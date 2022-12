El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) anunció, a través de un comunicado oficial, que tras evaluar los avances desarrollados durante la última Mesa Sectorial del pasado 12 de diciembre, el comité de huelga ha decidido, en acuerdo mayoritario, desconvocar la huelga indefinida cuyo preaviso se comunicó el 18 de noviembre y que tenía previsto reanudarse este jueves.

La decisión fue tomada tras el balance de los objetivos conseguidos realizado por la Mesa de Confluencia entre los que destacan la anulación de la OPE 2019, la transformación en nombramiento de interinos de la totalidad de los contratos eventuales abusivos; formar parte de las plataformas de presión para conseguir una OPE extraordinaria de carácter excepcional y llegar a la identificación de las plazas para su inclusión en la convocatoria extraordinaria, a pesar de no querer mantener una línea de trabajo por parte del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo.

Otros objetivos

Otros planteamientos logrados han sido la inclusión de las plazas en los procesos de consolidación de las trabajadoras que tuvieron interrupción de continuidad laboral por la maternidad, evitar el concurso de traslados en este proceso extraordinario para evitar la pérdida de plazas para la consolidación de los médicos en abuso, y por último, a pesar de no tener presencia en la Mesa Sectorial, se ha conseguido aportar tanto a través de la Administración (Directora del SCS) como de los diferentes sindicatos que la conforman, las propuestas avaladas con informes referidos tanto al número de plazas que era necesario identificar y ofertar, como de los criterios que debieran regir los baremos.

En la última reunión de la Mesa Sectoral, finalmente se incorporó una de las últimas propuestas realizadas desde Semca como que la fecha de corte para poder hacer efectiva la puntuación de los diferentes apartados de los baremos, sea la de la futura publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de canarias (BOC), lo que supone sumar como mínimo un año más a los servicios prestados que si los contáramos desde la publicación de la ley que era lo que estaba previsto previamente.

Desde el sindicato afirman que esto no significa que estén de acuerdo con la baremación tal y como está propuesta, ya que creen que es mejorable, por lo que siguen intentando que se incorporen mejoras. No obstante, en el escenario actual, teniendo en cuenta la consecución de la mayoría de los objetivos propuestos, no consideran que exista suficiente justificación para continuar con una huelga indefinida.