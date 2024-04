Un equipo de la Liga Insular de Debate de Gran Canaria denuncia "anomalías" en la competición

El docente representante del equipo Dianoia, del Instituto de Enseñanza Secundaria (ES) Santiago Santana Díaz, ha denunciado como "improcedente" su eliminación en la fase clasificatoria de la Liga Insular de Debate de Gran Canaria. En un escrito elevado a la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo, responsable de la competición, considera que se produjeron "anomalías" en sus puntuaciones y un "agravio comparativo" frente a otros centros, por lo que ha pedido que se subsane su eliminación. Sin embargo, la Corporación Insular ha denegado su demanda.

La edición de 2024 de la Liga Insular de Debate, dirigida al alumnado de 4º de la ESO y Primero de Bachillerato, comenzó el 8 de abril con 24 equipos, divididos en seis grupos en su primera fase clasificatoria. A la siguiente ronda, cuartos de final, pasan los dos primeros en función de la puntuación obtenida en dos debates, que otorgan tres jueces seleccionados por el Cabildo por su "reconocida experiencia en torneos de debate académico". El equipo Dianoia venció en sus dos duelos, pero quedó tercero en su grupo, detrás de los del bando del IES Atlantic School, segundo, y del Colegio Arenas Atlántico II, que clasificó como primero a pesar de perder uno de sus dos enfrentamientos, precisamente contra el grupo de estudiantes del IES Santiago Santana Díaz.

"En las bases de la competición no se establece qué equipo pasa a la siguiente ronda, tan solo que un debate lo gana el equipo con más puntos. Solo desde este vacío normativo y una retorcida lógica puede darse la anomalía de que un equipo como el nuestro que gana los dos debates no se clasifique y otro que gana uno solo de los debates pase a la siguiente fase (...). En un debate hay que atender no solo a la “sobrada experiencia y trayectoria” de unos jueces, como intentan convencernos, sino a la calidad de los procedimientos de evaluación y a la normativa. ", critica el representante de Dianoia en el escrito.

En concreto, apunta especialmente a las puntuaciones obtenidas en el debate frente a Intelecto, del IES Carrasco Figueroa. Sobre un máximo de 52 puntos posibles que se reparten en cuatro categorías (introducción, dos refutaciones y las conclusiones), los tres jueces, por separado, le dieron 46, 37, y 23 puntos; mientras que a Intelecto le calificaron con 22, 22 y 19 puntos.

La "exagerada" diferencia de criterios entre la máxima y la mínima puntuación pone de manifiesto una "anomalía" que no tuvo parangón en ningún otro equipo durante la fase clasificatoria. "Ponemos en duda que un mismo jurado manifieste divergencias tan dispares toda vez que cuenta con una rúbrica de calificación idéntica para todos los equipos", señala el representante del equipo. Este punto fue reconocido como "algo muy poco común" por el propio coordinador técnico y miembro del Comité de Competición.

En su respuesta, el Comité de Competición replica que "los resultados reflejados en la rúbrica de cada miembro del jurado son y deben ser inapelables y, por tanto, no dan vía a la reclamación" y también defiende que el reconocimiento por parte del coordinador técnico "no implica ningún incumplimiento reglamentario ni justifica una intervención para la que el Comité de Competición no tiene ninguna facultad".

A juicio del representante del equipo del IES Santiago Santana Díaz, que ha pedido mantener su anonimato, de fondo subyacen ciertas dudas sobre si todo ello obedece a no a un supuesto favoritismo para centros privados o concertados. "Esta Liga de Debate tiene un trasfondo profundamente educativo y formativo, motivador, pero nace viciada ya en su inicio al permitir una cuota idéntica de participación a los equipos del sector público y del privado", cita el escrito. Además, recuerda que a los cuartos de final accedió tan solo un instituto público, por siete privados y, en las semifinales, que tendrán lugar el 17 de abril en el Salón de Plenos del Cabildo junto a la final, participan tres privados y uno público.

"Esto dará sin lugar a dudas como resultado que viajes con todos los gastos pagados se sufraguen con fondos públicos y vayan a parar a centros privados engrandeciendo, de paso, el prestigio de estos centros", señala el texto del docente representante del equipo del IES Santiago Santana Díaz, en referencia a los premios de esta edición. La corporación insular cubre todos los gastos y programa el itinerario para visitar tres instituciones de representación ciudadana: al Parlamento Europeo en Estrasburgo (primer clasificado); el Senado y el Congreso en Madrid (segundo) y la Cámara regional en Tenerife (tercero y cuarto).