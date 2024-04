LA PROVINCIA recibe una medalla de la ULPGC en el 35º aniversario de la institución

El Consejo de Gobierno de la ULPGC ha aprobado, en convocatoria extraordinaria, la concesión de una de las medallas de la Universidad a LA PROVINCIA en el marco del 35º aniversario de la institución como reconocimiento al importante apoyo mediático proporcionado desde los inicios de la actividad de la Comisión Promotora, así como altavoz del anhelo social de disponer de un centro de educación superior, y en la misma medida, como premio a la labor de difusión realizada en los últimos 35 años de la actividad investigadora, educativa y social de la ULPGC.

Portada de LA PROVINCIA de 1988. / LP

La institución también distingue a cuatro personas y al diario Canarias7 por el desempeño de un papel clave para la creación de este centro académico, distinción que se enmarca en los actos conmemorativos del 35º aniversario que este año se organizan en la institución académica.

Así, recibirán la distinción el ex diputado José Carlos Mauricio y la ex presidenta del Cabildo de Gran Canaria María Eugenia Márquez, en aquella época concejales en el Ayuntamiento capitalino y parte activa de la reivindicación universitaria; el periodista, ex director de LA PROVINCIA y ex presidente del Consejo Social Ángel Tristán Pimienta; y el primer Rector de la ULPGC, Francisco Rubio Royo. Además, también recibirá la medalla el periódico Canarias7.

Biografías

José Carlos Mauricio fue concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre 1983 y 1995, y posteriormente fue diputado en el Congreso (1996-2003) y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias (2003-2007). Mauricio destacó por su papel proactivo, impulsando en el Ayuntamiento el inicio del proceso y posterior apoyo a la reivindicación social universitaria. De igual modo, María Eugenia Márquez, también concejala del Ayuntamiento capitalino entre 1987 y 1988, manifestó un firme respaldo a la reorganización universitaria que daría lugar a la creación de la ULPGC. Posteriormente fue presidenta del Cabildo de Gran Canaria, entre 1999 y 2003.

El periodista Ángel Tristán Pimienta también formó parte de la Comisión Promotora, que organizó la multitudinaria manifestación de mayo de 1988 a favor de la creación de la Universidad en Las Palmas de Gran Canaria. Su vinculación con la ULPGC siempre ha sido estrecha, ocupando el cargo de presidente del Consejo Social en dos ocasiones.

Francisco Rubio Royo, Catedrático de Física Aplicada, fue el primer Rector de la ULPGC, desde 1989 hasta 1998, y previamente fue Rector de la Universidad Politécnica de Canarias. Su actuación fue decisiva para conseguir la aprobación de la Ley de Reorganización Universitaria, y entre sus méritos se cuenta haber puesto en marcha una Universidad recién creada, sobre la base de la Politécnica, para dar respuesta a la demanda formativa de la sociedad. Desde 1999 es Rector Honorario de la ULPGC.

La ULPGC tiene previsto hacer la entrega de estas distinciones en un acto conmemorativo especial, que se celebrará el próximo 26 de abril, con motivo de su 35º aniversario.