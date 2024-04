'Cuidadoras cuidándose', una iniciativa para potenciar el autocuidado y la sororidad

Los cuidados son ese pilar imprescindible -y muchas veces invisible- que sostiene a la sociedad: «Sin cuidados no hay modelo productivo», ha reivindicado esta mañana la cofundadora del grupo Marviz Igualdad Nereida Vizuete desde la terraza de la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Junto a la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, ha dado a conocer el proyecto Cuidadoras cuidándose, una iniciativa que busca crear espacios seguros y redes de contacto y apoyo entre las cuidadoras de los distintos municipios de la Isla.

En Gran Canaria hay un total de 13.000 personas que se dedican a cuidar, de las que un 76% son mujeres. Entre ellas, un 83% se dedica exclusivamente a esta actividad, lo que las lleva a no poder acceder al mercado laboral y, por lo tanto, a no tener un salario propio, a no cotizar y a no tener independencia. Cuidar a mayores y niños en jornadas en las que no hay horarios y, en muchos casos, no hay descanso.

«Esta sociedad se sustenta en el trabajo no remunerado de cientos de miles de mujeres en todo el país», ha recalcado Mena, que además de la carga física, también ha hecho alusión a «la carga emocional» que recae sobre la persona que cuida. «No se habla de la persona cuidadora y de la imposibilidad, en muchas ocasiones, de cuidarse a sí misma, porque no nos han dado las herramientas necesarias. Vivimos en una sociedad que ha educado a las mujeres para que cuiden y no para que se cuiden», apuntó la consejera.

Presentación del programa 'Cuidadores cuidándose' en la Biblioteca Insular. / José Pérez Curbelo

Esta falta de sí mismas a la que conduce el cuidar a alguien de forma constante es la que lleva a que, tal y como ha indicado Vizuete, «la mayor parte de las adicciones a antidepresivos y a tranquilizantes sean por parte de las mujeres», todo ello «por no poder soportar la carga mental de compatibilizar el mundo laboral con los cuidados o por dedicarse en exclusiva a cuidar».

42 talleres

En la búsqueda de potenciar el autocuidado y de que las mujeres que cuidan a otros tengan redes y espacios seguros, el Cabildo insular y el grupo Marviz Igualdad van a ofrecer un total de 42 talleres en los 21 municipios de la Isla, actividades de 120 minutos en los que, en palabras de Vizuete tienen «intención de perpetuarse en el tiempo» y buscan poner en el centro la salud mental, la salud física y la posibilidad de que las mujeres cuidadoras tejan redes entre ellas y puedan darse apoyo.

«Es un trabajo que no tiene fin, empieza por la mañana y cuando te acuestas vuelve a empezar», ha recalcado la cofundadora del grupo Marviz Igualdad. Por ello, la sororidad se vuelve tan importante: «La sororidad es lo que salva, hablar con otras personas que vivan lo mismo que nosotras».

La idea, según ha indicado Vizuete, es que Cuidadoras cuidándose arranque a principios de mayo y finalice a finales de septiembre o principios de octubre. La fecha de cada taller variará según la disponibilidad de cada ayuntamiento, piezas fundamentales para hacer llegar esta iniciativa a toda la Isla. «Cada municipio va a poner en circulación una inscripción, que intentaremos que llegue por distintas vías, no solo la digital», ha explicado Vizuete.

Tal y como ha indicado Mena, son muchos los avances que se han logrado en este siglo en lo que a la igualdad entre mujeres y hombres respecta. Han sido muchos los derechos conquistados. Aun así, el tema de los cuidados sigue siendo una tarea pendiente y «el mayor obstáculo que tenemos las mujeres», en palabras de la consejera, para «garantizar nuestros puestos de trabajo» o «garantizarnos una pensión digna».

Pero el objetivo de Cuidadoras cuidándose va más allá de la conciliación, más allá de integrar la esfera laboral y la de los cuidados, ya que busca poner en el centro la propia vida: «Se habla del equilibrio entre el trabajo y las tareas del hogar, pero es que hay otra parte que es vivir», ha concluido Vizuete.