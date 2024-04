Samu Carmona avisa en HPS: «Voy a ganar el cinturón Mundial»

El boxeador grancanario Samuel Carmona está sobradamente preparado para hacer historia y abrazar la gloria. El título del campeonato Mundial Profesional IBA en el peso mosca se pondrá en juego el próximo domingo, 14 de abril, en Tashkent (Uzbekistán) ante el local Hasanboy Dusmatov.

El púgil grancanario, que conquistó recientemente el cinturón europeo del EBU Silver ante su paisano Aramis Torres, afrontará su segunda oportunidad de tocar el cielo con las manos en una pelea profesional que ha despertado una expectación inusitada.

Y para confirmar que “El Infierno” está en el camino adecuado, las instalaciones de HPS acogieron las preceptivas pruebas médicas que confirman su gran estado de forma. A Carmona se le realizó una resonancia cerebral completa para descartar cualquier tipo de afectación neurológica que interfiera en la práctica deportiva del boxeo, una analítica completa para medir los parámetros en la sangre, tales como el sistema inmunitario, función renal, hepática y pulmonar. Y, por último, un examen neurológico para valorar las funciones superiores corticales, campo visual, pares craneales, motilidad y sensibilidad.

“Para este tipo de campeonatos, es necesario que el deportista presente unas condiciones médicas óptimas, en aras de cumplir con la legislación vigente. El examen neurológico exhaustivo y las pruebas complementarias nos permiten asegurar que el deportista se encuentra en unas condiciones ideales para disputar la pelea”, explicó el doctor Kevin Armas, encargado de supervisar el paso de Carmona por HPS.

Samuel Carmona, que cuenta con un palmarés de 10 victorias y tan solo una derrota se ha convertido, por méritos propios, en una de las grandes sensaciones del boxeo nacional en los últimos años. El deportista nacido en Las Palmas de Gran Canaria se mostró encantado de ratificar su gran momento físico en HPS: “No es la primera vez que visito HPS y siempre me han tratado de maravilla en lo personal y en lo profesional y esta vez no iba a ser diferente. Son el hospital de confianza y estoy muy contento con el trato recibido por todos, especialmente por el doctor Kevin Armas y Eva Molina, directora Comercial, de Marketing y Comunicación de HPS y gerente de Kala by HPS. Siempre recibo las mayores facilidades y la calma necesaria. A eso se le llama estar en la mejor compañía”, señaló.

Samuel Carmona aspira a coronarse campeón del Mundo Profesional IBA. / La Provincia

Por su parte, el reconocido entrenador grancanario, Carlos Formento, se refirió al Hospital Perpetuo Socorro como “una garantía de seguridad en que todas las pruebas están hechas con rigor. HPS es, sin duda, la mejor opción. Me produce mucha tranquilidad trabajar de la mano con un hospital que garantiza la perfección. El trato ha sido maravilloso siempre”, apostilló.

Formento coordina los entrenamientos de “Samu”, que se mueve entre el campo profesional y el amateur, junto Rafael Lozano, el seleccionador nacional español de boxeo.

El oponente de Carmona tiene 30 años y es de nacionalidad uzbeka. Hasanboy Dusmatov es un boxeador condecorado de Uzbekistán que peleará por el título de Campeón Mundial Profesional IBA en casa en la “Noche de Campeones”.

El uzbeko es campeón Mundial y Olímpico y está invicto con 6 victorias en otros tantos combates.

Para Formento, “Samu afronta la pelea de la misma manera que en las anteriores ocasiones: muy preparado, porque siempre estamos entrenando y listos para la acción y no es algo que nos coja por sorpresa. Se enfrentará a un buen boxeador, el mejor al que se ha enfrentado y el complicado, junto con el Rey Martínez, pero vamos con mucha fe y esperanzas en dar la campanada en Uzbekistán y ganar”, sentenció con seguridad, antes de que el propio Carmona se mostrara “muy consciente de la importancia de la pelea y de lo que significa para mi carrera deportiva ganar este combate y he trabajado mucho para eso, para ganarlo y voy a ganar el cinturón Mundial. Ahora mismo estoy enfocado en la reducción del peso y en mantener la estrategia de cara al combate del 14 de abril, que será una noche muy especial para mí”, explicó.

A falta de que pasen los días, las horas y los minutos hasta el gran combate y suceda lo que suceda en el cuadrilátero, Samuel Carmona y HPS trabajan juntos para que un nuevo hito en el mundo del deporte tenga acento netamente canario.