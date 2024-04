Animayo desvela su invitado estrella sorpresa: John Musker, mítico director de Disney

Damián Perea, director y productor de Animayo Gran Canaria, desvela al fin el nombre de la estrella sorpresa de su 19ª edición, custodiado con celo hasta la fecha. Se trata, nada menos, que de John Musker, mítico director de Disney con títulos como «La Sirenita», «Hércules», «Aladdín» o «Moana», y que atesora 40 años de creación en Walt Disney Animation Studio, donde fue animador, escritor, director y productor.

Superándose un año más, Animayo ha conseguido que Musker participe por primera vez en un festival de animación en España. Una participación plena, pues de forma presencial presidirá el Jurado Internacional Animayo Gran Canaria 2024, impartirá un taller de dibujo y una master class sobre la escritura y dirección de largometrajes animados. A más, Animayo acogerá el estreno en España de su corto «I'm Hip» al que seguirá una master class exclusiva en la que John Musker descubrirá el 'cómo hizo' esta obra animada musical, entre otros, seleccionada en las proyecciones de Annecy y en la short list de los últimos Premios Óscar®.

Acercándonos a su figura, John, que actualmente reside en La Cañada, California, con su esposa Gale, ex investigadora de Disney, creció en Chicago, Illinois, como parte de una gran familia católica irlandesa. Siguió sus estudios de Literatura Inglesa en la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, con dos años en CalArts (Instituto de las Artes de California), como parte del nuevo Programa de Animación de Personajes a mediados de los años setenta, donde aprendió no sólo de los veteranos de Disney y Chouinard como Elmer Plummer, Bill Moore y Ken O'Connor, sino también sus compañeros de clase allí, muchos de los cuales han dirigido películas distinguidas. Personas como Brad Bird, Henry Selick, John Lasseter, Tim Burton y Chris Buck. En Disney, su mentor fue Eric Larson, el veterano animador y uno de los legendarios "Nueve viejos" de Disney, quien dio vida al gato Fígaro en Pinocho, entre muchos otros personajes de su distinguida carrera.

Musker se convirtió en animador de «The Fox and the Hound» (1981), - «Tod y Toby» en España-, y luego se unió a Ron Clements para dirigir «The Great Mouse Detective» (1986) junto a los veteranos de Disney Burny Mattinson y Dave Michener. Ron y John se unieron para escribir y dirigir «La Sirenita» (1989), que John coprodujo con Howard Ashman. Ron y John también escribieron y dirigieron una serie de películas animadas posteriores, incluidas «Aladdin» (1992), «Hércules» (1997), «Treasure Planet» (2002) y «The Princess and the Frog» (2009). El proyecto más reciente de John fue «Moana» (2016), que una vez más dirigida con Ron Clements, junto con los codirectores Don Hall y Chris Williams.

En la primavera de 2018 John Musker se retiró de Disney Feature Animation y en la primavera de 2023 completó la animación a mano de su propio cortometraje, "I'm Hip", resultando luego una de las 15 películas "preseleccionadas" a Mejor Cortometraje de Animación para los Premios Óscar® de este año.

Las acciones de John Musker se sumarán a las de más de 30 estrellas ponentes invitadas para esta 19ª edición de Animayo, Festival Internacional de Animación, Efectos visuales y Videojuegos, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria del 8 al 11 de mayo, ambos incluidos. Sobresalientes invitados que «vienen a dejar su conocimiento, a transmitir sus experiencias de una forma cercana, a enseñar y a motivar a las nuevas generaciones, profesionales que se pasean y mezclan con el público asistente al Festival participando, también, de firma de autógrafos», como señalara Damián Perea.

El primer encuentro con John Musker tendrá lugar el miércoles 8 de mayo a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, en el espacio CICCA donde participará de la presentación de los invitados en vivo de esta edición y donde se proyectará su corto estreno en España «I'm Hip», seguido de su master class exclusiva 'Cómo se hizo' esta pieza animada en la que un gato ensimismado en una canción y un baile jazzísticos, proclama orgullosa y cómicamente su "modernidad" al mundo. El mundo está menos convencido que él. Al día siguente, jueves 9, de 16.30 a 20.30 horas, impartirá el taller de dibujo animado 'Tres Deseos', y el sábado 11, de 10.00 a 11.30 horas, impartirá su master class 'Bringing Dreams to Screens' con su enfoque en la escritura y dirección de largometrajes animados.

