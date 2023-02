La fiscalía y la acusación particular han puesto este jueves sobre la mesa de los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona todos las pruebas que, por ahora, existen para incriminar al exjugador del Barça Dani Alves en la presunta violación de una joven de 23 años en la discoteca, mientras que la defensa, el letrado Cristóbal Martell, ha puesto en duda las pruebas, sobre todo el significado del video grabado por las cámaras del local, que pesan sobre el futbolista. "Hay razones para dudar", ha señalado, para después añadir que la vistilla que se ha celebrado puede considerarse un "juicio anticipado". El tribunal decidirá en las próximas horas si libera o no al deportista.

Las acusaciones se han opuestos a la excarcelación del deportista alegando, no solo la gravedad de los hechos, sino el riesgo de fuga. Incluso, la abogada de la victima, Ester García, ha aludido a que el jugador podría coger un vuelo privado e irse a Brasil, donde tiene una quincena de empresas. "Entiendo que se ha de mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza, no solo por los indicios de criminalidad, que los hay, sino porque hay un riesgo de fuga elevado (...) Ponerle en libertad supondría atentar contra la integridad psicológica de mi clienta (...) la Administración de justicia no puede permitir que él esté en libertad y ella encerrada" (en su casa).

El debate jurídico de fondo, además de la valoración de las pruebas, que juegan en contra del futbolista, gira en realidad entorno a si existe o no riesgo de fuga del deportista por los medios económicos con los que cuenta en Brasil, y si tiene el suficiente arraigo en España para corroborar que no huirá si queda en libertad. Este es uno de los motivos que la jueza instructora sostuvo en su día para ordenar su ingreso en prisión,. Alves está dispuesto a llevar una pulsera telemática para que le controlen, aunque, según la acusación, ese sistema no es eficaz. El tribunal decidirá en las próximas horas.

Martell ha defendido el arraigo del futbolista en nuestro país. "Claro que Alves tiene arraigo en España. Su vida ha girado en torno a España Desde 2010 está empadronado en España. Está casado con una española", ha enumerado en su intento de rebatir ese riesgo de fuga que mantiene a Alves entre rejas, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario. Para demostrarlo, ha aportado documentos que corroboran que el jugador tiene dos empresas en España. En su día, ya aportó la escritura de una vivienda en Esplugues de Llobregat, que es de él y de la exmujer y donde vive su actual pareja. El letrado afirmó que Alves está empadronado en España desde el 2010 y está casado, en segundas nupcias, con una española, la modelo Joana Sanz.

El exjugador del FC Barcelona Dani Alves se aferra para defender su inocencia en la grabación de la cámara de vigilancia del reservado de la discoteca Sutton donde, en un lavabo privado, presuntamente agredió sexualmente a la joven. El recurso firmado por el abogado Cristóbal Martell detalla que en ese vídeo se puede ver cómo el jugador se dirige al baño del reservado. A los dos minutos (3.44 horas), la denunciante, "tras estar durante un tiempo hablando con sus dos amigas y un camarero", va hacia la puerta de ese habitáculo y entra sin que el jugador, que ya estaba dentro, "le franquee el paso o abra la puerta".

Con estas imágenes, Martell trata de defender el sexo consentido, aunque no circunscribe a una felación. Este relato es el que ha mantenido este jueves la defensa en su exposición ante el tribunal. Sin embargo, la victima sostiene que el deportista le hizo señales para que pasara por una puerta y cuando estuvo dentro del habitáculo se dio cuenta de que era un baño. Intentó salir, pero, según su versión, Alves no le dejó y le agredió sexualmente.

El jugador cambió su declaración en el juzgado antes de entrar en prisión el pasado 20 de enero en la medida que se le iba mostrando las pruebas. Primero dijo que no había pasado nada, después que había entrado la joven en el lavabo y después que la víctima se le abalanzó y le hizo una felación. En ningún momento se refirió a que la violó, como demuestra en ADN que se encontró en la cavidad vaginal de la denunciante. Este jueves, su abogado asumió de forma indirecta, por primera vez, este hecho, al subrayar que la joven no tenía lesiones en esa parte del cuerpo.

Arraigo en España

Esa capacidad económica para vivir en cualquier lugar del mundo es lo que ha esgrimido en sus alegaciones la abogada de la acusación particular, Ester García, pues ha entregado en el juzgado documentación que demuestra que el futbolista cuenta con una quincena de sociedades con un capital de un millón de euros en Brasil, su lugar de origen y donde residen sus hijos. Eso avalaría, en su opinión, el "elevado" riesgo de fuga. La fiscalía han concretado todas las pruebas que, a su entender, sostienen que Alves cometió la agresión sexual. Una de ellas es el análisis del semen intravaginal hallado en la víctima y otros restos en su ropa interior. El ADN de estos fluidos es del futbolista. Esta prueba revelaría que hubo penetración, tal y como relata la denunciante.

La abogada también ha hecho alusión a la grabación publicada por EL PERIÓDICO en la que se ve a la víctima llorando y junto con sus dos amigas y Alves pasa por detrás sin hacerle el mínimo caso. Eso, al parecer de la acusación, desmontaría que el sexo era consentio., ya que el jugador no se acertó en ningún momento a la joven pare preguntarle porque estaba llorando.

La fiscala del caso por su parte, ha interesado también el mantenimiento de la prisión para Alves, que lleva un mes entre rejas, al "existir indicios suficientes de la comisión de un delito de agresión sexual y un grave riesgo de fuga". Ha expuesto que existen "múltiples" indicios que corroborar la versión ofrecida por la víctima. A su entender, el jugador podría huir porque dispone de "un elevado patrimonio" y "no tiene arraigo suficiente en España". Las medidas alternativas propuestas por la defensa, recalcó, no son suficientes para garantizar que el deportista acuda ante la justicia cuando le sea requerido