 estaría en una situación similar a la de quienes realizarán el proceso de estabilización y, de no convocarse un concurso de traslados, se estaría perjudicando a quienes sí aprobaron. “Hay personas que suspendieron el examen, que ni siquiera han pasado a la siguiente fase y esto les dará mejores plazas que a los médicos fijos, a quienes aprobaron. Es el mundo al revés”.

Respuesta de Sanidad

Al respecto, Díaz recuerda que nunca ha obtenido respuesta alguna del Servicio Canario de Salud a pesar de sus requerimientos. Sí pudo reunirse con la consejera de Sanidad, Esther Monzón, quien le trasladó que "no había tiempo y que era algo heredado". Pero a su juicio, la celebración de un concurso de traslados, que no requiere examen, tan solo la baremación de méritos, "no tiene por qué retrasar el proceso de estabilización".

"Ser fijo es una cosa, pero una plaza específica hay que ganársela. Nosotros no hemos tenido la posibilidad de participar en un concurso de traslados y solicitamos que se celebre previo a la OPE de estabilización con el 100% de las plazas, puesto que los principios de igualdad, mérito y capacidad no solo operan en el acceso a la función pública, sino también entre los que ya han accedido a la administración. En definitiva, tenemos más mérito y capacidad acreditados", especifica Díaz.

Recurso en los tribunales

Además, la plataforma también critica que el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) tuviera especial interés en que no se celebrara un concurso de traslados previo a la OPE de estabilización y el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas apoyara dicha reivindicación. "¿Por qué para beneficiar a un colectivo hay que perjudicar a otro?", pregunta Díaz. Por todo ello, la plataforma acudió a los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo.

"Lo más triste, es que muchos de nosotros queremos quedarnos en la comisión de servicio que ocupamos, ni siquiera ocuparíamos las plazas que pretenden estabilizar", lamenta Díaz, que a su vez recuerda que "los concursos de traslados deben celebrarse con cierta periodicidad, con la recomendación de que sea cada dos años. En otras categorías sanitarias sí se han celebrado concurso de traslados, como en enfermería, pero los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria ¿por qué no?", cuestiona.