Además, como comentamos anteriormente, John Musker será el presidente del Jurado Internacional Animayo Gran Canaria 2024, cuya pieza ganadora de esta categoría obtendrá un pase directo a la preselección de los Premios Óscar® ya que Animayo es el primer y único Festival de animación en España en calificar a los Premios Óscar® para la categoría de cortometrajes de animación internacional. Junto a Musker, integrarán este jurado: Shuzo Shiota (Japón), Elena ø Alexa (Dinamarca), Patrick O'Keefe, (Los Angeles, EE. UU), y Sara Koppel (Denmark y EE.UU.).

En este punto, cabe señalar que desde el año 2022 Animayo también es el único festival de su rango que califica a la mejor obra de animación en el idioma español "animación con Ñ",

por lo que otorgará un segundo pase directo a la preselección de los Óscar® a la pieza ganadora que determine el jurado para esta sección y que estará integrado por: Gisela Prunés (Los Angeles, EE UU, y Barcelona), Lucía Peralta (Madrid, España), Gustavo Sánchez Pérez (Toronto, Canadá), Ramón Rosa (Madrid, España) y Mercedes Delgado (Toronto, Canadá). Además de estos, el Festival cuenta con el Jurado Cinemáticas, VFX y Videoclips compuesto por: Gisela Prunés, Lucía Peralta, Gustavo Sánchez Pérez, Ramón Rosa y Mercedes Delgado.

En su conjunto, optan al Palmarés Oficial Animayo, compuesto por 5 secciones oficiales a concurso que incluye la sección 'Mi Primer Festival', la selección de cortometrajes resultante de una competición anual de más de 2.000 obras de animación 2D, animación 3D, efectos visuales, cine experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips, cinemática de videojuegos y realidad virtual. Cortos provenientes de más de 80 países tales como España, Estados Unidos, Alemania, Noruega, Francia, Hong Kong, Polonia, Argentina, Uruguay o Australia. Los aproximadamente 50 cortos preseleccionados se proyectarán en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria durante la celebración de la fase presencial del Festival, del 8 al 11 de mayo, ambos inclusive.

Con todo, Animayo Gran Canaria 2024 volverá a ubicar a Gran Canaria y su capital, Las Palmas de Gran Canaria, en el epicentro de la industria con un ambicioso y experto programa para el que ha diseñado 14 master classes presenciales, que tratarán sobre animación, producción, VFX o liderazgo, entre otros, 4 talleres enfocados hacia el aprendizaje práctico de habilidades y capacidades en áreas de la animación, matte painting, la ilustración y la inteligencia artificial, además de 15 ponencias formativas, 5 estrenos y proyecciones, 3 presentaciones de autor, 5 stands de escuelas, 20 stands de talentos, 2 exposiciones exclusivas incluyendo el estreno en Europa de la exposición del Arte tras «Spider-Man: Across the Spider-Verse» de la mano de Sony Pictures Animation, y 12 horas de recruitments, revisiones de porfolios y firmas con más de 15 empresas del sector participantes como Platige Image, uno de los estudios de cinemática de videojuegos de Europa, creadores, entre otros, de la serie rodada en Canarias «The Witcher».

Con formatos presencial y on line, Animayo, desde Gran Canaria (España), extiende su programación a otras ciudades y países, en su versión "Animayo Itinerante", desarrollando acciones en Los Ángeles, Madrid, Barcelona, Lanzarote, Portugal, República Checa, Bruselas, Chicago, Mumbai, Praga, Colombia, Belgrado o Korea, entre otros.

ANIMAYO vuelve a ser una realidad, gracias al fuerte empuje y apoyo de sus patrocinadores: el Cabildo de Gran Canaria, la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Turismo Gran Canaria, la Fundación de La Caja de Canarias, el Gobierno de Canarias, ICEX-Invest in Spain, así como la implicación de productoras, estudios, escuelas y universidades, además de numerosas empresas privadas que apoyan decididamente la industria cinematográfica y el esfuerzo por acercar la cultura y la educación audiovisual y tecnológica a todos los públicos.